2019 pit stop şampiyonu Red Bull oldu

Red Bull Racing mekanikerleri bu yıl pek çok kez olduğu gibi Brezilya'da da en hızlı pit stop yapmayı başardı.

Ancak Avusturyalı ekip, bu yıl daha önce birkaç kez kırdığı en hızlı pit st dünya rekorunu daha da geliştirdi.

Takım Max Verstappen'in lastiklerini 1.82 saniyede değiştirdi ve bu yeni dünya rekoru oldu.

Williams, Robert Kubica'nın lastiklerini 2.10 saniye değiştirip en hızlı ikinci pit stopu yaparken, Red Bull 2.12 ile üçüncü en hızlı pit stopu yaptı.

Red Bull böylelikle bitime bir yarı kala 2019 pit stop şampiyonasını kazanmayı başardı.

Brezilya GP'nin en hızlı pit stopları:

Takım Pilot Derece Tur Pan 1. Red Bull M. Verstappen 1.82 21 25 2. Williams R. Kubica 2.10 66 18 3. Red Bull M. Verstappen 2.12 44 4. Red Bull M. Verstappen 2.17 54 5. Williams G. Russell 2.20 66 15 6. Ferrari C. Leclerc 2.33 29 12 7. Ferrari S. Vettel 2.36 25 10 8. Renault N. Hulkenberg 2.40 53 8 9. Toro Rosso D. Kvyat 2.47 23 6 10. Williams G. Russell 2.49 23 11. McLaren C. Sainz 2.55 29 4 12. Toro Rosso P. Gasly 2.57 22 2 13. Mercedes L. Hamilton 2.58 20 1 14. Haas K. Magnussen 2.58 27 15. Renault N. Hulkenberg 2.63 27 16. Red Bull A. Albon 2.63 24 17. Mercedes V. Bottas 2.63 26 18. Ferrari S. Vettel 2.64 49 19. Mercedes L. Hamilton 2.68 66 20. Mercedes V. Bottas 2.71 41 21. Haas K. Magnussen 2.72 53 22. Racing Point L. Stroll 2.72 28 23. Racing Point S. Perez 2.73 45 24. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.74 20 25. Renault N. Hulkenberg 2.79 44 26. McLaren L. Norris 2.79 27 27. Williams R. Kubica 2.83 20 28. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.87 21 29. Racing Point S. Perez 2.87 17 30. Williams G. Russell 2.88 54 31. Toro Rosso D. Kvyat 2.93 46 32. Haas R. Grosjean 3.00 26 33. Haas R. Grosjean 3.05 65 34. Red Bull A. Albon 3,09 50 35. Toro Rosso P. Gasly 3,09 47 36. Alfa Romeo K. Raikkonen 3.24 47 37. Alfa Romeo A. Giovinazzi 3.25 46 38. Mercedes L. Hamilton 3.33 43 39. Ferrari C. Leclerc 3.53 54 40. McLaren L. Norris 3.65 53 41. Williams R. Kubica 4.18 53 42. Racing Point L. Stroll 4.29 53 43. Williams R. Kubica 8.53 36 44. Renault D. Ricciardo 9.17 40 45. Renault D. Ricciardo 10.19 8

En hızlı pit stop şampiyonasında Red Bull, son yarış öncesinde puan farkını 52'ye çıkarmış durumda.

Williams sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantilerken, Ferrari üçüncü, Mercedes dördüncü ve McLaren beşinci oldu.

2019 pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 479 2. Williams 427 3. Ferrari 305 4. Mercedes 255 5. McLaren 202 6. Toro Rosso 117 7. Renault 104 8. Alfa Romeo 49 9. Haas 47 10. Racing Point 35

Sezonun en iyi beş pit stopunu Red Bull yaparken, sonraki en hızlı beş pit stopu Williams yaptı.

2019'daki en iyi pit stoplar: