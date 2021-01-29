2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

‘Yeni’ Alonso kendisini şöyle tanıtıyor: “F1 değişmiş görünmüyor. Aynı kişiler, aynı kurallar. 2 sene önce güçlü olan bugün de güçlü. Bense biraz daha farklıyım. Yeni mücadeleler aradım, onlarla yüzleşebildim ve şimdi hem mental açıdan hem de vücudum açısından geliştiğimi düşünüyorum. Ve kendimden beklentilerim konusunda da daha rahatım.”

İspanyol pilot tekrardan Formula 1’e döndü ve Abu Dhabi’deki testler sırasında Renault aracıyla en iyi süreyi yakalayarak eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini de herkese gösterdi.

Bu konuda 2 kez F1 dünya şampiyonu, “Daha önce hiç olmadığım kadar olgun olduğumu düşünüyorum. Psikofiziksel testlere göre 2010’daki kadar fitim. Hatalarımı düzeltmek için sürüşümü analiz ettim, hızım da yerinde duruyor; Le Mans ve Indy’de edindiğim tecrübeler bana yararlı veriler sağladı." dedi.

F1'e geri dönüşünde herhangi bir çekincesi olup olmadığı sorulduğunda ise Alonso, "Neyden korkuyorum? Takvimde 23 yarış olmasından. Ağır. Bir senede yaklaşık 20 gün tatilimiz olacağı anlamına geliyor.” dedi.

Bu yoğun takvime rağmen kendisini zinde hisseden Alpine pilotunun minimum hedefi de belli: “Renault 2020’de 3 podyum kazandı, bunu artırmak istiyorum. İlk yıl böyle, sonrasındaysa çok daha fazlası.”

Her ne kadar Alonso geri dönüşünde Renault'yla birlikte büyük başarılara imza atabileceğini söylese de, 2021 sezonunun galiplerinin şimdiden belli olduğunu düşünüyor: “2021’de Mercedes de Hamilton da tekrar kazanacak. Red Bull 2.lik için savaşacak, 3.’nün kim olacağı ise henüz belli değil. Asıl mücadele 2022’de olacak.”

Önceki soruyu takiben, başarının arkasındaki ismin Hamilton mı Mercedes mi olduğu sorusuna ise Alonso: “Hamilton’ın Mercedes sürüyor olması. Kazanan bir araca sahip olmazsanız domine edemezsiniz. Hamilton’da için de Vettel için de aynısı geçerli. Vettel Red Bull’la domine etti ama sonrasında kazanamadı. Aynısı 2005 ve 2006’da Renault’dayken bana da oldu.” cevabını verdi.

Alonso son olarak verdiği cevapların özeti niteliğinde, F1’deki mevcut durumu da değerlendirdi. 39 yaşındaki pilot, “Russell olayı F1’i açıklamak için çok etkileyici bir konu. 5 gün içinde -100 değil- sonunculuktan birinciliğe yükseldi. Kutsal bir dokunuş olmadan, Tibet’te meditasyon vs. gibi başka b*ktan bir şey yapmadan. Mercedes’in kokpitine geçmesi bunun için yeterli oldu."

"Sürücüleri değerlendirmek zor bir iş. Hamilton ya da Bottas’ın aynalarında en çok hangi ismi gördüğünü düşünürseniz, Verstappen cevabına varırsınız. Leclerc de sıra dışı bir yetenek fakat onu tam olarak değerlendirmek birkaç yıl alacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.