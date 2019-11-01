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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2020 öncesi 2019 hatalarından ders çıkaracak

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Red Bull, 2020 öncesi 2019 hatalarından ders çıkaracak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 Kas 2019 13:00

Red Bull, 2019'da yaptığı hatalardan ders çıkardığını, bu yüzden araç tasarımında bir daha geç kalmamayı planladığını, bu sayede 2020 öncesi daha umutlu olduğunu açıkladı.

Honda'ya geçiş nedeniyle 2019'un geçiş senesi olduğunu kabul eden Red Bull, sezon başında şasi sorunları nedeniyle geride kaldı.

Takımın yeni ön kanat kurallarını tam olarak çözmesi biraz zaman alırken, aracın tam potansiyeli Avusturya GP'ye kadar gösterilemedi.

Red Bull'un motor sporları patronu Helmut Marko, nerede hata yaptıklarını bildiklerini bu yüzden gelecek sene için umutlu olduklarını söyledi.

Marko, "Hatalarımızdan ders çıkardık. Gelecek sene şampiyonluk mücadelesi verme konusunda daha iyimseriz ve gerekçelerimiz var."

"Yaptığımız hatalardan birisi, aracı hazırlama konusunda çok geç kalmamızdı. İlk yarışlarda istediğimiz yerde değildik. Gelecek sene için hedefimiz, ilk yarıştan itibaren rekabetçi olmak." dedi.

Marko, sezon öncesinde Red Bull-Honda olarak 5 galibiyet almayı hedeflediklerini söylemişti. Marko'nun bu açıklamaları büyük yankı uyandırmış ve dalga konusu olmuştu ancak Red Bull bu hedefin 2'sine ulaşmayı başardı.

Bu hedefi için Marko, "Çok da uzağında değiliz. Budapeşte çok yakındı. Monza'da çok hızlıydık ancak kaza yaptık. Singapur, umduğumuzdan zayıf kaldığımız bir yarış oldu. Orada ideal ayarları bulamadık."

"Saf hız açısından doğru yolda ilerliyoruz ancak yaz tatilinden bu yana biraz momentum kaybetmiş durumdayız. Verstappen 3 yarışta ilk tur kazasına karıştı." dedi.

Marko'nun 2020 için iyimser olduğu konulardan birisi, Honda'nın motor performansı açısından hedeflediği ilerleme.

Marko, "Söz verdikleri şeyi, hatta daha fazlasını verdiler. Dayanıklılık açısından hiç sorun yaşamadık. Gerçekten bir kez dahi motor sorunu olmadı."

"Onlarla yaptığımız işbirliğinden aşırı memnunuz. Gelecek sene için planlanan gelişim ise bizim kendimize güvenmemizi sağıyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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