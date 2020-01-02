Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi

paylaşım
yorumlar
2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Oca 2020 09:03

Formula 1'de, 2019 sezonunda yapılan değişikliklerle birlikte atak sayıları yükseldi.

Geçen yıl yaşanan geçiş sorunlarının ardından bu yıl aerodinamik anlamda değişiklikler yapılmış ve geçiş sayılarının yükselmesi hedeflenmişti. Auto Motor und Sport'un analizine göre, 2019 yılında geçiş sayıları yükseldi ve toplamda 846 geçiş yaşandı.

Yeni aerodinamik kuralların ilk yılı olan 2017'de 479 geçiş yaşanırken, 2018'de 675 geçiş yaşanmıştı.

İlk sekiz Grand Prix'de toplamda 33,1'lik bir geçiş ortalaması yakalanırken, son 13 yarışta bu rakam 44,6'ya yükseldi. En çok geçiş, kaotik Almanya Grand Prix'sinde oldu ve seyirciler toplamda 63 geçiş gördü.

Her zamanki gibi en az geçişin yaşandığı iki yarış; iki geçişle Monako ve beş geçişle Melbourne oldu.

En çok pit stop Almanya Grand Prix'sinde yapılırken, en çok güvenlik aracının görüldüğü yarış dört kezle yine Almanya oldu.

Yıl boyunca toplam 639 pit stop yapıldı.

Hockenheim'da yapılan yarış, 13 araçla en az aracın finiş gördüğü yarıştı. Sadece Avusturya'da tüm araçlar finiş gördü.

Tablolar ve istatistikler Auto Motor und Sport'a aittir.

Geçiş ve pit stop sayıları:

Yarış Toplam geçiş Toplam pit Güvenlik aracı (tur) Yarış dışı
Avustralya 5 22   3
Bahreyn 60 40 1 (3 tur) 4
Çin 34 34   3
Azerbeycan 51 25   4
İspanya 23 37 1 (7 tur) 2
Monako 2 23 1 (4 tur) 1
Kanada 33 22   2
Fransa 57 23   1
Avusturya 43 22   0
İngiltere 26 29 1 (4 tur) 3
Almanya 63 78 4 (17 tur) 7
Macaristan 34 24   1
Belçika 59 24 1 (4 tur) 4
İtalya 42 26   3
Singapur 43 29 3 (11 tur) 3
Rusya 31 20 2 (7 tur) 5
Japonya 54 31   2
Meksika 40 27   2
Amerika 57 33 2 (11 tur) 3
Brezilya 58 44   4
Abu Dabi 31 26   1
Toplam 846 639    
 
Sonraki haber
Williams, 2020 aracının gelişiminden memnun

Önceki haber

Williams, 2020 aracının gelişiminden memnun
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Roy Rijsdijk

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams, 2020 aracının gelişiminden memnun

1s
2
Formula 1

Brundle: "Vettel'in en iyi yılları geride kaldı"

3s
3
Formula 1

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi

25dk
4
Formula 1

Video: F1'in yeni logosu ortaya çıktı - 1 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

5
Formula 1

Briatore: "İki takımın teklifini geri çevirdim"

Son Videolar

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:56
Formula 1

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:55
Formula 1

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:43
Formula 1

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:16
Formula 1

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

28 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:06
Formula 1

28 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi
F1

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi

Williams, 2020 aracının gelişiminden memnun
F1

Williams, 2020 aracının gelişiminden memnun

Perez, en iyi takımlarla yarış kazanabileceğini düşünüyor
F1

Perez, en iyi takımlarla yarış kazanabileceğini düşünüyor

Tost: "Toro Rosso, 2020'de de güçlü olacak"
F1

Tost: "Toro Rosso, 2020'de de güçlü olacak"

Brundle: "Vettel'in en iyi yılları geride kaldı"
F1

Brundle: "Vettel'in en iyi yılları geride kaldı"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.