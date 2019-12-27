2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Takımların 2019 F1 sezonunda gösterdikleri gelişimi Giorgio Piola'nın çizimleri ve pistlerde çektiği fotoğraflarla incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki takımımız Alfa Romeo.
Sauber'den Alfa Romeo'ya dönüşen takım, sezon başında Kimi Raikkonen'le çok iyi puanlar kazansa da özellikle sezonun ikinci yarısında, ilk yarıda aldığı sonuçları mumla aradı.
Takım, sezonun ikinci yarısında hızını göstermede gerçek manada zorlandı. Sadece kaos dolu Brezilya GP'de iyi bir sonuç alındı.
Alfa Romeo güncellemelerini görüntülemek için fotoğraflarda ilerleyiniz...
Alfa Romeo Racing C38 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo C38, tanıtıldığında sahip olduğu agresif ön kanat tasarımıyla herkesin dikkatini çekmişti.
Alfa Romeo Racing C38 şasi kanatçıkları
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa, agresif çözümlerine şasinin sağına ve soluna yerleştirdiği 4 parçalı kanatçık sistemiyle sürdürdü. Normalde takımlar bu bölgede ters L şeklinde kanatçıklar kullanıyordu.
Alfa Romeo Racing C38 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo da, Toro Rosso gibi hava akımını yönlendirmek için kanadın uç kısmını kıvıran takımlardan oldu.
Alfa Romeo Racing C38, ön kanat ve burun
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo, Britanya GP'de aracın ön tarafında değişiklik yaptı ve pelerin tarzı hava yönlendirici kanat tarzına geçiş yaptı. Bu kapsamda ön kanatta, özellikle dış tarafında değişiklik yapıldı.
Alfa Romeo C38 ön kanat tasarımı, Almanya GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takım, ön kanadın dış kısmında Almanya GP'de değişiklik yaptı.
Alfa Romeo C38, ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sezonun ilerleyen dönemlerinde pelerin tasarımında iyileştirme devam etti.
Alfa Romeo C38, ön kanat, Brezilya GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Neredeyse sezonun tamamı boyunca agresif bir ön kanat tasarımına sahip olan Alfa Romeo, Brezilya'da ön kanatta değişiklik yaptı ve kanat planyalarını tam boy genişliğe getirdi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
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|Alfa Romeo
|Editör
|Giorgi Piola
2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı
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