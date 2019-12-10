2010'lu yıllarda hangi F1 pilotu kaç defa kazandı?
2019 Formula 1 yılının tamamlanmasıyla on senelik bölümü geride bırakarak yeni bir döneme geçiş yapıyoruz.
2019 Abu Dhabi GP itibariyle 2010'lu yıllarda 198. Formula 1 yarışı tamamlandı. Bu dönemdeki ilk yarış olan 2010 Bahreyn GP Fernando Alonso kazanırken, Abu Dhabi'deki son yarışı Lewis Hamilton kazandı.
Bu dönemde şaşırtıcı bir şekilde sadece 12 farklı isim yarış kazanmayı başarırken bu isimlerden 11 tanesi birden fazla yarış kazandı.
En çok yarış kazanan isim, herkesin beklediği üzere Hamilton oldu. Hamilton'ın 2018 ve 2019'da kazandığı 11'şer zaferi hesap dışına çıkarsak dahi o yine de en çok kazanan isim durumunda.
İlginç bir şekilde bir önceki 10 senelik periyotta yani 2000 ile 2009 yılları arasında en çok kazanan isim olan Michael Schumacher, 2007 ile 2009 yılları arasında yarışmasa da 56 zafer elde etmişti.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 73 zafer
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, 48 zafer
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 23 zafer
Fotoğraf: Sutton Images
Fernando Alonso, Ferrari 11 zafer
Fotoğraf: XPB Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 8 zafer
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Jenson Button, McLaren, 8 zafer
Fotoğraf: Sutton Images
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 7 zafer
Fotoğraf: Sutton Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 7 zafer
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mark Webber, Red Bull Racing, 7 zafer
Fotoğraf: XPB Images
Kimi Raikkonen, Ferrari, 3 zafer
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari, 2 zafer
Fotoğraf: Alessio Morgese / Luca Rossini
Pastor Maldonado, Williams, 1 zafer
Fotoğraf: Sutton Images
2010 ile 2019 yılları arasında her sene kazanan isimlere baktığımızda, 8 farklı kazanan pilotun olduğu 2012 dikkat çekiyor. Genel olarak senelerde 5 yarış kazanılırken turbo motorlara geçildiği ilk 3 sene sadece 3 pilotun kazandığı görülüyor.
2012 – 8
2010 – 5
2011 – 5
2013 – 5
2017 – 5
2018 – 5
2019 – 5
2016 – 4
2014 – 3
2015 – 3
Bu dönemde gerçekleşen 10 şampiyonluğun 5'ini Hamilton, 4'ünü Sebastian Vettel 1'ini ise Nico Rosberg kazandı.
Bir diğer dikkat çekici istatistik ise, yarıştığı tüm sezonlarda kazanmayı başaran tek ismin Hamilton olması.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik