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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

2019 teknik analiz: Ferrari önce battı, sonra çıktı

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2019 teknik analiz: Ferrari önce battı, sonra çıktı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Ara 2019 15:14

2019 F1 sezonunda, takımların gösterdikleri gelişimleri Giorgio Piola'nın çizimleri ve yarışlarda çektiği karelerle incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki takım Ferrari...

Sezon öncesindeki test savaşını kazanan Ferrari'nin, sonunda gerçek manada Mercedes'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermesi bekleniyordu. Peki ya sonrasında nerede hata yapıldı?

Bahreyn'de takıma yeni katılan Charles Leclerc'in motor sorunuyla galibiyeti kaçırması bir yana, Ferrari'nin sezon başındaki performansı zayıftı ve yere basma gücü eksikliği açıktı. Ferrari SF90, ancak düşük yere basma gücünün öne çıktığı Montreal, Red Bull Ring, Spa ve Monza gibi pistlerde kendisini gösterdi.

Sonrasında Ferrari'nin motor gücü konusu dikkatleri üzerine çekti ve rakip takımlar FIA'dan bu durumla alakalı açıklama istediler.

Sezon ilerledikçe Ferrari aracını geliştirmeyi başardı ve bir miktar yere basma gücü buldu. Singapur'da Ferrari, Sebastian Vettel'le kazansa da şampiyonluk mücadelesi çoktan sona ermişti.

Ferrari gelişimini okumak için fotoğraflarda ilerleyiniz…

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Ferrari SF90 yan detay

Ferrari SF90 yan detay
1/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin sidepod ve soğutma oyunu 2017'ye kadar gidiyor. O sene yan kaza barını daha aşağıya indirip sidepodu geri çekmeyi başaran takım, o günden beri aynı felsefe ile devam ediyor. Ferrari bu bölümde gelişme konusunda istekli. Mavi ok ile göreceğiniz üzere öndeki kanaldan giren hava sidepod üstünden geriye doğru itilirken, aynı zamanda diğerleri gibi halonun bittiği alanda da soğutma çıkışı olarak kullanılıyor.

Ferrari SF90 taban

Ferrari SF90 taban
2/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

2018 Austin'de tabanın arka tekerleğin ön kısmına gelen bölümünde dikey kanatçıkları test eden Ferrari, 2019'da bu konsepti kullanmak için zorladı. Bu bölüme eklenen kanatçıklar, arka tekerleğin önündeki hava akımı sirkülasyonunu iyileştiriyor ve bu bölümde lastiklerin oluşturacağı olumsuzluğu azaltıyor.

Ferrari SF90 DRS kolu

Ferrari SF90 DRS kolu
3/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari de 2019'da diğer takımlar gibi DRS kolunun arkasında kuyruk bölümü kullandı. Bu uzatma, DRS aktifleştirildiğinde arka kanadın aşırı açılmasını engelleyerek stabil bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Ferrari SF90 ön fren kıyaslaması

Ferrari SF90 ön fren kıyaslaması
4/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, iç resimde göreceğiniz üzere birkaç senedir üflemeli aks çözümünü kullanıyordu. Bu çözüm ile aracın aksından çıkan hava, tekerlek bölgesinde oluşan negatif etkiyi uzaklaştırıyordu. Ancak 2019'da bu tasarımlar yasaklandı.

Bunun üzerine Ferrari, aynı olumsuz etkiyi azaltmak için farklı çözümler bulmaya çalıştı. Bu sefer aks yerine jant içinde açılan kanallarla benzer çözüm uygulandı.

Ferrari SF90 tabanı, Azerbaycan GP

Ferrari SF90 tabanı, Azerbaycan GP
5/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Azerbaycan GP'de aracın tabanının arka kısmında güncelleme yapıldı. Dikey kanatçıklar kaldırılırken köşedeki kesiklerin şekli değiştirildi ve en arkadaki kesik, iç tarafa doğru uzatıldı. Buradaki dikey kanatçığın diğer tarafına da benzer bir açıklık eklendi.

