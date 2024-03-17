20 yaşından önce F1'de yarışmaya başlayan pilotlar

Oliver Bearman, 2024 Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılarak, F1 yarışına başlayan en genç pilotlardan biri oldu.

18 yaşındaki pilot, apandisit nedeniyle yarıştan çekilen Ferrari pilotu Carlos Sainz'in yerine yarışa son anda dahil oldu.

Bu, Bearman'ın bir F1 grand prix'sine başlayan 20 yaş altındaki 13. genç olduğu anlamına geliyordu. Peki diğer 12 genç kim ve nasıl performans gösterdiler?

Max Verstappen (17 yıl 165 gün)

Max Verstappen, Toro Rosso STR10 Renault Fotoğrafı çeken: Charles Coates / Motorsport Images

İlk grand prix: 2015 Avustralya Grand Prix'si

Grand prix sayısı: 187

Grand prix galibiyetleri: 56

Max Verstappen, 2015 Avustralya GP'sinde ilk kez start aldığında sadece 17 yıl 165 günlük olduğu için bir grand prix'ye başlayan en genç sürücü olma rekorunun sahibidir. F1 daha önce böyle bir şey görmemişti çünkü Toro Rosso'ya geçtiği açıklandığında Verstappen henüz 16 yaşındaydı - yani henüz yasal olarak karayolunda bile araç kullanamıyordu.

Bu durum FIA'nın derhal, geleceğin F1 pilotlarının en az 18 yaşında olması ve - Verstappen'in F3'te sadece bir yıl geçirmiş olması nedeniyle - en üst kategoriye ulaşmadan önce en az iki sezonu genç yarışlarda geçirmiş olması gerektiğine dair bir kural getirmesine neden oldu.

Verstappen F1 kariyerine iyi bir başlangıç yapamadı çünkü ilk yarışında 32 tur sonra motor arızası nedeniyle yarışa veda etti. Ancak sezonun geri kalanında Verstappen, takım arkadaşı Sainz'ı yenmek de dahil olmak üzere geleceğin dünya şampiyonu olma potansiyelini sergiledi ve bu da 2016'da Red Bull'a terfi etmesini sağladı.

Lance Stroll (18 yıl 147 gün)

Lance Stroll, Williams FW40 Fotoğraf: Motorsport Images

İlk grand prix: 2017 Avustralya Grand Prix'si

Grand prix sayısı: 145

Galibiyet sayısı: 0

Lance Stroll F1'e Verstappen gibi tartışmalı koşullarda girdi, ancak Kanadalı için bunun nedeni, ona ilk giriş fırsatını veren Williams takımına finansal destek getirmesiydi. Ancak bu adım, Stroll'ün İtalya F4 ve F3 Avrupa şampiyonluklarını kazandığı başarılı bir gençlik kariyerinin ardından gelmişti. Bu nedenle Williams, genç oyuncuyla performansa dayalı olarak sözleşme imzalandığını savundu.

Stroll'ün F1 kariyeri pek de iyi başlamadı çünkü 2017 Avustralya GP'sinde sezona başlayan sürücü art arda 3 yarışa erken veda etti. Sezonun 7. yarışı olan Kanada'da ilk puanını alan Kanadalı sürücü, iki hafta sonra Bakü'de etkileyici bir podyum aldı ve 18 yıl 238 günlük yaşıyla F1 tarihinin en genç podyum kazanan 2. pilotu oldu. Bu alanda rekor, 11 gün daha gençken ilk podyumunu alan Verstappen'de.

Oliver Bearman (18 yıl 304 gün)

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk grand prix: 2024 Suudi Arabistan Grand Prix'si

Grand prix başlangıçları: 1

Galibiyet sayısı: 0

Bearman'ın F1 fırsatı çok büyük bir şok oldu çünkü bu gelişme son antrenmandan sadece birkaç saat önce duyuruldu. Bu yüzden İngiliz pilotun kokpitte geçirdiği süre çok sınırlıydı. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Ferrari'nin genç pilotu övgüye değer bir iş çıkardı. Sıralamalarda çok az farkla 11. olarak 2. seansta elendi ve yarışı yedinci sırada bitirdi.

