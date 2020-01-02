2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi

Geçen yıl yaşanan geçiş sorunlarının ardından bu yıl aerodinamik anlamda değişiklikler yapılmış ve geçiş sayılarının yükselmesi hedeflenmişti. Auto Motor und Sport'un analizine göre, 2019 yılında geçiş sayıları yükseldi ve toplamda 846 geçiş yaşandı.

Yeni aerodinamik kuralların ilk yılı olan 2017'de 479 geçiş yaşanırken, 2018'de 675 geçiş yaşanmıştı.

İlk sekiz Grand Prix'de toplamda 33,1'lik bir geçiş ortalaması yakalanırken, son 13 yarışta bu rakam 44,6'ya yükseldi. En çok geçiş, kaotik Almanya Grand Prix'sinde oldu ve seyirciler toplamda 63 geçiş gördü.

Her zamanki gibi en az geçişin yaşandığı iki yarış; iki geçişle Monako ve beş geçişle Melbourne oldu.

En çok pit stop Almanya Grand Prix'sinde yapılırken, en çok güvenlik aracının görüldüğü yarış dört kezle yine Almanya oldu.

Yıl boyunca toplam 639 pit stop yapıldı.

Hockenheim'da yapılan yarış, 13 araçla en az aracın finiş gördüğü yarıştı. Sadece Avusturya'da tüm araçlar finiş gördü.

Tablolar ve istatistikler Auto Motor und Sport'a aittir.

Geçiş ve pit stop sayıları: