2019 teknik analiz: Haas için unutulması gereken bir sezon

Haas F1 Team VF-19 ön fren detay 1 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Haas VF19, teknik birliktelik anlaşması kapsamında birçok parçayı Ferrari'den alıyordu. Bunlardan birisi de fren tamburu tasarımıydı. Bu tasarım, Haas'ın geçen senelerde kullandığı üflemeli aksa benziyordu.

Haas F1 Team teknik detay 2 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Azerbaycan GP'de çekilen bu kare, Haas aracının sidepod ve bargeboard bölümünü detaylı bir şekilde gösteriyor.

Haas F1 Team VF-19 burun altı yönlendiriciler 3 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Griddeki takımların çoğu, burun altında Mercedes'in öncülüğünü yaptığı pelerin tarzı hava yönlendiricilere geçse de, Haas daha geleneksel hava yönlendiricileri kullanmaya devam etti. Resimde gösterilen kanatçıklar İspanya GP'de araca eklendi.

Haas F1 Team arka teknik detay 4 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Monaco'da maksimum yere basma gücü için çift katlı T kanat kullanan Haas, alttaki parçayı ikiye ayırırken ortaya da daha kısa bir parça ekledi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 sidepod detay 5 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Sezon başından itibaren performans konusunda sıkıntı yaşamaya başlayan Haas, çok erkenden tasarım açısından araçları ayırdı ve genel olarak güncellemeleri Magnussen'in aracına ekledi. Almanya GP'de Magnussen'in aracına yeni bargeboard ve bumerang kanatlar eklendi.

Haas F1 Team VF-19, bargeboard 6 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Bumerang kanadın kurallara uygun olması için üst yüzeyinde kesikler yer alıyor.

Haas F1 Team VF-19 arka kanat detay 7 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Takım, arka kanadın dış duvarında geleneksel dikey kesikler yerine resimde gördüğünüz kıvrımlı kanalları ekleyerek diğerlerinden çok farklı bir yol takip etti.

Haas F1 Team arka kanat teknik detay 8 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Kıyaslama yapabilmeniz için bu da güncelleme öncesi arka kanadın dış kısmı.

Haas VF-19 ön kanat detay 9 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola 2019'dan beklediğini bulamayan Haas, erkenden 2020'ye odaklandı ve bu kapsamda sezonun son bölümünde yeni bir ön kanat test etti. Altta görülen yeni tasarım, daha çok Ferrari ve Alfa Romeo'nun bu sezon kullandığı yanları daha dar olan tasarıma benziyor.