Bu onu bir F1 grand prix'sine başlayan en genç üçüncü sürücü yaptı. Bu hamle, Bearman'ın F2'deki ikinci yılının başında geldi. Bu çağrı o kadar şaşırtıcıydı ki, Bearman ilk yarışta pole pozisyonunu almasına rağmen o hafta sonu F2'den çekilmek zorunda kaldı.

Lando Norris (19 yıl ve 123 gün)

Lando Norris, McLaren MCL34 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk grand prix: 2019 Avustralya Grand Prix'si

Grand prix sayısı: 106

Galibiyet sayısı: 0

Lando Norris 2017'de McLaren'in genç pilotu oldu ve en başından itibaren gelecekteki bir F1 koltuğu için hazırlandığı açıktı, çünkü o yılın ilerleyen dönemlerinde takımın resmi yedek pilotu oldu. Eylül 2018'de, F2 sezonu sona ermeden önce, Norris'in Sainz ile birlikte McLaren'ın 2019'daki yeni pilot kadrosunu oluşturacağı duyuruldu.

Norris'in ilk çıkışı 2019 Avustralya GP'sinde gerçekleşti ve o sene 19 yıl 123 gün ile bir F1 yarışına başlayan en genç üçüncü sürücü oldu. McLaren sürücüsü Melbourne'de Q3'e ulaşmasına rağmen yarışı puanların dışında tamamladı ancak puanlar çok geçmeden geldi. Bu da Norris'in etkileyici çaylak sezonunun ortasında sözleşmesinin uzatılmasına yol açtı.

Jaime Alguersuari (19 yıl ve 124 gün)

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk grand prix: 2009 Macaristan Grand Prix'si

Grand prix sayısı: 46

Galibiyet sayısı: 0

Jaime Alguersuari, 2009 Macaristan GP'sinde sadece 19 yaş ve 124 günlükken ilk kez start alarak o dönemde F1'in en genç yarış pilotu oldu. Alguersuari'nin ilk grand prix'si sezonun onuncu yarışında Toro Rosso ile geldi. Red Bull, 2009'da sadece iki puan alarak düşük performans gösteren ChampCar şampiyonu Sebastien Bourdais'nin yerine Alguersuari'yi getirmişti.

Ancak Formula Renault'dan doğrudan gelen Alguersuari için F1 büyük bir adımdı ve 2009'da hiç puan alamadı. Alguersuari sıralama turlarında en yavaş sürücü olduğu Macaristan'da 15. olarak başladı ve kalan yedi yarışın beşinde yarış dışı kaldı.

2011 sonunda Toro Rosso ve F1'den ayrılan Alguersuari, 2010 Malezya GP'sinde ilk puanlarını almıştı. Alguersuari sonunda sadece 25 yaşındayken yarışlardan emekli oldu ve şimdi ülkesi İspanya'da DJ'lik yapıyor.

Mike Thackwell (19 yıl ve 181 gün)

Mike Thackwell, Tyrrell 010 Fotoğraf: David Phipps David Phipps

İlk grand prix: 1980 Kanada Grand Prix

Grand prix sayısı: 2

Galibiyet sayısı: 0

İlk startını 1980 Kanada GP'sinde henüz 19 yaş 181 günlükken alan Mike Thackwell 29 yıl boyunca en genç F1 pilotu rekorunu elinde tuttu. Bu fırsat, Thackwell'in Avrupa F2 Şampiyonasını sekizinci sırada tamamlamasının ardından geldi. Thackwell, Arrows ile 1980 Hollanda GP'sine katılmış ancak sıralamaları geçememişti.

Thackwell, Montreal'de Tyrrell için gridde son sırada yer alırken ikinci denemesinde sıralamaları geçmeyi başardı. Ancak yarış ilk virajda ön sıralarda başlayan Nelson Piquet ve Alan Jones arasındaki çarpışmanın Thackwell'in de dahil olduğu çok araçlı bir kazayı tetiklemesiyle sona erdi. Thackwell teknik olarak grand prix'ye başlamış olsa da, kaza kırmızı bayrağa neden oldu ve Tyrrell aracı yeniden başlaması için Jean-Pierre Jarier'e verildi. Yeni Zelandalı pilot bundan sonra sadece bir grand prix startı daha aldı. Thackwell, 2. yarışı olan 1984 Kanada GP'sinin 30. turunda turbo arızası nedeniyle yarışa veda etti.

