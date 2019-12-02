2019 sezonunda takım arkadaşları arasındaki farklar
2019 Formula 1 sezonunda en yakın mücadele Daniil Kvyat ve Alex Albon arasında yaşanırken, en büyük üstünlüğü George Russell, takım arkadaşı Robert Kubica'ya kurdu.
Bu yıl takım arkadaşları arasındaki mücadele oldukça heyecanlıydı ve en büyük üstünlüğü hiç şüphesiz Williams pilotu George Russell, uzun yıllar sonra F1'e dönen Robert Kubica'ya karşı kurdu.
Takım arkadaşını 21 sıralama turlarının tamamında mağlup eden Russell, Kubica'ya ortalama 0.589 saniyelik bir üstünlük kurmuş oldu.
İkinci en büyük fark Max Verstappen ve Pierre Gasly arasındaydı. Gasly, Verstappen'den ortalama 0.485 saniye yavaş kaldı. Ayrıca ikinci yarıda Verstappen'in takım arkadaşı olan Alex Albon da Hollandalı pilottan tek turda ortalama 0.433 saniye yavaş kaldı.
Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'a karşı 0.122 saniyelik bir avantaj yakalarken, Charles Leclerc de Sebastian Vettel'e 0.114 saniye üstünlük kurdu.
En yakın mücadele ise aralarında sadece 0.005 saniye olan Daniil Kvyat'la Alex Albon arasındaydı.
Takım arkadaşları arasındaki sıralama turları hız farkları:
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|Fark
|<
|Russell
|0,589
|Kubica
|Verstappen
|0,485
|Gasly
|Verstappen
|0,433
|Albon
|Gasly
|0,324
|Kvyat
|Perez
|0,212
|Stroll
|Magnussen
|0,155
|Grosjean
|Hamilton
|0,122
|Bottas
|Ricciardo
|0,120
|Hulkenberg
|Leclerc
|0,114
|Vettel
|Raikkonen
|0,041
|Giovinazzi
|Sainz
|0,022
|Norris
|Kvyat
|0,005
|Albon
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2019 sezonunda takım arkadaşları arasındaki farklar
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