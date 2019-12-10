2010'lu yıllarda hangi F1 pilotu kaç defa kazandı?

2019 Abu Dhabi GP itibariyle 2010'lu yıllarda 198. Formula 1 yarışı tamamlandı. Bu dönemdeki ilk yarış olan 2010 Bahreyn GP Fernando Alonso kazanırken, Abu Dhabi'deki son yarışı Lewis Hamilton kazandı.

Bu dönemde şaşırtıcı bir şekilde sadece 12 farklı isim yarış kazanmayı başarırken bu isimlerden 11 tanesi birden fazla yarış kazandı.

En çok yarış kazanan isim, herkesin beklediği üzere Hamilton oldu. Hamilton'ın 2018 ve 2019'da kazandığı 11'şer zaferi hesap dışına çıkarsak dahi o yine de en çok kazanan isim durumunda.

İlginç bir şekilde bir önceki 10 senelik periyotta yani 2000 ile 2009 yılları arasında en çok kazanan isim olan Michael Schumacher, 2007 ile 2009 yılları arasında yarışmasa da 56 zafer elde etmişti.

Slider Liste Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 73 zafer 1 / 12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, 48 zafer 2 / 12 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 23 zafer 3 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, Ferrari 11 zafer 4 / 12 Fotoğraf: XPB Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 8 zafer 5 / 12 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Jenson Button, McLaren, 8 zafer 6 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 7 zafer 7 / 12 Fotoğraf: Sutton Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 7 zafer 8 / 12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mark Webber, Red Bull Racing, 7 zafer 9 / 12 Fotoğraf: XPB Images Kimi Raikkonen, Ferrari, 3 zafer 10 / 12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, 2 zafer 11 / 12 Fotoğraf: Alessio Morgese / Luca Rossini Pastor Maldonado, Williams, 1 zafer 12 / 12 Fotoğraf: Sutton Images

2010 ile 2019 yılları arasında her sene kazanan isimlere baktığımızda, 8 farklı kazanan pilotun olduğu 2012 dikkat çekiyor. Genel olarak senelerde 5 yarış kazanılırken turbo motorlara geçildiği ilk 3 sene sadece 3 pilotun kazandığı görülüyor.

2012 – 8

2010 – 5

2011 – 5

2013 – 5

2017 – 5

2018 – 5

2019 – 5

2016 – 4

2014 – 3

2015 – 3

Bu dönemde gerçekleşen 10 şampiyonluğun 5'ini Hamilton, 4'ünü Sebastian Vettel 1'ini ise Nico Rosberg kazandı.

Bir diğer dikkat çekici istatistik ise, yarıştığı tüm sezonlarda kazanmayı başaran tek ismin Hamilton olması.