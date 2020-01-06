2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?
2019 Formula 1 sezonunda pilotların yaptığı kazaların toplam değerini sizler için derledik.
Yıl boyunca pilotlar çeşitli kazalara karıştılar ve özellikle Alex Albon'ın yaptığı kazalar yıl boyunca gündemdeydi.
Tüm pilotlar sezon boyunca olay ya da kazaya karıştılar ancak Carlos Sainz'ın yaptığı kazalar, McLaren'a minimum miktarda paraya mal oldu.
Albon'un yaptığı kazalar ise yaklaşık 5 milyon euro değerindeydi.
Ayrıca McLaren ve Renault yıl boyunca diğer takımlara kıyasla kazalar yüzünden daha az para ödedi.
Bilgiler Soymotor.com'dan alınmıştır.
İstatistiklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Carlos Sainz Jr., McLaren: 371 bin euro
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
İspanyol pilot, kazalar yüzünden takımına en az para harcatan takım oldu.
Daniel Ricciardo, Renault F1 Team: 456 bin euro
Fotoğraf: Erik Junius
Ricciardo, yıl boyunca çeşitli temaslar yaşasa da büyük bir kaza yapmadı.
Lando Norris, McLaren: 591 bin euro
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Çaylak sezonunda neredeyse hiçbir kaza ya da olaya karışmayarak dikkatleri üzerine çekti.
Nico Hulkenberg, Renault F1 Team: 612 bin euro
Fotoğraf: Erik Junius
Almanya GP'deki kazası hâlâ akıllarda.
Daniil Kvyat, Toro Rosso: 799 bin euro
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Kvyat beklenenin aksine, F1'e geri dönüşünde çok büyük olaylara karışmadı.
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing: 1 milyon 88 bin euro
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fin pilot, Monza'daki ilk antrenman seansının yanı sıra sıralama turlarında iki büyük kaza yaptı.
Max Verstappen, Red Bull Racing: 1 milyon 144 bin euro
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Verstappen, son yılların aksine daha az kazaya karıştı.
Sebastian Vettel, Ferrari: 1 milyon 400 bin euro
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Vettel yıl boyunca büyük bir kaza yapmasa bile, karıştığı olaylar yüzünden Ferrari, yaklaşık 1.4 milyon euro ödedi.
Charles Leclerc, Ferrari: 1 milyon 400 bin euro
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Monakolu pilot, Ferrari'deki ilk yılında zaman zaman hata yapmaktan kurtulamadı.
Sergio Perez, Racing Point RP19: 1 milyon 579 bin euro
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
İstikrarıyla bilinen Perez, Monza'da büyük bir kaza yaptı.
Romain Grosjean, Haas F1 Team: 1 milyon 814 bin euro
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Grosjean, pit yolunda bile kaza yaptığı 2019 sezonunda, Haas'a 2 milyon euro'ya yakın masraf çıkardı.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1: 1 milyon 884 bin euro
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Hamilton yıl boyunca az olaya karışsa da, Belçika GP'nin üçüncü antrenman seansı da dahil olmak üzere bazı kazalara karıştı.
George Russell, Williams Racing: 1 milyon 914 bin euro
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bazıları kendi hatası olmasa da, Williams kazalardan ötürü yaklaşık 2 milyon euro harcadı.
Robert Kubica, Williams FW42: 2 milyon 188 bin euro
Fotoğraf: Giorgi Piola
Japonya'daki sıralama turlarında ve Brezilya'daki ikinci seansta yaptığı kazalar, Williams'a pahalıya patladı.
Valtteri Bottas, Mercedes AMG: 2 milyon 304 bin euro
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Almanya ve Meksika, Bottas'ın büyük kazalarından birkaçıydı.
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing: 2 milyon 490 bin euro
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Çaylak sezonunda yaptığı kazalar Alfa Romeo'ya yaklaşık 2.5 milyon euroya mal oldu.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team: 2 milyon 537 bin euro
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Magnussen'in kazaları ilginç şekilde Haas'a, Grosjean'ın kazalarından daha fazla paraya mal oldu.
Lance Stroll, Racing Point RP19: 2 milyon 600 bin euro
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Stroll, yaptığı kazalarla babasını 2.6 milyon euro zarara uğratmış oldu.
Pierre Gasly, Red Bull Racing: 3 milyon 300 bin euro
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Gasly'nin Red Bull/Toro Rosso'da karıştığı olaylar tam 3.3 milyon euro değerindeydi.
Alex Albon, Red Bull RB15: 4 milyon 800 bin euro
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Alex Albon, çaylak sezonunda tam 4.8 milyon euro'luk hasar oluşturdu. İyi performans sergilese de hem Toro Rosso hem de Red Bull'da çok büyük kazalar yaptı.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2019 sezonunda hangi pilot ne kadarlık kaza yaptı?
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