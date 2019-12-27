2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı

Alfa Romeo Racing C38 ön kanat detay 1 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo C38, tanıtıldığında sahip olduğu agresif ön kanat tasarımıyla herkesin dikkatini çekmişti.

Alfa Romeo Racing C38 şasi kanatçıkları 2 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa, agresif çözümlerine şasinin sağına ve soluna yerleştirdiği 4 parçalı kanatçık sistemiyle sürdürdü. Normalde takımlar bu bölgede ters L şeklinde kanatçıklar kullanıyordu.

Alfa Romeo Racing C38 arka kanat detay 3 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo da, Toro Rosso gibi hava akımını yönlendirmek için kanadın uç kısmını kıvıran takımlardan oldu.

Alfa Romeo Racing C38, ön kanat ve burun 4 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo, Britanya GP'de aracın ön tarafında değişiklik yaptı ve pelerin tarzı hava yönlendirici kanat tarzına geçiş yaptı. Bu kapsamda ön kanatta, özellikle dış tarafında değişiklik yapıldı.

Alfa Romeo C38 ön kanat tasarımı, Almanya GP 5 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Takım, ön kanadın dış kısmında Almanya GP'de değişiklik yaptı.

Alfa Romeo C38, ön kanat 6 / 7 Fotoğraf: Giorgi Piola Sezonun ilerleyen dönemlerinde pelerin tasarımında iyileştirme devam etti.