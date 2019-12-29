2019 teknik analiz: Ferrari önce battı, sonra çıktı

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
2019 F1 sezonunda, takımların gösterdikleri gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve yarışlarda çektiği karelerle incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki takım Ferrari...
Sezon öncesindeki test savaşını kazanan Ferrari'nin, sonunda gerçek manada Mercedes'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermesi bekleniyordu. Peki ya sonrasında nerede hata yapıldı?
Bahreyn'de takıma yeni katılan Charles Leclerc'in motor sorunuyla galibiyeti kaçırması bir yana, Ferrari'nin sezon başındaki performansı zayıftı ve yere basma gücü eksikliği açıktı. Ferrari SF90, ancak düşük yere basma gücünün öne çıktığı Montreal, Red Bull Ring, Spa ve Monza gibi pistlerde kendisini gösterdi.
Sonrasında Ferrari'nin motor gücü konusu dikkatleri üzerine çekti ve rakip takımlar FIA'dan bu durumla alakalı açıklama istediler.
Sezon ilerledikçe Ferrari aracını geliştirmeyi başardı ve bir miktar yere basma gücü buldu. Singapur'da Ferrari, Sebastian Vettel'le kazansa da şampiyonluk mücadelesi çoktan sona ermişti.
Ferrari gelişimini okumak için fotoğraflarda ilerleyiniz…
Ferrari SF90 yan detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'nin sidepod ve soğutma oyunu 2017'ye kadar gidiyor. O sene yan kaza barını daha aşağıya indirip sidepodu geri çekmeyi başaran takım, o günden beri aynı felsefe ile devam ediyor. Ferrari bu bölümde gelişme konusunda istekli. Mavi ok ile göreceğiniz üzere öndeki kanaldan giren hava sidepod üstünden geriye doğru itilirken, aynı zamanda diğerleri gibi halonun bittiği alanda da soğutma çıkışı olarak kullanılıyor.
Ferrari SF90 taban
Fotoğraf: Giorgi Piola
2018 Austin'de tabanın arka tekerleğin ön kısmına gelen bölümünde dikey kanatçıkları test eden Ferrari, 2019'da bu konsepti kullanmak için zorladı. Bu bölüme eklenen kanatçıklar, arka tekerleğin önündeki hava akımı sirkülasyonunu iyileştiriyor ve bu bölümde lastiklerin oluşturacağı olumsuzluğu azaltıyor.
Ferrari SF90 DRS kolu
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari de 2019'da diğer takımlar gibi DRS kolunun arkasında kuyruk bölümü kullandı. Bu uzatma, DRS aktifleştirildiğinde arka kanadın aşırı açılmasını engelleyerek stabil bir şekilde çalışmasını sağlıyor.
Ferrari SF90 ön fren kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, iç resimde göreceğiniz üzere birkaç senedir üflemeli aks çözümünü kullanıyordu. Bu çözüm ile aracın aksından çıkan hava, tekerlek bölgesinde oluşan negatif etkiyi uzaklaştırıyordu. Ancak 2019'da bu tasarımlar yasaklandı.
Bunun üzerine Ferrari, aynı olumsuz etkiyi azaltmak için farklı çözümler bulmaya çalıştı. Bu sefer aks yerine jant içinde açılan kanallarla benzer çözüm uygulandı.
Ferrari SF90 tabanı, Azerbaycan GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Azerbaycan GP'de aracın tabanının arka kısmında güncelleme yapıldı. Dikey kanatçıklar kaldırılırken köşedeki kesiklerin şekli değiştirildi ve en arkadaki kesik, iç tarafa doğru uzatıldı. Buradaki dikey kanatçığın diğer tarafına da benzer bir açıklık eklendi.
Ferrari SF90 ön kanat detay, Azerbaycan GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'nin ön kanadı, daha az yere basma gücü üreten (yüklü olmayan) felsefeye göre tasarlanmıştı. Bu tasarımda flap parçalarının dış kısmı, kenar plakasına daha alt bir noktadan bağlanıyor ve burada oluşturulan girdapların gücü azaltılıyor.
