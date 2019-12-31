2019 teknik analiz: Mercedes bir kez daha kendisini kanıtladı

Turbo V6 motorların gelmesinden bu yana Mercedes bir düzine pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazandı. 2019 sezonu için aerodinamik kuralların değişmesinin ardından Mercedes sezon öncesinde pek güçlü değildi ancak sezon başladıktan sonra beklenen performansı sergiledi.

Her şeyin önemli olduğu anda Mercedes, ilk 8 yarışı kazandı. Toplamda 15 zaferle sezonu şampiyon olarak tamamladı. Böylece Mercedes, son senelerde olduğu gibi kendi sınıfında tek başına olduğunu kanıtlamış oldu.

Mercedes W10'un gelişimi için fotoğraflarda ilerleyiniz…