2019 teknik analiz: McLaren, iyileşme yolunda devam ediyor

Honda ile geçirdiği kabus dolu dönemin ardından McLaren, Renault ile toparlanma sürecine girdi. 2018'de atılan ilk adımın ardından McLaren, 2019'da büyük bir adım daha attı ve en iyilerin arkasında orta grubun lideri oldu.

Takıma yeni katılan Carlos Sainz, oldukça istikrarlı bir sezon geçirdi ve Brezilya GP'de kendisinin ilk podyumunu aldı. McLaren da 2014'ten sonra ilk podyumunu almayı başardı.

Yeni takım patronu Andreas Seidl ve teknik patron James Key ile iyi bir yön bulan ekip, gelecek senelerde şasiyi daha fazla iyileştirmeyi hedefleyecek.

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