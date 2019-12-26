2019 teknik analiz: İlerleyen Toro Rosso, podyumla mutlu oldu

Honda ile bir sene çalışma deneyimine sahip olan Toro Rosso, bu sayede bu sezon daha çok aerodinamik gelişime odaklandı ve etrafındaki büyük takımlarla mücadele etmeyi başardı.

Takım aslında o kadar iyi bir sezon geçirdi ki, Daniil Kvyat kaos dolu Almanya GP'de aldığı üçüncülük ile takımına tarihindeki ikinci podyumu getirdi.

Pierre Gasly'nin Brezilya'da aldığı ikincilik sayesinde takım, bu sezon iki defa podyuma çıkmış oldu.

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