Ricardo Rodriquez (19 yıl ve 207 gün)

Ricardo Rodriguez, Ferrari 156 Fotoğraf: David Phipps David Phipps

İlk grand prix startı: 1961 İtalya Grand Prix'si

Grand prix sayısı: 5

Galibiyet sayısı: 0

Ricardo Rodriguez, motosiklet ve spor otomobil yarışlarında büyük bir potansiyel sergiledikten sonra 1961 İtalya GP'sinde 19 yaş 207 günlükken ilk kez F1 grand prix'sine başlayan ilk genç pilot oldu. 1960 Le Mans 24 Saat yarışında Ferrari 250 ile ikinci olan Rodriguez, 18 yaş 132 günlükken Circuit de la Sarthe'da podyuma çıkan en genç sürücü oldu.

Bu durum Ferrari'nin Rodriguez'e bir F1 koltuğu vermesini sağladı ve Meksikalı pilot, Monza'da sıralamalarda sürpriz bir ikincilik elde ederek 2016 Belçika GP'sinde Verstappen'e kadar ön sıradan başlayan en genç sürücü olma rekorunu korudu. Ancak Rodriguez, F1'deki ilk yarışında 13 tur kala yakıt pompası sorunuyla yarış dışı kaldı.

Rodriguez sadece bir yıl sonra, henüz 20 yaşındayken, Autódromo Hermanos Rodríguez'de ilk Meksika GP'sinin antrenman seansında bariyerlere çarparak ne yazık ki hayatını kaybetti.

Fernando Alonso (19 yıl 217 gün)

Fernando Alonso, Avrupa Minardi PS01 Fotoğraf: Sutton Images

İlk grand prix: 2001 Avustralya Grand Prix

Grand prix sayısı: 379

Galibiyet sayısı: 32

Fernando Alonso 2001 Avustralya GP'sinde Minardi ile F1'deki ilk yarışına çıktığında henüz çok gençti. Minardi, Alonso'ya 2000 yılını yedek pilot olarak geçirdikten sonra bu fırsatı verdi. İspanyol pilot, 2000'de aynı zamanda F3000'de yarışmış ve dördüncü olmuştu.

Ancak çaylak F1 sezonunda başarıya ulaşmak çok daha zor oldu ve Alonso 2002'de Renault'ya geçmeden önce F1'deki ilk yılını puansız tamamladı. F1'e çok genç girmesine rağmen Alonso 40'lı yaşlarında hâlâ yarışıyor. 2024 sezonu, en çok F1 başlangıcı yapan sürücü rekorunu çoktan kıran pilotun 21. sezonu oluyor.

Esteban Tuero (19 yıl ve 319 gün)

Esteban Tuero, Minardi Fotoğraf: Sutton Images

İlk grand prix: 1998 Avustralya Grand Prix

Grand prix sayısı: 16

Galibiyet sayısı: 0

Minardi, Esteban Tuero'ya çok az yarış deneyimi olmasına rağmen 1998 sezonu için bir koltuk vererek F1 dünyasını şok etmişti. Tuero F1'den önce 1996'da F3 ve F3000'de yarışmış, 1997'de Japonya Formula Nippon'a geçerek sadece bir puan alabilmişti. Bu yine de süper lisans almak için yeterliydi ve aynı zamanda Minardi için test görevinde bulundu.

Tuero F1'deki ilk yarışına 1998 Avustralya GP'sinde çıktı. Gridde 17. sırada yer aldıktan 22 tur sonra motor arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Tuero o sezon hiç puan alamadı ve son yarışta Suzuka'da Tyrrell'den Toranosuke Takagi ile çarpışmasının ardından Minardi'sinin havaya fırlamasıyla boynundan sakatlandı. Tuero, Minardi'nin onu tekrar yarıştırmayı planlamasına rağmen 1999 sezonundan kısa bir süre önce F1'i bıraktı.

Chris Amon (19 yıl ve 323 gün)

Chris Amon, Reg Parnell Racing Fotoğraf: Motorsport Images

İlk grand prix startı: 1963 Belçika Grand Prix'si

Grand prix sayısı: 96

Galibiyet sayısı: 0

Chris Amon, 1963 Belçika GP'sinde sadece 19 yaş 323 günlükken ilk yarışına çıktığında, F1 yarışlarına katılan en genç ikinci pilottu.

