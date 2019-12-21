2019 teknik analiz: Williams, en başından itibaren nasıl zorlandı?

Williams FW42 ön süspansiyon kıyaslaması

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Fotoğraf: Giorgi Piola

FW42'nin ilk süspansiyon tasarımını iç resimde görebilirsiniz. İlk tasarımda alt kolun arka tarafında ekstra bir parça bulunuyordu. Süspansiyon kuralları, kaç parça olabileceği konusunda oldukça açık. Williams, güvenlik amaçlı bu tasarımı kullandığını söylese de, FIA, Williams'tan daha geleneksel tasarıma geçmesini istedi ve bunun üzerine ana resimdeki tasarıma geçildi.

İlk tasarımın hedefi yapısal değildi ve doğrudan süspansiyon tasarımını etkileyen bir tasarım da değildi. Takım, büyük ölçüde aerodinamik iyileşme sağlamak için böyle bir tasarım hazırlamıştı.