2019 F1 şampiyonasını belirleyen 10 şey

Testlerin son günündeki kırılma noktası 1 / 10 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images 2019 F1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen testlerin ilk haftasında Ferrari'nin güçlü olduğu konusunda şüphe yok ancak o testlerde Mercedes, gerçek aracın gelişim sürecini mümkün olduğu kadar uzun tutmak için geçici bir araçla çıkmıştı. Testlerin ikinci haftasında Mercedes yeni paketi piste çıkardı. Yeni pakete rağmen ilk 3 gün pek iyi geçmedi ancak testlerin son gününde Mercedes, daha fazla performans bulabileceği ayarları buldu. Hamilton'ın en hızlı turu Ferrari'de Sebastian Vettel'in attığı en hızlı turdan 0.003 sn daha yavaştı. Ancak son gün bulduğu ayarlarla Mercedes, sonrasında büyük adım attı. Mercedes, son gün ayarlarda o büyük adımı atmış olmasaydı aracı ayarlama konusunda Ferrari'nin gerisine düşmüş olabilirdi. Ancak aracını daha iyi anlayan takım, Avustralya'dan başlamak üzere büyük bir üstünlük sağlamış oldu.

Avustralya'daki Bottas zaferi, Mercedes dublesi 2 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Testlerdeki ayarlar açısından gerçekleşen adıma rağmen Mercedes, sezonun ilk yarışı Avustralya'ya testlerdeki kadar olmasa da Ferrari'nin gerisinde olduğu düşünülerek gitmişti. Ancak yarışta tamamen farklı bir sonuç ortaya çıktı. Hamilton, sıralamalarda Vettel'i 0.704 sn geride bırakırken yarışı kazanan isim gridde ikinci çizgiden harika bir start alan Bottas oldu. Bottas, yarışı takım arkadaşının 21 sn önünde tamamladı ve sezonun ilk hızlı tur puanı ile ilk yarışta maksimum puanları kazanmış oldu. Hamilton, yarışın başında tabanına aldığı hasardan etkilense de 2. oldu ve Mercedes sezona duble ile başladı. Avustralya'ya favori olarak gelen Ferrari ise lastik kullanımında sorun yaşadı ve 50 sn geride Vettel'le 4. olabildi.

Ferrari ve Vettel, Bahreyn'de paramparça oldu 3 / 10 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Mercedes'in Avustralya'daki dominasyonunun ardından Ferrari Bahreyn'de çok üstün avantaja sahip gibi göründü. Gridde ilk çizgiyi kapatan Ferrari'de Charles Leclerc ilk pole pozisyonunu kazanmıştı. Leclerc, yavaş startın ardından Vettel ve Bottas'a geçilmesinin ardından Hamilton'ın önünde kalmayı başardı. Ancak sonrasında önce Bottas'ı ardından deneyimli takım arkadaşı Vettel'i geçerek tekrar liderliğe yükseldi ve Ferrari'nin hızını kanıtladı. Bu yarış, Ferrari'nin sezon öncesi testlerde olduğu gibi şampiyonluk mücadelesi vereceğini işaret ediyor gibiydi ancak güç ünitesinde yaşanan kısa devre sorunuyla Leclerc liderliğini koruyamadı. Yarışın başına göre Leclerc'in ardından Vettel liderliğe yükselebilirdi ancak Vettel, 4. virajda Hamilton'la girdiği mücadelede spin atmıştı. Leclerc'in yaşadığı sorunla güç kaybetmesinin ardından iki Mercedes kendisini geride bıraktı ve Hamilton bu seneki ilk zaferini kazandı. Mercedes ise yine duble yapmıştı. Yarışın sonunda piste giren güvenlik aracı Leclerc'in en azından podyumda kalmasına yardımcı oldu.

Bottas, Bakü'de tekrar liderliğe yükseldi 4 / 10 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Bottas, sezonun 3. yarışı Çin'e pole pozisyonundan başlamasının ardından patinajda kalarak liderliği ve galibiyeti Hamilton'a kaptırınca şampiyona liderliğini de kaybetmişti. Azerbaycan'da da aynısı olacak gibiydi ve Hamilton daha iyi startla öne geçti ancak Bottas ilk virajda liderliği yeniden almayı başardı. O hamle çok önemliydi çünkü Bottas sadece yarışı değil, aynı zamanda şampiyona liderliğini de yeniden kazanmıştı. Ferrari o hafta sonuna özellikle Leclerc'le güçlü başlamıştı ancak bu güç sıralamalardaki kazaya kadar devam etti. Kazanın ardından her şey tam manasıyla Mercedes'in lehine döndü. Bu yarış, Hamilton'ın Bottas'ı daha dikkate alması gerektiğini fark etmesini sağladı.

