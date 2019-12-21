Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
2019 teknik analiz: Williams, en başından itibaren nasıl zorlandı?
Williams takımı, son senelerde olduğu gibi 2019'da da Formula 1'in en kötüsü oldu. Giorgio Piola'nın çizimleriyle Williams'ın sezon boyunca yaptığı çizimleri incelemeye ne dersiniz?
Williams FW42, sezona en geç başlayan araç olmuştu. Tasarım sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle araç zamanında tamamlanamadı ve sezon öncesi testlerde önemli zaman kaybetti.
Araç tanıtıldığında, aracın üzerinde dikkat çekici olan bazı çözümler vardı. Özellikle dikiz aynasının ve ön süspansiyon tasarımının kurallara uygun olup olmayacağı merak ediliyordu.
FIA'dan gelen uyarı üstüne Williams, süspansiyon tasarımını değiştirmek zorunda kaldı.
Williams'ın sezon boyunca yaptığı güncellemeleri görmek için resimlerde ilerleyin...
Williams FW42 ön süspansiyon kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
FW42'nin ilk süspansiyon tasarımını iç resimde görebilirsiniz. İlk tasarımda alt kolun arka tarafında ekstra bir parça bulunuyordu. Süspansiyon kuralları, kaç parça olabileceği konusunda oldukça açık. Williams, güvenlik amaçlı bu tasarımı kullandığını söylese de, FIA, Williams'tan daha geleneksel tasarıma geçmesini istedi ve bunun üzerine ana resimdeki tasarıma geçildi.
İlk tasarımın hedefi yapısal değildi ve doğrudan süspansiyon tasarımını etkileyen bir tasarım da değildi. Takım, büyük ölçüde aerodinamik iyileşme sağlamak için böyle bir tasarım hazırlamıştı.
Williams FW42 süspansiyon detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams, bazı takımlar gibi 2019'da yükseltilmiş süspansiyon bağlantısına geçiş yaptı.
Williams FW42 teknik detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bahreyn'de çekilen bu fotoğrafta, Williams'ın tabanın uç kısmını diğer takımlar gibi yukarı doğru kıvırdığı, böylece hava akımını aracın altına doğru yönlendirdiği görülüyor. Ancak diğerlerinin aksine burada sadece iki tane kanal yer alıyor.
Williams FW42, bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams, Almanya GP'deki güncel paket içerisinde bargeboard ve sidepod kenarında yer alan kanat sisteminde önemli değişiklikler yaptı.
Williams Racing FW42, ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım, aerodinamisini olumsuz etkileyen ön kanat ve burunda Japonya GP'de değişiklik yaptı. Burnun ön kanada bağlandığı bölüm uzatılırken, pelerin kısmının tasarımı değiştirildi.
Williams Racing FW42 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
2019 kural değişikliğinde ön kanat tasarımı konusunda geride kalan takım, 2020 çalışmaları kapsamında yeni bir tasarım felsefesine sahip ön kanat test etmişti. Bu resimde takımın genel olarak kullandığı, daha basit tasarıma sahip ön kanadı görüyorsunuz.
Williams Racing FW42 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu resimde ise 2020 için test edilen ön kanadı görüyorsunuz. 2019 tasarımında kanadın dış kısmında yer alan hava akımını dışarı yönlendirici bölüm çok kısıtlıyken, test edilen tasarımda bu bölümün genişletildiği dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanında ön planyaların dış kısmının yüksekliği de düşürülmüş durumda.
Bunu da izleyebilirsiniz >>
Önceki haber
Horner: "Motor konusunda ilk defa söz verileni aldık"
Sonraki haber
Vettel: "Almanya'da her zaman 2 numara olacağımı biliyordum"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Williams
|Editör
|Giorgi Piola
2019 teknik analiz: Williams, en başından itibaren nasıl zorlandı?
Yarış merkezi
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan