Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
2019 teknik analiz: Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı
Takımların 2019 F1 sezonunda gösterdikleri gelişimi Giorgio Piola'nın çizimleri ve yarışlarda çektiği kareler ile incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki takım Red Bull...
Red Bull'un Honda ile geçireceği ilk sezonunda beklentiler çok fazla değildi ancak buna rağmen Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 5 galibiyet hedeflediklerini söylemişti.
Red Bull 5 yarış kazanamadı ancak birçok yarışta galibiyet mücadelesine ortak oldu ve 3 yarış kazandı.
Bunun yanında son senelere göre Red Bull, motor üreticisi ile daha uyumlu çalıştı. Renault dönemine kıyasla Honda ile daha iyi bir ilişki kuruldu ve takım böylece aracına uyan pistlerde Mercedes ve Ferrari'yi yenmeye odaklandı. Motor gücü konusunda atılan adımlara rağmen zaman zaman ortaya çıkan güç düşüşleri ve gaz sorunları henüz her şeyin mükemmel olmadığını gösterdi.
Red Bull'un gelişimini izlemek için fotoğraflarda ilerleyin...
Red Bull RB15 bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, Honda motorlu RB15 ile hemen hızlı olduğunu göstermek istiyordu. Bu kapsamda sezonun başında hızlı güncelleme parçaları geldi. İlk değişiklik bargeboard ve sidepod bölgesinin yanında, tabanın ucunda oldu.
Red Bull RB15 ön kanadı, Çin GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, ön kanat tasarım felsefesi açısından kendine has bir tasarıma sahipti. Birçok takım, ön kanat flaplerinin dış kısımlarını kenar plakasına alt bir noktadan bağlarken Red Bull flapleri tam boy uzunlukta kullandı.
Red Bull Racing RB15 burun detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Uzun süredir burunda delikle yarışan Red Bull, bu sene Monaco'da değişiklik yaparak kapalı burunla yarıştı. Takım bu sayede muhtemelen bir miktar ağırlık tasarrufu yaparken, aynı zamanda ön kanadın nötr bölgesinin düşük hızlarda verdiği tepkiyi de değiştirmiş oldu.
Red Bull RB15 şasi kanatçıkları
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull her zaman daha ileriye gitmek için rakip takımların çözümlerini değerlendiren takımlardan birisi. Takım rakip takımlarda olan çözümleri değerlendirerek, kendisine en uygun hale getirerek kullanır. Bu kapsamda bu sene şasinin ucunda iki yanda kanatçıklar kullanıldı. Diğer takımlarda L şeklinde kanatçıklar varken, Red Bull daha karmaşık ve kıvrımlı bir tasarım kullandı.
Red Bull Racing RB15 ayna
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takımlar son senelerde dikiz aynalarının aerodinamik performansa olumsuz etkisini azaltmak için farklı çözümler deniyorlar. FIA bu konuda bazı kısıtlamalar yapsa da, takımlar bu engelleri aşacak çözümler üretiyorlar. Red Bull da o takımlardan birisi.
Red Bull Racing RB15, ön kanat, Avusturya GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım Avusturya GP'de ön kanadın en üst parçasında ufak değişiklik yaptı ve kanadın kenar bölgesiyle aynı seviyede olacak şekilde uzattı.
Red Bull Racing RB15, sidepod kanatçıkları
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım, tabanın dış kısmına açtığı yarıklar dışında iç tarafına da kıvrımlı kanatçıklar ekledi.
Red Bull Racing RB15 soğutma
Fotoğraf: Giorgi Piola
Motor kapağı üstünde kullanılan baca çözümünü geçmişte Mercedes'te görmüştük. Red Bull da bu sene birçok kez benzer çözümü test etti ancak bu tasarımı yarışta hiç kullanmadı.
Red Bull Racing RB15 arka kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, diğer takımların aksine düzlükte sürüklenmeyi azaltmak için hep daha az kanat kullanan takımlardan. Bu açıdan takım, İtalya ve Belçika yarışlarında bu iki kanadı kullandı.
Red Bull RB15 bargeboard kıyaslaması, Rusya GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, Rusya GP'de bargeboardun ön kısmında bazı değişiklikler yaptı.
Red Bull RB15 ön süspansiyon kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull 2019'da ön tarafta şasinin ucunda ekstra amortisörü kullandı.
Red Bull Racing RB15, soğutma
Fotoğraf: Giorgi Piola
Meksika'daki sıcaklığı ve rakım farkını kontrol altında tutabilmek için Red Bull, arka süspansiyon kolunun üstünde yeni bir soğutma çıkışı açtı. Bu arada arka taraftaki tek parçalı T-kanada dikkat.
Red Bull RB15 kanatçıkları
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, sezonun ilerleyen dönemlerinde S-kanal çıkışında değişiklik yaptı. Şasi ucundaki kanatçıkların minimum seviyede etkilenmesi için Red Bull, tam boy genişliğinde olan çıkışı mümkün olduğu kadar daralttı.
Red Bull Racing RB15 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull'un sezonun neredeyse tamamı boyunca kullandığı ön kanat tasarımı
Red Bull Racing RB15 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu ise Red Bull'un son birkaç yarışın antrenmanlarında test ettiği 2020 konsepti. Genel olarak çok farklı görünmese de ana planyanın dış tarafı kavis açısından daha farklı görünüyor. En dış planyanın ise kanadın dış kısmına bağlandığı bölge ayrılmış gibi görünüyor.
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2019 teknik analiz: Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı
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