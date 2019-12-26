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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

2019 teknik analiz: İlerleyen Toro Rosso, podyumla mutlu oldu

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2019 teknik analiz: İlerleyen Toro Rosso, podyumla mutlu oldu
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
26 Ara 2019 14:33

2019 F1 sezonundaki takımların gösterdiği gelişimi Giorgio Piola'nın çizimleri ve pistte çektiği fotoğraflarla incelemeye devam ediyoruz.

Honda ile bir sene çalışma deneyimine sahip olan Toro Rosso, bu sayede bu sezon daha çok aerodinamik gelişime odaklandı ve etrafındaki büyük takımlarla mücadele etmeyi başardı.

Takım aslında o kadar iyi bir sezon geçirdi ki, Daniil Kvyat kaos dolu Almanya GP'de aldığı üçüncülük ile takımına tarihindeki ikinci podyumu getirdi.

Pierre Gasly'nin Brezilya'da aldığı ikincilik sayesinde takım, bu sezon iki defa podyuma çıkmış oldu.

Gelişmeleri resimlerde ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz...

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Daniil Kvyat, Toro Roso STR14 sidepod detay

Daniil Kvyat, Toro Roso STR14 sidepod detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

STR14'ün sezon öncesi testlerdeki o döneme göre oldukça karmaşık olan bargeboard ve sidepod bölümü...

Toro Rosso STR14 arka kanat detay

Toro Rosso STR14 arka kanat detay
2/9

Fotoğraf: Giorgi Piola

Toro Rosso, arka kanadın uç kısmını kıvıran ilk takımlardan oldu. Daha önceden arka kanadın dış kısmında kesikler kullanılıyordu ve bu kesikler drag etkisini azaltmada yardımcı oluyordu. Bu çözümün yasaklanmasının ardından takımlar, benzer etkiyi verecek çözümlere odaklandılar.

Toro Rosso bargeboard

Toro Rosso bargeboard
3/9

Fotoğraf: Giorgi Piola

Son senelerde takımlar büyük ölçüde bargeboard bölümünde güncelleme yaparak hız kazanmaya çalışıyorlar. Bu kapsamda Toro Rosso, Bahreyn'de bargeboard bölümünde değişiklik yaptı ve ana parçayı birden fazla olacak şekilde ayarladı.

Toro Rosso arka kanat

Toro Rosso arka kanat
4/9

Fotoğraf: Giorgi Piola

Arka tarafta ekstra yere basma gücü arayan takım, sadece arka kanadın dış duvarının uç kısmını kıvırmadı, aynı zamanda motor kapağının arkasında yer alan T kanadı da kıvrımlı bir hale getirdi.

Toro Rosso STR14 yan detay

Toro Rosso STR14 yan detay
5/9

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım Kanada'da diğer birçok takım gibi aerodinamik açıdan fayda sağlayacak yeni dikiz aynasına geçiş yaptı.

Toro Rosso STR14 sidepod detay

Toro Rosso STR14 sidepod detay
6/9

Fotoğraf: Giorgi Piola

Toro Rosso, Almanya GP'ye sidepod ve bargeboard bölümünde büyük güncellemelerle geldi. Hem bargeboard tasarımında hem de sidepodun yanında yer alan dikey kanat sisteminde çok ciddi değişiklikler yapıldı.

 

Toro Rosso STR14 arka kanat

Toro Rosso STR14 arka kanat
7/9

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takımın daha fazla yere basma gücü bulma çalışmaları kapsamında Macaristan GP'de arkada oldukça kalın ve çift katlı T kanat kullanıldı.

Toro Rosso STR14 ön kanat

Toro Rosso STR14 ön kanat
8/9

Fotoğraf: Giorgi Piola

Toro Rosso, İtalya GP'ye birden fazla farklı ön kanat tasarımı getirdi.

Toro Rosso STR14 ön kanat

Toro Rosso STR14 ön kanat
9/9

Fotoğraf: Giorgi Piola

2019'un sonuna doğru gelişim mücadelesi yavaşlasa da, takım Meksika GP'ye yeni bir ön kanat getirdi. Bu ön kanadın parçalarının sağlam olması için farklı noktalarda kuğu boynu şeklinde metal destek parçaları kullanıldı. Aynı zamanda aynı bölümdeki kanat parçalarını ayarlayan bölümde de (planyaların dış kısmında yer alan destek parçaları) değişiklik yapıldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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