Ferrari SF90 ön kanat kenar plakası
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, İspanya GP'de ön kanadında bazı değişiklikler yaptı. Kenar plakası daha kavisli yapılırken, en dıştaki yatay bölüme küçük üçgen şeklinde bir parça eklendi.
Ferrari SF90 ön kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Dışarıyı gösteren çizimde yapılan değişiklikleri daha iyi görebiliyorsunuz. Bunun yanında kanadın dış plakasının en arka kısmı da basamaklı olacak şekilde kırpılmış.
Ferrari SF90 ön fren, Avusturya GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, soğutma ihtiyacına göre fren diski üzerindeki delik sayısını arttırıp azalttı. Burada disk yüzeyinin maksimum seviyede kullanıldığı görülüyor.
Ferrari SF90, arka kanat kenarı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, arka kanadın genel olarak yere basma gücünü iyileştirmek için hem alt hem de üst bölümde birçok kesik kullandı.
Ferrari SF90, burun
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, Avusturya GP'de ön tarafta da değişiklikler yaptı. Burnun ön kanada bağlandığı kısma ek parçalar eklenirken, arka tarafta burnun şasiye bağlandığı noktada yer alan hava yönlendirici kanatlar değiştirildi ve bir miktar geriye alındı.
Ferrari SF90, burun
Fotoğraf: Giorgi Piola
Burna eklenen uzunlamasına parçayı bu çizimden daha iyi görebiliyorsunuz. Önceden burun altındaki bu kolların altı kesintisiz bir şekilde aşağıya doğru inerken Avusturya'da hava akımını daha iyi yönlendirmesi için yatay parça eklendi.
Ferrari SF90, bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım, yere basma gücü üretimi açısından önemli olan bargeboard kısmını, Macaristan GP'de güncelledi.
Ferrari SF90 ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Zaten düzlükte hızlı olan Ferrari, kendi evi olan Monza'da yani "Hız Tapınağı"nda rakiplerini mağlup edebilmek için daha az yere basma gücü üreten ön kanadı kullandı.
Ferrari SF90, ön kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Daha fazla yere basma gücü bulmayı hedefleyen Ferrari, Singapur'da gridde birçok takımın kullandığı burun altı pelerin tarzı hava yönlendirici tasarıma geçiş yaptı. İç resimde eski tasarımı, ana resimde yeni tasarımı görüyorsunuz.
Ferrari SF90, taban
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari genel yere basma gücünü korumak ve istikrar yakalamak için tabandaki yüksek güç altında esneyen bölümleri engellemek için metal bağlantı parçaları kullandı.
Ferrari SF90, egzoz kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgio Piola
2020 için çalışmalara başlayan Ferrari, sezonun son yarışına atık borusu açısından yeni bir çözümle geldi. Normalde tek bir atık borusu kullanan Ferrari, sezonun sonunda çift atık borusunu test etti. Test edilen tasarımda atık boruları, arka kanadı bir miktar beslemeye izin verecek şekilde yukarı doğru konumlandırıldı.
Diğer teknik incelmeler:
- 2019 teknik analiz: Williams, en başından itibaren nasıl zorlandı?
- 2019 teknik analiz: Haas için unutulması gereken bir sezon
- 2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı
- 2019 teknik analiz: Racing Point iyi işaretler gösterdi
- 2019 teknik analiz: İlerleyen Toro Rosso, podyumla mutlu oldu
- 2019 teknik analiz: İlerleyen Renault, bu sefer geriledi
- 2019 teknik analiz: McLaren, iyileşme yolunda devam ediyor
- 2019 teknik analiz: Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al
|Editör
|Giorgi Piola
2019 teknik analiz: Ferrari önce battı, sonra çıktı
Yarış merkezi
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan