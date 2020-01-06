2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?

Yıl boyunca pilotlar çeşitli kazalara karıştılar ve özellikle Alex Albon'ın yaptığı kazalar yıl boyunca gündemdeydi.

Tüm pilotlar sezon boyunca olay ya da kazaya karıştılar ancak Carlos Sainz'ın yaptığı kazalar, McLaren'a minimum miktarda paraya mal oldu.

Albon'un yaptığı kazalar ise yaklaşık 5 milyon euro değerindeydi.

Ayrıca McLaren ve Renault yıl boyunca diğer takımlara kıyasla kazalar yüzünden daha az para ödedi.

Bilgiler Soymotor.com'dan alınmıştır.

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