 

Ferrari SF90 ön kanat detay, Azerbaycan GP

Ferrari SF90 ön kanat detay, Azerbaycan GP
6/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin ön kanadı, daha az yere basma gücü üreten (yüklü olmayan) felsefeye göre tasarlanmıştı. Bu tasarımda flap parçalarının dış kısmı, kenar plakasına daha alt bir noktadan bağlanıyor ve burada oluşturulan girdapların gücü azaltılıyor.

Ferrari SF90 ön kanat kenar plakası

Ferrari SF90 ön kanat kenar plakası
7/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, İspanya GP'de ön kanadında bazı değişiklikler yaptı. Kenar plakası daha kavisli yapılırken, en dıştaki yatay bölüme küçük üçgen şeklinde bir parça eklendi.

Ferrari SF90 ön kanat kıyaslaması

Ferrari SF90 ön kanat kıyaslaması
8/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Dışarıyı gösteren çizimde yapılan değişiklikleri daha iyi görebiliyorsunuz. Bunun yanında kanadın dış plakasının en arka kısmı da basamaklı olacak şekilde kırpılmış.

Ferrari SF90 ön fren, Avusturya GP

Ferrari SF90 ön fren, Avusturya GP
9/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, soğutma ihtiyacına göre fren diski üzerindeki delik sayısını arttırıp azalttı. Burada disk yüzeyinin maksimum seviyede kullanıldığı görülüyor.

Ferrari SF90, arka kanat kenarı

Ferrari SF90, arka kanat kenarı
10/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, arka kanadın genel olarak yere basma gücünü iyileştirmek için hem alt hem de üst bölümde birçok kesik kullandı.

Ferrari SF90, burun

Ferrari SF90, burun
11/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, Avusturya GP'de ön tarafta da değişiklikler yaptı. Burnun ön kanada bağlandığı kısma ek parçalar eklenirken, arka tarafta burnun şasiye bağlandığı noktada yer alan hava yönlendirici kanatlar değiştirildi ve bir miktar geriye alındı.

Ferrari SF90, burun

Ferrari SF90, burun
12/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Burna eklenen uzunlamasına parçayı bu çizimden daha iyi görebiliyorsunuz. Önceden burun altındaki bu kolların altı kesintisiz bir şekilde aşağıya doğru inerken Avusturya'da hava akımını daha iyi yönlendirmesi için yatay parça eklendi.

Ferrari SF90, bargeboard

Ferrari SF90, bargeboard
13/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım, yere basma gücü üretimi açısından önemli olan bargeboard kısmını, Macaristan GP'de güncelledi.

Ferrari SF90 ön kanat

Ferrari SF90 ön kanat
14/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Zaten düzlükte hızlı olan Ferrari, kendi evi olan Monza'da yani "Hız Tapınağı"nda rakiplerini mağlup edebilmek için daha az yere basma gücü üreten ön kanadı kullandı.

Ferrari SF90, ön kanat kıyaslaması

Ferrari SF90, ön kanat kıyaslaması
15/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Daha fazla yere basma gücü bulmayı hedefleyen Ferrari, Singapur'da gridde birçok takımın kullandığı burun altı pelerin tarzı hava yönlendirici tasarıma geçiş yaptı. İç resimde eski tasarımı, ana resimde yeni tasarımı görüyorsunuz.

Ferrari SF90, taban

Ferrari SF90, taban
16/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari genel yere basma gücünü korumak ve istikrar yakalamak için tabandaki yüksek güç altında esneyen bölümleri engellemek için metal bağlantı parçaları kullandı.

Ferrari SF90, egzoz kıyaslaması

Ferrari SF90, egzoz kıyaslaması
17/17

Fotoğraf: Giorgio Piola

2020 için çalışmalara başlayan Ferrari, sezonun son yarışına atık borusu açısından yeni bir çözümle geldi. Normalde tek bir atık borusu kullanan Ferrari, sezonun sonunda çift atık borusunu test etti. Test edilen tasarımda atık boruları, arka kanadı bir miktar beslemeye izin verecek şekilde yukarı doğru konumlandırıldı.

Diğer teknik incelmeler:

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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