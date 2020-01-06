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Formula 1 / Son dakika

2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?

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2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?
Ekleyen:
, Editör
6 Oca 2020 07:47

2019 Formula 1 sezonunda pilotların yaptığı kazaların toplam değerini sizler için derledik.

Yıl boyunca pilotlar çeşitli kazalara karıştılar ve özellikle Alex Albon'ın yaptığı kazalar yıl boyunca gündemdeydi.

Tüm pilotlar sezon boyunca olay ya da kazaya karıştılar ancak Carlos Sainz'ın yaptığı kazalar, McLaren'a minimum miktarda paraya mal oldu.

Albon'un yaptığı kazalar ise yaklaşık 5 milyon euro değerindeydi.

Ayrıca McLaren ve Renault yıl boyunca diğer takımlara kıyasla kazalar yüzünden daha az para ödedi.

Bilgiler Soymotor.com'dan alınmıştır.

İstatistiklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Carlos Sainz Jr., McLaren: 371 bin euro

Carlos Sainz Jr., McLaren: 371 bin euro
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Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

İspanyol pilot, kazalar yüzünden takımına en az para harcatan takım oldu.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team: 456 bin euro

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team: 456 bin euro
2/20

Fotoğraf: Erik Junius

Ricciardo, yıl boyunca çeşitli temaslar yaşasa da büyük bir kaza yapmadı.

Lando Norris, McLaren: 591 bin euro

Lando Norris, McLaren: 591 bin euro
3/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Çaylak sezonunda neredeyse hiçbir kaza ya da olaya karışmayarak dikkatleri üzerine çekti.

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team: 612 bin euro

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team: 612 bin euro
4/20

Fotoğraf: Erik Junius

Almanya GP'deki kazası hâlâ akıllarda.

Daniil Kvyat, Toro Rosso: 799 bin euro

Daniil Kvyat, Toro Rosso: 799 bin euro
5/20

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Kvyat beklenenin aksine, F1'e geri dönüşünde çok büyük olaylara karışmadı.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing: 1 milyon 88 bin euro

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing: 1 milyon 88 bin euro
6/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fin pilot, Monza'daki ilk antrenman seansının yanı sıra sıralama turlarında iki büyük kaza yaptı.

Max Verstappen, Red Bull Racing: 1 milyon 144 bin euro

Max Verstappen, Red Bull Racing: 1 milyon 144 bin euro
7/20

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Verstappen, son yılların aksine daha az kazaya karıştı.

Sebastian Vettel, Ferrari: 1 milyon 400 bin euro

Sebastian Vettel, Ferrari: 1 milyon 400 bin euro
8/20

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel yıl boyunca büyük bir kaza yapmasa bile, karıştığı olaylar yüzünden Ferrari, yaklaşık 1.4 milyon euro ödedi.

Charles Leclerc, Ferrari: 1 milyon 400 bin euro

Charles Leclerc, Ferrari: 1 milyon 400 bin euro
9/20

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Monakolu pilot, Ferrari'deki ilk yılında zaman zaman hata yapmaktan kurtulamadı.

Sergio Perez, Racing Point RP19: 1 milyon 579 bin euro

Sergio Perez, Racing Point RP19: 1 milyon 579 bin euro
10/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İstikrarıyla bilinen Perez, Monza'da büyük bir kaza yaptı.

Romain Grosjean, Haas F1 Team: 1 milyon 814 bin euro

Romain Grosjean, Haas F1 Team: 1 milyon 814 bin euro
11/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Grosjean, pit yolunda bile kaza yaptığı 2019 sezonunda, Haas'a 2 milyon euro'ya yakın masraf çıkardı.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1: 1 milyon 884 bin euro

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1: 1 milyon 884 bin euro
12/20

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Hamilton yıl boyunca az olaya karışsa da, Belçika GP'nin üçüncü antrenman seansı da dahil olmak üzere bazı kazalara karıştı.

George Russell, Williams Racing: 1 milyon 914 bin euro

George Russell, Williams Racing: 1 milyon 914 bin euro
13/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bazıları kendi hatası olmasa da, Williams kazalardan ötürü yaklaşık 2 milyon euro harcadı.

Robert Kubica, Williams FW42: 2 milyon 188 bin euro

Robert Kubica, Williams FW42: 2 milyon 188 bin euro
14/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Japonya'daki sıralama turlarında ve Brezilya'daki ikinci seansta yaptığı kazalar, Williams'a pahalıya patladı.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG: 2 milyon 304 bin euro

Valtteri Bottas, Mercedes AMG: 2 milyon 304 bin euro
15/20

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Almanya ve Meksika, Bottas'ın büyük kazalarından birkaçıydı.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing: 2 milyon 490 bin euro

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing: 2 milyon 490 bin euro
16/20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Çaylak sezonunda yaptığı kazalar Alfa Romeo'ya yaklaşık 2.5 milyon euroya mal oldu.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team: 2 milyon 537 bin euro

Kevin Magnussen, Haas F1 Team: 2 milyon 537 bin euro
17/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Magnussen'in kazaları ilginç şekilde Haas'a, Grosjean'ın kazalarından daha fazla paraya mal oldu.

Lance Stroll, Racing Point RP19: 2 milyon 600 bin euro

Lance Stroll, Racing Point RP19: 2 milyon 600 bin euro
18/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Stroll, yaptığı kazalarla babasını 2.6 milyon euro zarara uğratmış oldu.

Pierre Gasly, Red Bull Racing: 3 milyon 300 bin euro

Pierre Gasly, Red Bull Racing: 3 milyon 300 bin euro
19/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly'nin Red Bull/Toro Rosso'da karıştığı olaylar tam 3.3 milyon euro değerindeydi.

Alex Albon, Red Bull RB15: 4 milyon 800 bin euro

Alex Albon, Red Bull RB15: 4 milyon 800 bin euro
20/20

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Alex Albon, çaylak sezonunda tam 4.8 milyon euro'luk hasar oluşturdu. İyi performans sergilese de hem Toro Rosso hem de Red Bull'da çok büyük kazalar yaptı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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12 Mar - 15 Mar
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