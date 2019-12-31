Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
2019 teknik analiz: Mercedes bir kez daha kendisini kanıtladı
2019 F1 sezonunda takımların yaptıkları gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve padoktan çektiği fotoğraflarla inceliyorduk. Şampiyon Mercedes ile artık bu inceleme serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Turbo V6 motorların gelmesinden bu yana Mercedes bir düzine pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazandı. 2019 sezonu için aerodinamik kuralların değişmesinin ardından Mercedes sezon öncesinde pek güçlü değildi ancak sezon başladıktan sonra beklenen performansı sergiledi.
Her şeyin önemli olduğu anda Mercedes, ilk 8 yarışı kazandı. Toplamda 15 zaferle sezonu şampiyon olarak tamamladı. Böylece Mercedes, son senelerde olduğu gibi kendi sınıfında tek başına olduğunu kanıtlamış oldu.
Mercedes W10'un gelişimi için fotoğraflarda ilerleyiniz…
Mercedes-AMG F1 W10 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, 2019 F1 aracını ilk kez tanıttığında ön kanat felsefesi açısından diğerlerinden tamamen farklıydı. Diğer takımlar ön kanadın dış kısmını, hava akımını lastiğin dışına yönelecek şekilde ayarlarken, Mercedes tam tersi içeri doğru yönlendirecek şekilde ayarlamıştı.
Mercedes AMG F1 W10 ön süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım 2019 aracının tasarımı konusunda çok agresif bir yaklaşım sergiledi. Ön süspansiyonlar da agresif olan noktalardan birisiydi. Tekerleğin iç kısmında yer alan parça sayesinde Mercedes, ön süspansiyonların üst kolunu yukarıdan bağladı.
Bunun dışında, 2019'da fren kanalları basitleştirilirken üstüne eklenen parçalar yasaklandı. Buna rağmen Mercedes, alt resimde göreceğiniz şekilde parçaları eklemeyi başardı.
Mercedes-AMG F1 W10 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, sezon öncesi testler bitmeden daha geleneksel ön kanat yapısına döndü ve bu tasarımda hava akımı dışarı doğru yönlendirilecek şekilde kanadın dış kısmına kavis verildi.
Mercedes AMG F1 W10 yan hava çıkışı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Son senelerde soğutma büyük önem kazandı. Takımlar, aerodinamik açıdan olumsuzluğu minimum seviyeye düşürecek şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Mercedes, Avustralya'da sidepodun yanında birkaç parçadan oluşan hava çıkışı ve aynı zamanda halonun bittiği noktaya geniş bir çıkış ekledi. Ancak Bahreyn'de sadece sidepod üstündeki kanal kaldı.
Mercedes W10 ön kanat kenarı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Daha fazla performans arayan Mercedes, Çin'de yeni bir ön kanat kenarı kullanmaya başladı. Bu tasarımda ön kanadın en üst flapinin dış kısmı, kenar plakasındaki kesik sayesinde görünüyordu ancak bu kurallara aykırı bir durumdu. Mercedes, bunun üzerine pist üstünde geçici bir çözüm bulmak zorunda kaldı.
Mercedes W10 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bunun üzerine Mercedes hem ön kanadın dış duvarında, hem de flapin dış kısmında değişiklik yaptı ve kenardan görünmeyecek hale getirdi.
Mercedes AMG F1 W10 tırtıklı arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, bir kez daha Azerbaycan'da tırtıklı arka kanat çözümünü kullandı. Mercedes, drag etkisine karşı daha fazla yere basma gücü bulmak için bu çözümü kullanıyor.
Mercedes AMG F1 W10 süspansiyon detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Süspansiyon kolunun daha dışarıdan bağlanmasını sağlayan parçalardan birisi.
Mercedes AMG F1 W10 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, Almanya GP'ye oldukça kapsamlı bir güncelleme paketiyle geldi. Bu paketin içerisindeki en büyük değişiklik arka kanattaydı. Arka kanadın hem dış yüzeyinde, hem de üst tarafındaki basamaklı bölümde birçok değişiklik yapıldı.
Mercedes AMG F1 W10 ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım, ön kanadın dış kısmının ucunda Gurney tarzı parça kullandı.
Mercedes AMG F1 W10 ön süspansiyon detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes normalde süspansiyonlar konusunda yakın rakiplerinin önünde yer alan takımdı. Ancak 2021'de süspansiyonlar konusunda düzenleme geleceği için Mercedes, süspansiyon tasarımındaki hidrolik kullanımını azaltmaya başladı. Bunun yerine daha geleneksel yaylara dönüldü. Bu resimde Mercedes'in ön tarafta belville yayı içeren mekanik sisteme döndüğü görülüyor.
Mercedes AMG F1 W10 eski bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
2017'deki kural değişikliklerinden bu yana araçların orta bölümü -bargeboard, sidepod ve taban- büyük önem kazandı ve performansın çoğu bu bölümde bulundu. Bu sayede takımlar bu bölgede çok ciddi güncellemeler yaptılar. Mercedes de bu bölümü en iyi kullanan takımlardan birisi oldu.
Mercedes AMG F1 W10, yeni bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sezonu şampiyon tamamlayacak olmasına rağmen Mercedes, sürekli performans arayışını sürdürdü ve Japonya GP'ye yeni sidepod kenarı kanat yapısıyla geldi.
Mercedes AMG F1 W10, ön fren
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, Japonya GP'de jant içerisindeki hava akımını daha iyi yönlendirebilmek için fren tamburunun üstüne yeni minik kanatçıklar ekledi.
Mercedes AMG W10, arka soğutma detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Meksika GP, soğutma açısından büyük önem taşıyor. Bu açıdan Mercedes güç ünitesini iyi soğutabilmek için arka süspansiyon kolu bölgesinden havanın çıkmasını sağlayan bir tasarım hazırladı.
Mercedes AMG F1 W10, arka fren kanalı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mühendisler, her bir küçük alandan dahi maksimum performansı almak için çabalıyorlar. Bu kapsamda Mercedes mühendisleri arka süspansiyon ve fren bağlantısını da kullanmaktan çekinmedi.
Mercedes AMG F1 W10 arka fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Resimde gördüğünüz üçgen bölümden giren hava, bir önceki resimde gösterilen kanaldan jantlara doğru iletildi ve bu şekilde lastiklerin daha iyi kontrol edilmesini sağlayan bir tasarım bulunmuş oldu.
Mercedes AMG F1 W10, ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, sezonun son yarışına gelecek sezon için test edeceği prototip bir ön kanat getirdi. Testlerde bu kanadı test etmek isteyen takım, Ferrari ve Alfa Romeo'ya benzer bir ön kanat hazırladı. Böylece yeni sezon öncesinde bu sistemin nasıl çalıştığına pist üstünde bakılmış oldu.
Bu Haber Hakkında
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|Giorgi Piola
2019 teknik analiz: Mercedes bir kez daha kendisini kanıtladı
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