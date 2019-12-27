2019 teknik analiz: Racing Point iyi işaretler gösterdi

Force India'nın Lawrence Stroll'ün başında bulunduğu bir grup tarafından satın alınmasıyla Racing Point'e dönüşen takım, geçen senelerde kaybettiklerini telafi etmek için çok çalışmak zorunda kaldı. Parasal anlamda yaşanan sıkıntılar, her açıdan gelişimi olumsuz etkiledi.

Bunun sonucunda takım, yeniden kuruluş dönemi geçirdi ve son yarışlarda umut verici sonuçlar aldı. Sergio Perez, kötü geçen ilk yarının ardından son 9 yarışın 8'inde puan alırken takımın en iyi sonucu, Lance Stroll'ün Almanya'da aldığı dördüncülük oldu.

Orta vadede F1'de kalmayı hedefleyen takım, 2021'de yeni fabrikaya geçmeyi planlıyor.

Racing Point'in güncellemelerini görmek için fotoğraflarda ilerleyebilirsiniz...