2019 teknik analiz: Ferrari önce battı, sonra çıktı

Sezon öncesindeki test savaşını kazanan Ferrari'nin, sonunda gerçek manada Mercedes'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermesi bekleniyordu. Peki ya sonrasında nerede hata yapıldı?

Bahreyn'de takıma yeni katılan Charles Leclerc'in motor sorunuyla galibiyeti kaçırması bir yana, Ferrari'nin sezon başındaki performansı zayıftı ve yere basma gücü eksikliği açıktı. Ferrari SF90, ancak düşük yere basma gücünün öne çıktığı Montreal, Red Bull Ring, Spa ve Monza gibi pistlerde kendisini gösterdi.

Sonrasında Ferrari'nin motor gücü konusu dikkatleri üzerine çekti ve rakip takımlar FIA'dan bu durumla alakalı açıklama istediler.

Sezon ilerledikçe Ferrari aracını geliştirmeyi başardı ve bir miktar yere basma gücü buldu. Singapur'da Ferrari, Sebastian Vettel'le kazansa da şampiyonluk mücadelesi çoktan sona ermişti.

Ferrari gelişimini okumak için fotoğraflarda ilerleyiniz…