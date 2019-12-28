Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
2019 teknik analiz: İlerleyen Renault, bu sefer geriledi
2019 F1 sezonunda, takımların gösterdikleri gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve yarışlarda çektiği karelerle incelemeye devam ediyoruz. Sırada Renault var.
Son senelerde sürekli ilerleyen Renault, bu sezon öncesinde çok umutluydu ancak Fransız ekip hedeflerine ulaşmanın uzağında kaldı. Renault'nun turbo V6 motoru, önceki senelere göre rakip motorlara daha yakın performansta olsa da, takım şasi ve aero tarafında istediği performansı bulamadı.
2018'de dördüncü olan ve bu sene en kötü yerini koruyup lider takımlarla farkı azaltmak isteyen Renault, geçen seneden daha az puan kazandı ve takımlar şampiyonasında, Renault müşterisi olan McLaren'ın gerisinde sezonu tamamladı.
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Renault R.S.19 arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault, arka kanat konusunda geçen seneki yaklaşımını sürdürdü ve arka kanadın dış duvarı ile şasiye bağlandığı yer arasındaki geçiş alanında gelişime devam etti.
Renault F1 Team R.S. 19 süspansiyon detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Yeni kurallar kapsamında ön fren kanalları daha basit ve küçük hale getirildi. Renault, bu kurallara göre mümkün olan en geniş fren kanallarından birisini kullandı.
Renault R.S.19 ön kanat sensörü vs Alfa Romeo C38 sensörü
Fotoğraf: Giorgi Piola
2019'da ön kanatların basitleştirilmesinin ardından takımlar arasında çok farklı çözümler ortaya çıktı. Bu kapsamda ön kanada yerleştirilen kızılötesi kameraların pozisyonlarında dahi değişiklikler oldu. Takımlar damla şeklini verdikleri bu kameraları, hava akımını en düşük seviyede etkileyecek şekilde tasarlıyorlar. Renault'nun ön kanattaki kamerayı nispeten arkada bir yere konumlandırdığı ve kameranın minik kanatçık görevi gördüğü görülüyor.
Renault F1 Team R.S.19 arka kanat DRS bağlantısı kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault, Kanada GP için arka kanadında değişiklik yaptı. Kanadın dış duvarının dış kısmına, hava akımını yukarı doğru yönlendirecek kesikler eklerken DRS aktifleştirme kolunda değişiklik yaptı.
Renault F1 Team R.S.19 arka kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bazı pistlerde arka kanadın yere basma gücü üretme seviyesini değiştirmek, kanadın geçiş bölgesinde de değişiklik yapılmasını gerektiriyor. Bu kapsamda hem geçiş bölgesinde yer alan uzantılarda, hem de kırmızı ok ile gösterilen alanda hava akımının kontrolü için değişiklikler yapıldı.
Renault F1 Team R.S.19 burun
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault, evindeki yarış için burnun alt kısmında değişiklik yaptı ve burun bağlantı kolunun arkasına pelerin hava yönlendirici denebilecek bir parça ekledi.
Renault F1 Team R.S.19 bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Burundaki değişikliklere ek olarak sidepod yanındaki dikey kanat ve bargeboard bölgesinde de değişiklikler yapıldı.
Renault F1 Team R.S.19 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault V6 turbo güç ünitesi ve soğutucularının yerleşimini gösteren bir fotoğraf.
Renault F1 Team R.S.19 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
RS19'un tabanını ve ayrıntılarını gösteren ayrıntılı bir fotoğraf. Normalde bu detaylar taban araçta takılıyken bu kadar açık bir şekilde görünmüyorlar.
Renault F1 Team R.S.19, arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault, Singapur'da maksimum downforce için çift katlı ve çift parçalı T kanat kullandı.
Renault R.S.19 yeni ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Daha fazla performans bulmak ve aynı zamanda gelecek sene için nasıl çalışacağını görmek için Renault, Brezilya'ya yeni bir ön kanat getirdi. Bu kanadın iç kısmında değişiklikler yapıldı. Ana planyanın nötr kısma bağlanan bölümü kavisli hale getirilirken arkasında boşluk oluştu. 3. sıradaki parçanın uç kısmına ise küçük bir kesik eklendi. Tüm bunlarla bu bölgede üretilen Y250 girdabının yönü değiştirilmiş oldu.
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2019 teknik analiz: İlerleyen Renault, bu sefer geriledi
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