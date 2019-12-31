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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

2019 teknik analiz: Mercedes bir kez daha kendisini kanıtladı

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2019 teknik analiz: Mercedes bir kez daha kendisini kanıtladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
31 Ara 2019 08:18

2019 F1 sezonunda takımların yaptıkları gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve padoktan çektiği fotoğraflarla inceliyorduk. Şampiyon Mercedes ile artık bu inceleme serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Turbo V6 motorların gelmesinden bu yana Mercedes bir düzine pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazandı. 2019 sezonu için aerodinamik kuralların değişmesinin ardından Mercedes sezon öncesinde pek güçlü değildi ancak sezon başladıktan sonra beklenen performansı sergiledi.

Her şeyin önemli olduğu anda Mercedes, ilk 8 yarışı kazandı. Toplamda 15 zaferle sezonu şampiyon olarak tamamladı. Böylece Mercedes, son senelerde olduğu gibi kendi sınıfında tek başına olduğunu kanıtlamış oldu.

Mercedes W10'un gelişimi için fotoğraflarda ilerleyiniz…

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Mercedes-AMG F1 W10 ön kanat detay

Mercedes-AMG F1 W10 ön kanat detay
1/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, 2019 F1 aracını ilk kez tanıttığında ön kanat felsefesi açısından diğerlerinden tamamen farklıydı. Diğer takımlar ön kanadın dış kısmını, hava akımını lastiğin dışına yönelecek şekilde ayarlarken, Mercedes tam tersi içeri doğru yönlendirecek şekilde ayarlamıştı.

Mercedes AMG F1 W10 ön süspansiyon

Mercedes AMG F1 W10 ön süspansiyon
2/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım 2019 aracının tasarımı konusunda çok agresif bir yaklaşım sergiledi. Ön süspansiyonlar da agresif olan noktalardan birisiydi. Tekerleğin iç kısmında yer alan parça sayesinde Mercedes, ön süspansiyonların üst kolunu yukarıdan bağladı.

Bunun dışında, 2019'da fren kanalları basitleştirilirken üstüne eklenen parçalar yasaklandı. Buna rağmen Mercedes, alt resimde göreceğiniz şekilde parçaları eklemeyi başardı.

Mercedes-AMG F1 W10 ön kanat detay

Mercedes-AMG F1 W10 ön kanat detay
3/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, sezon öncesi testler bitmeden daha geleneksel ön kanat yapısına döndü ve bu tasarımda hava akımı dışarı doğru yönlendirilecek şekilde kanadın dış kısmına kavis verildi.

Mercedes AMG F1 W10 yan hava çıkışı

Mercedes AMG F1 W10 yan hava çıkışı
4/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Son senelerde soğutma büyük önem kazandı. Takımlar, aerodinamik açıdan olumsuzluğu minimum seviyeye düşürecek şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Mercedes, Avustralya'da sidepodun yanında birkaç parçadan oluşan hava çıkışı ve aynı zamanda halonun bittiği noktaya geniş bir çıkış ekledi. Ancak Bahreyn'de sadece sidepod üstündeki kanal kaldı.

Mercedes W10 ön kanat kenarı

Mercedes W10 ön kanat kenarı
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Daha fazla performans arayan Mercedes, Çin'de yeni bir ön kanat kenarı kullanmaya başladı. Bu tasarımda ön kanadın en üst flapinin dış kısmı, kenar plakasındaki kesik sayesinde görünüyordu ancak bu kurallara aykırı bir durumdu. Mercedes, bunun üzerine pist üstünde geçici bir çözüm bulmak zorunda kaldı.

Mercedes W10 ön kanat detay

Mercedes W10 ön kanat detay
6/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bunun üzerine Mercedes hem ön kanadın dış duvarında, hem de flapin dış kısmında değişiklik yaptı ve kenardan görünmeyecek hale getirdi.

Mercedes AMG F1 W10 tırtıklı arka kanat

Mercedes AMG F1 W10 tırtıklı arka kanat
7/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, bir kez daha Azerbaycan'da tırtıklı arka kanat çözümünü kullandı. Mercedes, drag etkisine karşı daha fazla yere basma gücü bulmak için bu çözümü kullanıyor.

