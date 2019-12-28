2019 teknik analiz: İlerleyen Renault, bu sefer geriledi

Son senelerde sürekli ilerleyen Renault, bu sezon öncesinde çok umutluydu ancak Fransız ekip hedeflerine ulaşmanın uzağında kaldı. Renault'nun turbo V6 motoru, önceki senelere göre rakip motorlara daha yakın performansta olsa da, takım şasi ve aero tarafında istediği performansı bulamadı.

2018'de dördüncü olan ve bu sene en kötü yerini koruyup lider takımlarla farkı azaltmak isteyen Renault, geçen seneden daha az puan kazandı ve takımlar şampiyonasında, Renault müşterisi olan McLaren'ın gerisinde sezonu tamamladı.

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