Amon, Reg Parnell Racing ile 1962 Yeni Zelanda Kış Serisi'nde takım kurucusunu etkiledikten sonra yarışmaya başladı. Yeni Zelandalı pilot, F1 kariyerini sürdürmek için İngiltere'ye taşındı. Nihayetinde 11 kez podyuma çıkan Amon ilk yarışında bir Lola Mk4A kullandı, ancak 15. sırayı aldıktan sonra yağ sızıntısı nedeniyle 10 tur sonra yarış dışı kaldı.

Daniil Kvyat (19 yıl ve 323 gün)

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR9, Valtteri Bottas'ın önünde, Williams FW36 Fotoğraf tarafından: Andrew Ferraro / Motorsport Images

İlk grand prix: 2014 Avustralya Grand Prix'si

Grand prix sayısı: 110

Galibiyet sayısı: 0

Daniil Kvyat F1'deki ilk yarışına çıktığında Amon ile aynı yaştaydı. Kvyat'ın F1'e giden yolu da daha gelenekseldi çünkü Rus pilot, 2014 Avustralya GP'sinde Toro Rosso'daki ilk yarışından önceki iki yıl içinde Formula Renault ve GP3 Serisi şampiyonluklarını kazandı.

Red Bull'a geçen Daniel Ricciardo'nun yerini almak için orada bulunan Kvyat, Melbourne'de Q3'e ulaşarak etkiledi ve ilk yarışını dokuzuncu bitirerek iki puan aldı. Kvyat'ın çaylak sezonunda daha fazla puan alması, 2015'te Red Bull'da Sebastian Vettel'in yerine geçmesini sağladı, ta ki bir yıl sonra Verstappen onun yerini alana kadar.

Esteban Ocon (19 yıl 345 gün)

Esteban Ocon, Manor MRT05 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk grand prix: 2016 Belçika Grand Prix'si

Grand prix sayısı: 135

Galibiyet sayısı: 1

Esteban Ocon F1'deki ilk yarışına 20. yaş gününden sadece 20 gün sonra, 2016 Belçika GP'sinde Manor adına yarışan son GP3 şampiyonu olarak çıktı. Yıla Renault'nun yedek pilotu olarak başlayan Ocon aynı zamanda DTM'de yarışıyordu. Ancak Rio Haryanto'nun mali desteğinin tükenmesinin ardından sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği gerekçesiyle Manor'dan ayrılmasının ardından yarışma fırsatı buldu.

Böylece Ocon 2016'nın son dokuz Grand Prix'sinde yer aldı ve Spa'da 16. oldu. Rekabetçi olmayan Manor'da hiç puan alamamasına rağmen, 2017 için Force India'da bir koltuk elde edecek kadar etkiledi ve 2021 Macaristan GP'sinde Alpine için bir zaferle sonuçlanan uzun bir F1 kariyerini başlatmış oldu.

Sebastian Vettel (19 yıl 348 gün)

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07 Fotoğraf: Sutton Images

İlk grand prix: 2007 Birleşik Devletler Grand Prix

Grand prix sayısı: 299

Galibiyet sayısı: 53

Dört kez dünya şampiyonu olan Vettel, BMW-Sauber adına 2007 Amerika Birleşik Devletleri GP'sinde ilk F1 startını aldığında 20'li yıllarına geçmek üzereydi. Indianapolis sezonun yedinci ayağıydı ve 2006'dan beri BMW-Sauber'in yedek pilotu olan 19 yaşındaki Vettel, Montreal'deki yarışta büyük kaza geçiren Robert Kubica'nın yerini almıştı.

Alman pilot ilk yarışında göz doldurdu; Sıralamalarda 7. oldu ve yarışı 8. sırada tamamlayarak (ilk 8'in puan aldığı dönem) o zamana kadar puan alan en genç F1 pilotu oldu. Kubica bir sonraki yarış için geri döndü. BMW, yılın ilerleyen zamanlarında Vettel'i Toro Rosso'ya gönderdi ve Macaristan GP'sinde Scott Speed'in yerini almasını sağladı.