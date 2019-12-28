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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

2019 teknik analiz: McLaren, iyileşme yolunda devam ediyor

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2019 teknik analiz: McLaren, iyileşme yolunda devam ediyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Ara 2019 14:26

2019 F1 sezonunda, takımların gösterdikleri gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve yarışlarda çektiği karelerle incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki takım McLaren...

Honda ile geçirdiği kabus dolu dönemin ardından McLaren, Renault ile toparlanma sürecine girdi. 2018'de atılan ilk adımın ardından McLaren, 2019'da büyük bir adım daha attı ve en iyilerin arkasında orta grubun lideri oldu.

Takıma yeni katılan Carlos Sainz, oldukça istikrarlı bir sezon geçirdi ve Brezilya GP'de kendisinin ilk podyumunu aldı. McLaren da 2014'ten sonra ilk podyumunu almayı başardı.

Yeni takım patronu Andreas Seidl ve teknik patron James Key ile iyi bir yön bulan ekip, gelecek senelerde şasiyi daha fazla iyileştirmeyi hedefleyecek.

McLaren güncellemelerini incelemek için galeride ilerleyiniz…

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McLaren MCL34 bargeboard

McLaren MCL34 bargeboard
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Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren, 2019'un başında tanıttığı araçta Bahreyn GP'de değişiklikler yaptı. Bahreyn'e yeni bargeboard getirildi. Bu bargeboard'da kırmızı ok ile gösterilen bölüm işaretli yerden geriye çekilirken, beyaz ok ile gösterilen bölüme yeni dikey kanatçıklar eklendi. Bunun dışında mavi ok ile gösterilen bölüm de yeni eklendi.

McLaren hava girişi

McLaren hava girişi
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Lastikler konusunda daha çok bilgi elde etmek isteyen McLaren, hava girişinin yanlarında antrenman seanslarında yeni ve daha kapsamlı kameralar kullandı.

McLaren MCL34 ön kanat kıyaslaması

McLaren MCL34 ön kanat kıyaslaması
3/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

İspanya GP'ye getirilen yeni ön kanat bağlantısının ardından kanadın diğer bölümlerinde de değişiklik yapıldı. Ana planyanın dış kısmı değiştirilirken ortaya çıkan kavisle birlikte planyaların altında yer alan ikili dikey bağlantı kolunda da değişiklik yapıldı. Ana planyadaki değişim, arkasındaki planyaların kavisini de değiştirdi. Bunun sonucunda planyaları ayarlayan metal kolların pozisyonu da değiştirildi.  Kamera pozisyonunun değişmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

McLaren flo-viz boyası

McLaren flo-viz boyası
4/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım getirdiği güncellemelerin nasıl etki gösterdiğini anlamak için, antrenman seansında aerodinamik ölçüm yapmaya yardımcı olan flo-viz boyasını kullandı.

McLaren MCL34 sidepod detay

McLaren MCL34 sidepod detay
5/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Aracın yan kısmındaki hava akımını stabil tutmayı amaçlayan McLaren, Britanya GP hafta sonunda sidepodun yan kısmında yeni kanat sistemi kullanmaya başladı.

McLaren MCL33 süspansiyon detay

McLaren MCL33 süspansiyon detay
6/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

2019 sezonunda performans kazandıran alanlardan birisi de süspansiyonlardı. Yeni aerodinami kuralları ve Pirelli lastikleri için takımların süspansiyonların aerodinamik etkisi üzerinde çalışması gerekiyordu. Bu kapsamda McLaren, sezon boyunca süspansiyonlarında birçok çözüm denedi.

McLaren MCL34 ön süspansiyon detay

McLaren MCL34 ön süspansiyon detay
7/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım Rusya GP'de ön süspansiyonda bir güncelleme daha yaptı. Bu güncellemede üst kol, tekerlek kısmına eklenen parça sayesinde daha yukarıdan bağlanmış oldu. Bu tasarım, takımın 2020'de kullanacağı tasarımın bir işareti olabilir.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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