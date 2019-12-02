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Formula 1 / Son dakika

2019 sezonunda takım arkadaşları arasındaki farklar

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2019 sezonunda takım arkadaşları arasındaki farklar
Ekleyen:
, Editör
2 Ara 2019 16:41

2019 Formula 1 sezonunda en yakın mücadele Daniil Kvyat ve Alex Albon arasında yaşanırken, en büyük üstünlüğü George Russell, takım arkadaşı Robert Kubica'ya kurdu.

Bu yıl takım arkadaşları arasındaki mücadele oldukça heyecanlıydı ve en büyük üstünlüğü hiç şüphesiz Williams pilotu George Russell, uzun yıllar sonra F1'e dönen Robert Kubica'ya karşı kurdu.

Takım arkadaşını 21 sıralama turlarının tamamında mağlup eden Russell, Kubica'ya ortalama 0.589 saniyelik bir üstünlük kurmuş oldu.

İkinci en büyük fark Max Verstappen ve Pierre Gasly arasındaydı. Gasly, Verstappen'den ortalama 0.485 saniye yavaş kaldı. Ayrıca ikinci yarıda Verstappen'in takım arkadaşı olan Alex Albon da Hollandalı pilottan tek turda ortalama 0.433 saniye yavaş kaldı.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'a karşı 0.122 saniyelik bir avantaj yakalarken, Charles Leclerc de Sebastian Vettel'e 0.114 saniye üstünlük kurdu.

En yakın mücadele ise aralarında sadece 0.005 saniye olan Daniil Kvyat'la Alex Albon arasındaydı.

Takım arkadaşları arasındaki sıralama turları hız farkları:

> Fark <
Russell 0,589 Kubica
Verstappen 0,485 Gasly
Verstappen 0,433 Albon
Gasly 0,324 Kvyat
Perez 0,212 Stroll
Magnussen 0,155 Grosjean
Hamilton 0,122 Bottas
Ricciardo 0,120 Hulkenberg
Leclerc 0,114 Vettel
Raikkonen 0,041 Giovinazzi
Sainz 0,022 Norris
Kvyat 0,005 Albon
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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