2019 teknik analiz: Racing Point iyi işaretler gösterdi

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
2019 F1 sezonunda, takımların gösterdikleri gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve yarışlarda çektiği karelerle incelemeye devam ediyoruz. Sırada Racing Point takımı var...
Force India'nın Lawrence Stroll'ün başında bulunduğu bir grup tarafından satın alınmasıyla Racing Point'e dönüşen takım, geçen senelerde kaybettiklerini telafi etmek için çok çalışmak zorunda kaldı. Parasal anlamda yaşanan sıkıntılar, her açıdan gelişimi olumsuz etkiledi.
Bunun sonucunda takım, yeniden kuruluş dönemi geçirdi ve son yarışlarda umut verici sonuçlar aldı. Sergio Perez, kötü geçen ilk yarının ardından son 9 yarışın 8'inde puan alırken takımın en iyi sonucu, Lance Stroll'ün Almanya'da aldığı dördüncülük oldu.
Orta vadede F1'de kalmayı hedefleyen takım, 2021'de yeni fabrikaya geçmeyi planlıyor.
Racing Point'in güncellemelerini görmek için fotoğraflarda ilerleyebilirsiniz...
Racing Point RP19 sidepod
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point, bu sene sidepod kısmını yeniledi ve bunun üzerine sidepodun etrafında yer alan bütün parçalar daha iyi hava akımı için elden geçirilmek zorunda kaldı.
Racing Point RP19 burun
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point, Kanada GP'de burun altında pelerin tarzı hava yönlendirme tarzına geçiş yaptı.
Racing Point RP19, ön kanat kenarı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point, ön kanadın en dış kısmında rakiplerine kıyasla farklı bir yol tercih etti ve yere paralel bölümü daha kısa tuttu.
Racing Point RP19, sidepod
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım, Almanya GP güncellemesinde sidepod bölgesinin paketlemesinde değişiklik yaptı.
Racing Point RP19, ön kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım yere basma gücü bulma çalışmalarını Singapur'da da sürdürdü ve ön kanat dışında yine güncelleme yaptı.
Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
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|Racing Point
|Editör
|Giorgi Piola
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