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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

2019 teknik analiz: Racing Point iyi işaretler gösterdi

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2019 teknik analiz: Racing Point iyi işaretler gösterdi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Ara 2019 12:57

2019 F1 sezonunda, takımların gösterdikleri gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve yarışlarda çektiği karelerle incelemeye devam ediyoruz. Sırada Racing Point takımı var...

Force India'nın Lawrence Stroll'ün başında bulunduğu bir grup tarafından satın alınmasıyla Racing Point'e dönüşen takım, geçen senelerde kaybettiklerini telafi etmek için çok çalışmak zorunda kaldı. Parasal anlamda yaşanan sıkıntılar, her açıdan gelişimi olumsuz etkiledi.

Bunun sonucunda takım, yeniden kuruluş dönemi geçirdi ve son yarışlarda umut verici sonuçlar aldı. Sergio Perez, kötü geçen ilk yarının ardından son 9 yarışın 8'inde puan alırken takımın en iyi sonucu, Lance Stroll'ün Almanya'da aldığı dördüncülük oldu.

Orta vadede F1'de kalmayı hedefleyen takım, 2021'de yeni fabrikaya geçmeyi planlıyor. 

Racing Point'in güncellemelerini görmek için fotoğraflarda ilerleyebilirsiniz...

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Racing Point RP19 sidepod

Racing Point RP19 sidepod
1/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point, bu sene sidepod kısmını yeniledi ve bunun üzerine sidepodun etrafında yer alan bütün parçalar daha iyi hava akımı için elden geçirilmek zorunda kaldı.

Racing Point RP19 burun

Racing Point RP19 burun
2/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point, Kanada GP'de burun altında pelerin tarzı hava yönlendirme tarzına geçiş yaptı.

Racing Point RP19, ön kanat kenarı

Racing Point RP19, ön kanat kenarı
3/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point, ön kanadın en dış kısmında rakiplerine kıyasla farklı bir yol tercih etti ve yere paralel bölümü daha kısa tuttu.

Racing Point RP19, sidepod

Racing Point RP19, sidepod
4/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım, Almanya GP güncellemesinde sidepod bölgesinin paketlemesinde değişiklik yaptı.

Racing Point RP19, ön kanat kıyaslaması

Racing Point RP19, ön kanat kıyaslaması
5/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım yere basma gücü bulma çalışmalarını Singapur'da da sürdürdü ve ön kanat dışında yine güncelleme yaptı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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