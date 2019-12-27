Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler Şimdi al
Önceki
Formula 1 / Analiz

2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı

paylaşım
yorumlar
2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Ara 2019 09:38

Takımların 2019 F1 sezonunda gösterdikleri gelişimi Giorgio Piola'nın çizimleri ve pistlerde çektiği fotoğraflarla incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki takımımız Alfa Romeo.

Sauber'den Alfa Romeo'ya dönüşen takım, sezon başında Kimi Raikkonen'le çok iyi puanlar kazansa da özellikle sezonun ikinci yarısında, ilk yarıda aldığı sonuçları mumla aradı.

Takım, sezonun ikinci yarısında hızını göstermede gerçek manada zorlandı. Sadece kaos dolu Brezilya GP'de iyi bir sonuç alındı.

Alfa Romeo güncellemelerini görüntülemek için fotoğraflarda ilerleyiniz...

 

 

 

Slider
Liste

Alfa Romeo Racing C38 ön kanat detay

Alfa Romeo Racing C38 ön kanat detay
1/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo C38, tanıtıldığında sahip olduğu agresif ön kanat tasarımıyla herkesin dikkatini çekmişti.

Alfa Romeo Racing C38 şasi kanatçıkları

Alfa Romeo Racing C38 şasi kanatçıkları
2/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa, agresif çözümlerine şasinin sağına ve soluna yerleştirdiği 4 parçalı kanatçık sistemiyle sürdürdü. Normalde takımlar bu bölgede ters L şeklinde kanatçıklar kullanıyordu.

Alfa Romeo Racing C38 arka kanat detay

Alfa Romeo Racing C38 arka kanat detay
3/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo da, Toro Rosso gibi hava akımını yönlendirmek için kanadın uç kısmını kıvıran takımlardan oldu.

Alfa Romeo Racing C38, ön kanat ve burun

Alfa Romeo Racing C38, ön kanat ve burun
4/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo, Britanya GP'de aracın ön tarafında değişiklik yaptı ve pelerin tarzı hava yönlendirici kanat tarzına geçiş yaptı. Bu kapsamda ön kanatta, özellikle dış tarafında değişiklik yapıldı.

Alfa Romeo C38 ön kanat tasarımı, Almanya GP

Alfa Romeo C38 ön kanat tasarımı, Almanya GP
5/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım, ön kanadın dış kısmında Almanya GP'de değişiklik yaptı.

Alfa Romeo C38, ön kanat

Alfa Romeo C38, ön kanat
6/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Sezonun ilerleyen dönemlerinde pelerin tasarımında iyileştirme devam etti.

Alfa Romeo C38, ön kanat, Brezilya GP

Alfa Romeo C38, ön kanat, Brezilya GP
7/7

Fotoğraf: Giorgi Piola

Neredeyse sezonun tamamı boyunca agresif bir ön kanat tasarımına sahip olan Alfa Romeo, Brezilya'da ön kanatta değişiklik yaptı ve kanat planyalarını tam boy genişliğe getirdi.

Sonraki haber
Verstappen: "Hakemler hiçbir zaman tutarlı olmayacak"

Önceki haber

Verstappen: "Hakemler hiçbir zaman tutarlı olmayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: "Singapur'da Vettel'in kazanmasına izin vermek önemliydi"

2
Formula 1

Vettel: "Binotto, Arrivabene'den çok farklı"

3
Formula 1

2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı

44dk
4
FIA F2

De Vries: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar gerçekçiyim"

5
Formula 1

Russell: "Norris ve Albon'dan daha fazla şey öğrendim"

Son Videolar

Ferrari: 11:59
Formula 1

Ferrari: "Vettel'in kazanmasına izin vermek önemliydi" - 26 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri 09:18
Formula 1

Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri 08:24
Formula 1

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 12:08
Formula 1

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 13:16
Formula 1

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı
F1

2019 teknik analiz: Alfa, istikrar bulmakta zorlandı

Verstappen: "Hakemler hiçbir zaman tutarlı olmayacak"
F1

Verstappen: "Hakemler hiçbir zaman tutarlı olmayacak"

Ericsson: "Önceliğim Formula 1 değil, IndyCar"
F1

Ericsson: "Önceliğim Formula 1 değil, IndyCar"

Wolff: "Monako, Mercedes için çok zordu"
F1

Wolff: "Monako, Mercedes için çok zordu"

Sainz: "Verstappen'le aramızdaki savaş doğaldı"
F1

Sainz: "Verstappen'le aramızdaki savaş doğaldı"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.