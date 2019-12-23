Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
2019 teknik analiz: Haas için unutulması gereken bir sezon
Takımların 2019 F1 sezonunda yaptıkları gelişimi incelemeye Giorgio Piola'nın çizimleri ve yarışlarda çektiği fotoğraflarla devam ediyoruz. Sıradaki takımımız Haas F1...
Haas F1 takımı için tuhaf bir sezon oldu. Rich Energy sponsorluğu ile sezona hızlı başlangıç yapan Haas, sezon ortasında beklenen performansı verememesi sonucu sponsoruyla sıkıntılar yaşadı ve yollarını erken ayırdılar.
Bunun dışında sezon boyunca lastik kullanımında sorun yaşayan takım, gelişim yolunu kaybetmesi nedeniyle sezonun çoğunda iki farklı versiyon araçla yarıştı ve hatta bir noktadan sonra sezonun başında kullandığı araca dönüş yaptı.
Romain Grosjean, sezonun son yarışı Abu Dhabi'de sezon öncesinde kullandığı tabana dönüş yapmıştı!
İşte Giorgio Piola'nın gözünden Haas aracında yapılan değişiklikler...
Haas F1 Team VF-19 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Haas VF19, teknik birliktelik anlaşması kapsamında birçok parçayı Ferrari'den alıyordu. Bunlardan birisi de fren tamburu tasarımıydı. Bu tasarım, Haas'ın geçen senelerde kullandığı üflemeli aksa benziyordu.
Haas F1 Team teknik detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Azerbaycan GP'de çekilen bu kare, Haas aracının sidepod ve bargeboard bölümünü detaylı bir şekilde gösteriyor.
Haas F1 Team VF-19 burun altı yönlendiriciler
Fotoğraf: Giorgi Piola
Griddeki takımların çoğu, burun altında Mercedes'in öncülüğünü yaptığı pelerin tarzı hava yönlendiricilere geçse de, Haas daha geleneksel hava yönlendiricileri kullanmaya devam etti. Resimde gösterilen kanatçıklar İspanya GP'de araca eklendi.
Haas F1 Team arka teknik detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Monaco'da maksimum yere basma gücü için çift katlı T kanat kullanan Haas, alttaki parçayı ikiye ayırırken ortaya da daha kısa bir parça ekledi.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 sidepod detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sezon başından itibaren performans konusunda sıkıntı yaşamaya başlayan Haas, çok erkenden tasarım açısından araçları ayırdı ve genel olarak güncellemeleri Magnussen'in aracına ekledi. Almanya GP'de Magnussen'in aracına yeni bargeboard ve bumerang kanatlar eklendi.
Haas F1 Team VF-19, bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bumerang kanadın kurallara uygun olması için üst yüzeyinde kesikler yer alıyor.
Haas F1 Team VF-19 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım, arka kanadın dış duvarında geleneksel dikey kesikler yerine resimde gördüğünüz kıvrımlı kanalları ekleyerek diğerlerinden çok farklı bir yol takip etti.
Haas F1 Team arka kanat teknik detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Kıyaslama yapabilmeniz için bu da güncelleme öncesi arka kanadın dış kısmı.
Haas VF-19 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
2019'dan beklediğini bulamayan Haas, erkenden 2020'ye odaklandı ve bu kapsamda sezonun son bölümünde yeni bir ön kanat test etti.
Altta görülen yeni tasarım, daha çok Ferrari ve Alfa Romeo'nun bu sezon kullandığı yanları daha dar olan tasarıma benziyor.
Haas F1 Team VF-19 ve Ferrari SF90 ön kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ön kanatta yapılan değişiklikle, kanadın dış kısmında Ferrari'ye benzer şekilde bir bölüm kırpıldı.
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|Editör
|Giorgi Piola
2019 teknik analiz: Haas için unutulması gereken bir sezon
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