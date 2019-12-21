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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

2019 teknik analiz: Williams, en başından itibaren nasıl zorlandı?

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2019 teknik analiz: Williams, en başından itibaren nasıl zorlandı?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
21 Ara 2019 12:45

Williams takımı, son senelerde olduğu gibi 2019'da da Formula 1'in en kötüsü oldu. Giorgio Piola'nın çizimleriyle Williams'ın sezon boyunca yaptığı çizimleri incelemeye ne dersiniz?

Williams FW42, sezona en geç başlayan araç olmuştu. Tasarım sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle araç zamanında tamamlanamadı ve sezon öncesi testlerde önemli zaman kaybetti.

Araç tanıtıldığında, aracın üzerinde dikkat çekici olan bazı çözümler vardı. Özellikle dikiz aynasının ve ön süspansiyon tasarımının kurallara uygun olup olmayacağı merak ediliyordu.

FIA'dan gelen uyarı üstüne Williams, süspansiyon tasarımını değiştirmek zorunda kaldı.

Williams'ın sezon boyunca yaptığı güncellemeleri görmek için resimlerde ilerleyin...

 

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Williams FW42 ön süspansiyon kıyaslaması

Williams FW42 ön süspansiyon kıyaslaması
1/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

FW42'nin ilk süspansiyon tasarımını iç resimde görebilirsiniz. İlk tasarımda alt kolun arka tarafında ekstra bir parça bulunuyordu. Süspansiyon kuralları, kaç parça olabileceği konusunda oldukça açık. Williams, güvenlik amaçlı bu tasarımı kullandığını söylese de, FIA, Williams'tan daha geleneksel tasarıma geçmesini istedi ve bunun üzerine ana resimdeki tasarıma geçildi.

İlk tasarımın hedefi yapısal değildi ve doğrudan süspansiyon tasarımını etkileyen bir tasarım da değildi. Takım, büyük ölçüde aerodinamik iyileşme sağlamak için böyle bir tasarım hazırlamıştı.

Williams FW42 süspansiyon detay

Williams FW42 süspansiyon detay
2/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams, bazı takımlar gibi 2019'da yükseltilmiş süspansiyon bağlantısına geçiş yaptı.

Williams FW42 teknik detay

Williams FW42 teknik detay
3/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bahreyn'de çekilen bu fotoğrafta, Williams'ın tabanın uç kısmını diğer takımlar gibi yukarı doğru kıvırdığı, böylece hava akımını aracın altına doğru yönlendirdiği görülüyor. Ancak diğerlerinin aksine burada sadece iki tane kanal yer alıyor.

Williams FW42, bargeboard

Williams FW42, bargeboard
4/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams, Almanya GP'deki güncel paket içerisinde bargeboard ve sidepod kenarında yer alan kanat sisteminde önemli değişiklikler yaptı.

Williams Racing FW42, ön kanat

Williams Racing FW42, ön kanat
5/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım, aerodinamisini olumsuz etkileyen ön kanat ve burunda Japonya GP'de değişiklik yaptı. Burnun ön kanada bağlandığı bölüm uzatılırken, pelerin kısmının tasarımı değiştirildi.

Williams Racing FW42 ön kanat detay

Williams Racing FW42 ön kanat detay
6/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

2019 kural değişikliğinde ön kanat tasarımı konusunda geride kalan takım, 2020 çalışmaları kapsamında yeni bir tasarım felsefesine sahip ön kanat test etmişti. Bu resimde takımın genel olarak kullandığı, daha basit tasarıma sahip ön kanadı görüyorsunuz. 

Williams Racing FW42 ön kanat detay

Williams Racing FW42 ön kanat detay
7/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu resimde ise 2020 için test edilen ön kanadı görüyorsunuz. 2019 tasarımında kanadın dış kısmında yer alan hava akımını dışarı yönlendirici bölüm çok kısıtlıyken, test edilen tasarımda bu bölümün genişletildiği dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanında ön planyaların dış kısmının yüksekliği de düşürülmüş durumda. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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