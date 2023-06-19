200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

Max Verstappen'in Kanada'daki zaferi oldukça özeldi zira Verstappen, bu zaferle birlikte galibiyet sayısını 41'e çıkardı ve bu alanda efsanevi Ayrton Senna'yı yakaladı.

Buna ek olarak Red Bull 100., efsane tasarımcı Adrian Newey ise 200. zaferine ulaştı.

Kariyeri boyunca McLaren ve Williams gibi ikonik takımlarla da çalışan Newey'nin kaleminden çıkan araçlar, F1 tarihindeki 200 yarışı kazanmış oldu.

Bu özel başarının ardından açıklamalarda bulunan Newey, şunları söyledi: "Çok özel bir başarı. İnanılmaz bir yolculuk oldu. Çocukken en büyük hayalim her zaman motor sporlarında mühendis olmaktı."

"Bu yüzden bu sektörde ilk işimi ve maaşımı aldığımda bu benim için çok büyük bir andı. Bundan sonraki her şey sadece bir bonus oldu."

"Çocukluğumdan beri istediğim ve sevdiğim bir işi yapabildiğim için çok şanslıyım."

Ardından Newey'e bu 200 zafer arasından favori yarış galibiyeti soruldu, Newey bu soruyu şöyle yanıtladı: "Elbette tüm zaferler özeller. Meksika'da aldığım ilk zaferim elbette özel."

"Şampiyonlukların son yarışta belirlendiği durumlarda gelen zaferler de çok özel. Abu Dabi'de [2010} Sebastian'ın [Vettel] Fernando Alonso'yu yendiği yarış ve 2021'de Verstappen'in Hamilton'ı yendiği yarışlardaki zaferler özel."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Adrian Newey, şu anda F1 padoğundaki en değerli isim konumunda ve kendisinin geleceği her zaman büyük bir merak konusu oluyor.

Newey'nin geleceğiyle alakalı en büyük soru işareti ise araç tasarlamaya ne kadar daha devam edeceği. Sonuçta kendisi 64 yaşında.

Newey, kaç yıl daha tasarıma devam edeceği konusunda şunları söyledi: "Tabii ki kariyerim sonsuza kadar devam edemez. Yani takım beni istediği ve ben de bu işten zevk aldığım sürece devam edeceğim."

"Gerçekçi olacak olursak, kalan sürem artık bir geri sayımda. Bu sayımın tam olarak hangi günde biteceğini ise bilmiyorum."