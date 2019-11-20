2019 pit stop şampiyonu Red Bull oldu
Red Bull, bitime bir yarış kala pit stop şampiyonasında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Red Bull Racing mekanikerleri bu yıl pek çok kez olduğu gibi Brezilya'da da en hızlı pit stop yapmayı başardı.
Ancak Avusturyalı ekip, bu yıl daha önce birkaç kez kırdığı en hızlı pit st dünya rekorunu daha da geliştirdi.
Takım Max Verstappen'in lastiklerini 1.82 saniyede değiştirdi ve bu yeni dünya rekoru oldu.
Williams, Robert Kubica'nın lastiklerini 2.10 saniye değiştirip en hızlı ikinci pit stopu yaparken, Red Bull 2.12 ile üçüncü en hızlı pit stopu yaptı.
Red Bull böylelikle bitime bir yarı kala 2019 pit stop şampiyonasını kazanmayı başardı.
Brezilya GP'nin en hızlı pit stopları:
|Takım
|Pilot
|Derece
|Tur
|Pan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|1.82
|21
|25
|2. Williams
|R. Kubica
|2.10
|66
|18
|3. Red Bull
|M. Verstappen
|2.12
|44
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|2.17
|54
|5. Williams
|G. Russell
|2.20
|66
|15
|6. Ferrari
|C. Leclerc
|2.33
|29
|12
|7. Ferrari
|S. Vettel
|2.36
|25
|10
|8. Renault
|N. Hulkenberg
|2.40
|53
|8
|9. Toro Rosso
|D. Kvyat
|2.47
|23
|6
|10. Williams
|G. Russell
|2.49
|23
|11. McLaren
|C. Sainz
|2.55
|29
|4
|12. Toro Rosso
|P. Gasly
|2.57
|22
|2
|13. Mercedes
|L. Hamilton
|2.58
|20
|1
|14. Haas
|K. Magnussen
|2.58
|27
|15. Renault
|N. Hulkenberg
|2.63
|27
|16. Red Bull
|A. Albon
|2.63
|24
|17. Mercedes
|V. Bottas
|2.63
|26
|18. Ferrari
|S. Vettel
|2.64
|49
|19. Mercedes
|L. Hamilton
|2.68
|66
|20. Mercedes
|V. Bottas
|2.71
|41
|21. Haas
|K. Magnussen
|2.72
|53
|22. Racing Point
|L. Stroll
|2.72
|28
|23. Racing Point
|S. Perez
|2.73
|45
|24. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.74
|20
|25. Renault
|N. Hulkenberg
|2.79
|44
|26. McLaren
|L. Norris
|2.79
|27
|27. Williams
|R. Kubica
|2.83
|20
|28. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.87
|21
|29. Racing Point
|S. Perez
|2.87
|17
|30. Williams
|G. Russell
|2.88
|54
|31. Toro Rosso
|D. Kvyat
|2.93
|46
|32. Haas
|R. Grosjean
|3.00
|26
|33. Haas
|R. Grosjean
|3.05
|65
|34. Red Bull
|A. Albon
|3,09
|50
|35. Toro Rosso
|P. Gasly
|3,09
|47
|36. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|3.24
|47
|37. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|3.25
|46
|38. Mercedes
|L. Hamilton
|3.33
|43
|39. Ferrari
|C. Leclerc
|3.53
|54
|40. McLaren
|L. Norris
|3.65
|53
|41. Williams
|R. Kubica
|4.18
|53
|42. Racing Point
|L. Stroll
|4.29
|53
|43. Williams
|R. Kubica
|8.53
|36
|44. Renault
|D. Ricciardo
|9.17
|40
|45. Renault
|D. Ricciardo
|10.19
|8
En hızlı pit stop şampiyonasında Red Bull, son yarış öncesinde puan farkını 52'ye çıkarmış durumda.
Williams sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantilerken, Ferrari üçüncü, Mercedes dördüncü ve McLaren beşinci oldu.
2019 pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|479
|2. Williams
|427
|3. Ferrari
|305
|4. Mercedes
|255
|5. McLaren
|202
|6. Toro Rosso
|117
|7. Renault
|104
|8. Alfa Romeo
|49
|9. Haas
|47
|10. Racing Point
|35
Sezonun en iyi beş pit stopunu Red Bull yaparken, sonraki en hızlı beş pit stopu Williams yaptı.
2019'daki en iyi pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Derece
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Brezilya
|1.82
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|Almanya
|1.88
|3. Red Bull
|P. Gasly
|Büyük Britanya
|1.91
|4. Red Bull
|A. Albon
|Meksika
|1.93
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|Büyük Britanya
|1.96
|6. Williams
|R. Kubica
|Fransa
|1.97
|7. Williams
|R. Kubica
|Almanya
|1.99
|8. Williams
|R. Kubica
|Kanada
|2.00
|9. Williams
|R. Kubica
|Avusturya
|2.02
|10. Williams
|G. Russell
|Belçika
|2.02
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2019 pit stop şampiyonu Red Bull oldu
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