Mercedes AMG F1 W10 süspansiyon detay

Mercedes AMG F1 W10 süspansiyon detay
8/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Süspansiyon kolunun daha dışarıdan bağlanmasını sağlayan parçalardan birisi.

Mercedes AMG F1 W10 arka kanat detay

Mercedes AMG F1 W10 arka kanat detay
9/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, Almanya GP'ye oldukça kapsamlı bir güncelleme paketiyle geldi. Bu paketin içerisindeki en büyük değişiklik arka kanattaydı. Arka kanadın hem dış yüzeyinde, hem de üst tarafındaki basamaklı bölümde birçok değişiklik yapıldı.

Mercedes AMG F1 W10 ön kanat

Mercedes AMG F1 W10 ön kanat
10/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım, ön kanadın dış kısmının ucunda Gurney tarzı parça kullandı.

Mercedes AMG F1 W10 ön süspansiyon detay

Mercedes AMG F1 W10 ön süspansiyon detay
11/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes normalde süspansiyonlar konusunda yakın rakiplerinin önünde yer alan takımdı. Ancak 2021'de süspansiyonlar konusunda düzenleme geleceği için Mercedes, süspansiyon tasarımındaki hidrolik kullanımını azaltmaya başladı. Bunun yerine daha geleneksel yaylara dönüldü. Bu resimde Mercedes'in ön tarafta belville yayı içeren mekanik sisteme döndüğü görülüyor.

Mercedes AMG F1 W10 eski bargeboard

Mercedes AMG F1 W10 eski bargeboard
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Fotoğraf: Giorgi Piola

2017'deki kural değişikliklerinden bu yana araçların orta bölümü -bargeboard, sidepod ve taban- büyük önem kazandı ve performansın çoğu bu bölümde bulundu. Bu sayede takımlar bu bölgede çok ciddi güncellemeler yaptılar. Mercedes de bu bölümü en iyi kullanan takımlardan birisi oldu.

Mercedes AMG F1 W10, yeni bargeboard

Mercedes AMG F1 W10, yeni bargeboard
13/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Sezonu şampiyon tamamlayacak olmasına rağmen Mercedes, sürekli performans arayışını sürdürdü ve Japonya GP'ye yeni sidepod kenarı kanat yapısıyla geldi. 

Mercedes AMG F1 W10, ön fren

Mercedes AMG F1 W10, ön fren
14/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, Japonya GP'de jant içerisindeki hava akımını daha iyi yönlendirebilmek için fren tamburunun üstüne yeni minik kanatçıklar ekledi.

Mercedes AMG W10, arka soğutma detay

Mercedes AMG W10, arka soğutma detay
15/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Meksika GP, soğutma açısından büyük önem taşıyor. Bu açıdan Mercedes güç ünitesini iyi soğutabilmek için arka süspansiyon kolu bölgesinden havanın çıkmasını sağlayan bir tasarım hazırladı.

Mercedes AMG F1 W10, arka fren kanalı

Mercedes AMG F1 W10, arka fren kanalı
16/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mühendisler, her bir küçük alandan dahi maksimum performansı almak için çabalıyorlar. Bu kapsamda Mercedes mühendisleri arka süspansiyon ve fren bağlantısını da kullanmaktan çekinmedi.

Mercedes AMG F1 W10 arka fren detay

Mercedes AMG F1 W10 arka fren detay
17/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Resimde gördüğünüz üçgen bölümden giren hava, bir önceki resimde gösterilen kanaldan jantlara doğru iletildi ve bu şekilde lastiklerin daha iyi kontrol edilmesini sağlayan bir tasarım bulunmuş oldu.

Mercedes AMG F1 W10, ön kanat

Mercedes AMG F1 W10, ön kanat
18/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, sezonun son yarışına gelecek sezon için test edeceği prototip bir ön kanat getirdi. Testlerde bu kanadı test etmek isteyen takım, Ferrari ve Alfa Romeo'ya benzer bir ön kanat hazırladı. Böylece yeni sezon öncesinde bu sistemin nasıl çalıştığına pist üstünde bakılmış oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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