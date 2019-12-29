2019 teknik analiz: Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı

Red Bull RB15 bargeboard 1 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull, Honda motorlu RB15 ile hemen hızlı olduğunu göstermek istiyordu. Bu kapsamda sezonun başında hızlı güncelleme parçaları geldi. İlk değişiklik bargeboard ve sidepod bölgesinin yanında, tabanın ucunda oldu.

Red Bull RB15 ön kanadı, Çin GP 2 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull, ön kanat tasarım felsefesi açısından kendine has bir tasarıma sahipti. Birçok takım, ön kanat flaplerinin dış kısımlarını kenar plakasına alt bir noktadan bağlarken Red Bull flapleri tam boy uzunlukta kullandı.

Red Bull Racing RB15 burun detay 3 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Uzun süredir burunda delikle yarışan Red Bull, bu sene Monaco'da değişiklik yaparak kapalı burunla yarıştı. Takım bu sayede muhtemelen bir miktar ağırlık tasarrufu yaparken, aynı zamanda ön kanadın nötr bölgesinin düşük hızlarda verdiği tepkiyi de değiştirmiş oldu.

Red Bull RB15 şasi kanatçıkları 4 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull her zaman daha ileriye gitmek için rakip takımların çözümlerini değerlendiren takımlardan birisi. Takım rakip takımlarda olan çözümleri değerlendirerek, kendisine en uygun hale getirerek kullanır. Bu kapsamda bu sene şasinin ucunda iki yanda kanatçıklar kullanıldı. Diğer takımlarda L şeklinde kanatçıklar varken, Red Bull daha karmaşık ve kıvrımlı bir tasarım kullandı.

Red Bull Racing RB15 ayna 5 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Takımlar son senelerde dikiz aynalarının aerodinamik performansa olumsuz etkisini azaltmak için farklı çözümler deniyorlar. FIA bu konuda bazı kısıtlamalar yapsa da, takımlar bu engelleri aşacak çözümler üretiyorlar. Red Bull da o takımlardan birisi.

Red Bull Racing RB15, ön kanat, Avusturya GP 6 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Takım Avusturya GP'de ön kanadın en üst parçasında ufak değişiklik yaptı ve kanadın kenar bölgesiyle aynı seviyede olacak şekilde uzattı.

Red Bull Racing RB15, sidepod kanatçıkları 7 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Takım, tabanın dış kısmına açtığı yarıklar dışında iç tarafına da kıvrımlı kanatçıklar ekledi.

Red Bull Racing RB15 soğutma 8 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Motor kapağı üstünde kullanılan baca çözümünü geçmişte Mercedes'te görmüştük. Red Bull da bu sene birçok kez benzer çözümü test etti ancak bu tasarımı yarışta hiç kullanmadı.

Red Bull Racing RB15 arka kanat kıyaslaması 9 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull, diğer takımların aksine düzlükte sürüklenmeyi azaltmak için hep daha az kanat kullanan takımlardan. Bu açıdan takım, İtalya ve Belçika yarışlarında bu iki kanadı kullandı.

Red Bull RB15 bargeboard kıyaslaması, Rusya GP 10 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull, Rusya GP'de bargeboardun ön kısmında bazı değişiklikler yaptı.

Red Bull RB15 ön süspansiyon kıyaslaması 11 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull 2019'da ön tarafta şasinin ucunda ekstra amortisörü kullandı.

Red Bull Racing RB15, soğutma 12 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Meksika'daki sıcaklığı ve rakım farkını kontrol altında tutabilmek için Red Bull, arka süspansiyon kolunun üstünde yeni bir soğutma çıkışı açtı. Bu arada arka taraftaki tek parçalı T-kanada dikkat.

Red Bull RB15 kanatçıkları 13 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull, sezonun ilerleyen dönemlerinde S-kanal çıkışında değişiklik yaptı. Şasi ucundaki kanatçıkların minimum seviyede etkilenmesi için Red Bull, tam boy genişliğinde olan çıkışı mümkün olduğu kadar daralttı.

Red Bull Racing RB15 ön kanat detay 14 / 15 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull'un sezonun neredeyse tamamı boyunca kullandığı ön kanat tasarımı