2019 teknik analiz: McLaren, iyileşme yolunda devam ediyor

McLaren MCL34 bargeboard

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren, 2019'un başında tanıttığı araçta Bahreyn GP'de değişiklikler yaptı. Bahreyn'e yeni bargeboard getirildi. Bu bargeboard'da kırmızı ok ile gösterilen bölüm işaretli yerden geriye çekilirken, beyaz ok ile gösterilen bölüme yeni dikey kanatçıklar eklendi. Bunun dışında mavi ok ile gösterilen bölüm de yeni eklendi.