Mercedes, İspanya GP güncellemesiyle daha fazla fark açtı 5 / 10 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images İspanya GP'ye getirdiği büyük aerodinamik güncelleme paketiyle Mercedes, 1-2 sonuçlarını sürdürdü ve bu sefer kazanan 4 sn farkla Hamilton oldu. Aslında bu yarış, Ferrari'nin aracındaki performansı ortaya çıkarma umutlarını baltalayan ilk yarış oldu. Mercedes, en büyük farkı orada attı ve 3. sıradaki Vettel 0.866 sn daha yavaş kaldı. İspanya GP'nin ardından Ferrari takımlar şampiyonasında 96 puan geriye düşerken pilotlar şampiyonasının lideri Hamilton ile 3. sıradaki Max Verstappen arasında ise 46 puan fark oluştu. İspanya GP'de gelen güncellemenin de etkisiyle Mercedes'in galibiyet serisi ilk 8 yarış boyunca, Fransa GP'ye kadar devam etti. Hamilton ve Mercedes, sezonun ilk 3'te 1'lik bölümünü tam manasıyla domine etti.

Vettel'in Kanada'da dağılması 6 / 10 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Ferrari'nin sezonun ilk yarısında hiç kazanamamasında, Kanada GP'de bir kez daha pist üstü mücadelede sorun yaşayan Vettel'in etkisi vardı. Vettel, Montreal'de en hızlı isimdi ve bitiş çizgisini de ilk sırada geçti. Ancak onun yerine galibiyet kupasını alan isim Hamilton ve Mercedes oldu. Vettel'in özellikle Hamilton'la olan mücadelelerde yaşadığı zayıflık, kendisini Kanada'da da gösterdi. 40 tur boyunca hata yapmayan Vettel, Hamilton'ın arkadan kendisini sıkıştırmaya başlamasının ardından tek bir hata yaptı. İlk şikanda freni kaçıran ve kaçış alanından piste dönen Vettel, hemen arkasındaki Hamilton'ın önüne çıktığı ve ona gerekli boşluğu bırakmadığı için 5 sn zaman cezası aldı. Bu cezanın ardından yeteri kadar fark açamayan Vettel, damalı bayrağı ilk sırada görse de podyumun zirvesinde yer alamadı.

Bottas'ın Almanya'daki kazası 7 / 10 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Kaos dolu Almanya GP'de çok az pilot sorun yaşadı. Hamilton da sorun yaşayan isimlerden birisiydi. Yarış içerisinde birden fazla sorun yaşayan Hamilton, kazanabileceği yarışta kazanamadı ve podyuma çıkamadı ancak her şeye rağmen puan almayı başardı. Hamilton'ın yaşadığı sorunlar karşısında Bottas puan farkını kapatma şansına sahipti. Yarışın son bölümüne 4. sırada giren ancak 2. olma şansı olan Bottas, Lance Stroll ve Daniil Kvyat'ı hemen geçmeyi başaramadı. Dahası, Stroll'ü kovaladığı esnada Hamilton'la aynı yerde yani birinci virajda pist dışına çıkarak kaza yaptı. Bottas, Hamilton gibi kurtaramadı ve yarışı orada noktalamış oldu. O kaza olmasaydı, şampiyonluk mücadelesi ve sezonun kalanı için daha iyi bir pozisyonda olabilirdi.

Hamilton'ın Macaristan'da son bölümdeki yükselişi 8 / 10 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Verstappen, Mercedes'in lastiklerde sorun yaşadığı ve pole pozisyonundan başladığı Macaristan GP'de son 6 yarıştaki 3. zaferine doğru gidiyordu. Hamilton yarışın ilk bölümünde mücadelede değildi ve tek pit stop olması beklenen yarışta pit stoptan sonra da çok iyi performans göstermedi. Ancak Mercedes, 48. turda Hamilton'ı yeni lastiklere geçirerek iyi bir strateji uyguladı. Mercedes'in bu hamlesine Red Bull cevap veremeyince Hamilton yarışın son bölümünde avantaj kazandı. Hamilton ilk başta hızlı bir şekilde fark kapatamasa da Verstappen'in performansı ilerleyen turlarda düştü ve Hamilton, yarışın bitmesine 4 yarış kala liderliği ele geçirdi. Bottas'ın ilk turda agresif bir start deneyip batırmasıyla ancak 8. olmasının ardından puan farkı 21 puan daha açıldı. Yani Hamilton, sezonun ilk yarısı tamamlanmadan şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı.

Ferrari'nin Rusya'da kendi kendini bitirişi 9 / 10 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, 2019 mücadelesinde engelleyebilecekleri olayları sıralasa muhtemelen karşısına birçok olay çıkacaktır. Ancak bunlardan muhtemelen en dikkat çekici olanı Rusya'daki yaşananlardı. Leclerc yarışa ilk sıradan başladı ancak takım arkadaşına hava koridoru vermesinin ardından yerini alamayınca Ferrari için sıkıntılı anlar yaşandı. Vettel'in MGU-K sorunuyla yolda kalmasının ardından önce sanal ardından gerçek güvenlik aracı devreye girdi ve yaşananların ardından Ferrari liderliği Lewis Hamilton'a kaptırmış oldu. Hamilton, beklemediği bu zafer ile Bottas karşısında 7 puan daha fark açmış oldu.