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Formula 1 / İstatistikler

2010'lu yıllarda hangi F1 pilotu kaç defa kazandı?

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2010'lu yıllarda hangi F1 pilotu kaç defa kazandı?
Ekleyen:
, Şef Editör
10 Ara 2019 17:46

2019 Formula 1 yılının tamamlanmasıyla on senelik bölümü geride bırakarak yeni bir döneme geçiş yapıyoruz.

2019 Abu Dhabi GP itibariyle 2010'lu yıllarda 198. Formula 1 yarışı tamamlandı. Bu dönemdeki ilk yarış olan 2010 Bahreyn GP Fernando Alonso kazanırken, Abu Dhabi'deki son yarışı Lewis Hamilton kazandı.

Bu dönemde şaşırtıcı bir şekilde sadece 12 farklı isim yarış kazanmayı başarırken bu isimlerden 11 tanesi birden fazla yarış kazandı.

En çok yarış kazanan isim, herkesin beklediği üzere Hamilton oldu. Hamilton'ın 2018 ve 2019'da kazandığı 11'şer zaferi hesap dışına çıkarsak dahi o yine de en çok kazanan isim durumunda.

İlginç bir şekilde bir önceki 10 senelik periyotta yani 2000 ile 2009 yılları arasında en çok kazanan isim olan Michael Schumacher, 2007 ile 2009 yılları arasında yarışmasa da 56 zafer elde etmişti.

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Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 73 zafer

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 73 zafer
1/12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, 48 zafer

Sebastian Vettel, Ferrari, 48 zafer
2/12

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 23 zafer

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, 23 zafer
3/12

Fotoğraf: Sutton Images

Fernando Alonso, Ferrari 11 zafer

Fernando Alonso, Ferrari 11 zafer
4/12

Fotoğraf: XPB Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 8 zafer

Max Verstappen, Red Bull Racing, 8 zafer
5/12

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Jenson Button, McLaren, 8 zafer

Jenson Button, McLaren, 8 zafer
6/12

Fotoğraf: Sutton Images

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 7 zafer

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 7 zafer
7/12

Fotoğraf: Sutton Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 7 zafer

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, 7 zafer
8/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mark Webber, Red Bull Racing, 7 zafer

Mark Webber, Red Bull Racing, 7 zafer
9/12

Fotoğraf: XPB Images

Kimi Raikkonen, Ferrari, 3 zafer

Kimi Raikkonen, Ferrari, 3 zafer
10/12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari, 2 zafer

Charles Leclerc, Ferrari, 2 zafer
11/12

Fotoğraf: Alessio Morgese / Luca Rossini

Pastor Maldonado, Williams, 1 zafer

Pastor Maldonado, Williams, 1 zafer
12/12

Fotoğraf: Sutton Images

2010 ile 2019 yılları arasında her sene kazanan isimlere baktığımızda, 8 farklı kazanan pilotun olduğu 2012 dikkat çekiyor. Genel olarak senelerde 5 yarış kazanılırken turbo motorlara geçildiği ilk 3 sene sadece 3 pilotun kazandığı görülüyor.

2012 – 8
2010 – 5
2011 – 5
2013 – 5
2017 – 5
2018 – 5
2019 – 5
2016 – 4
2014 – 3
2015 – 3

Bu dönemde gerçekleşen 10 şampiyonluğun 5'ini Hamilton, 4'ünü Sebastian Vettel 1'ini ise Nico Rosberg kazandı.

Bir diğer dikkat çekici istatistik ise, yarıştığı tüm sezonlarda kazanmayı başaran tek ismin Hamilton olması.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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12 Mar - 15 Mar
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