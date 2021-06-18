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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Pilotlar, Fransa'daki Pirelli toplantısını boykot etmiş

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20 pilotun 20'si de Fransa'da gerçekleştirilmesi planlanan Pirelli toplantısına katılmadı ve bu toplantıyı boykot etti.

Pilotlar, Fransa'daki Pirelli toplantısını boykot etmiş

Azerbaycan Grand Prix'sinde patlayan lastiklerin yarattığı etki, Fransa'da da devam etmekte. Azerbaycan'da yaşananların ardından Fransa'da Pirelli ve sürücüler arasında bir toplantı gerçekleştirilmesi planlıyordu.

Ancak ilk olarak Hollandalı medya organı De Telegraff'ın rapor ettiği gibi bu toplantı, sürücüler katılmayı reddettiğinden dolayı gerçekleştirilemedi. 

Bu, bugün Sky Sports tarafından da doğrulandı. 

Max Verstappen ve Lance Stroll'un lastik patlatmasının ardından Pirelli, bu iki takımın belirlenen limitten daha düşük basınç seviyeleriyle yarıştığını belirtmişti. Takımlar ise her şeyi limitler içinde yaptıklarını belirtmişti.

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Bunun ardından FIA, takımlara uzun bir teknik direktif yolladı ve bu konu üzerindeki regülasyonları sıkılaştırdı. Ayrıca yeni kontroller de eklendi. 

Artık lastik basınçları araçlar piste çıkana kadar sürekli olarak ölçülecek ve lastik basınçlarının pistte de aynı kalındığından emin olunacak. 

Ayrıca bazı takımlar, Red Bull'un araçlarını piste çıkarmadan önce battaniyelerini olması gerektiğinden erken çıkardığından dolayı FIA'ya yakınmıştı. Bu hareket, lastik basınçlarının arzu edilen seviyeye düşmesine yardımcı olabiliyor. 

Bundan böyle, battaniyeler araç garajı terk etmeden hemen önce çıkarılabilecek. Pit yolundaki trafik bu konudaki tek mazeret olarak kabul edilebilecek.

Pirelli ayrıca benzer bir olayın bu hafta sonu da yaşanmaması adına basınç seviyelerini 2 psi arttırdı. Pirelli motor sporları şefi Mario Isola, "Daha fazlasını yapamayız, takımların düşük basınçlarla yarışacaklarını biliyoruz, tek seçeneğimiz bu."

"Biz, takımların kurallara aykırı bir şey yaptıklarını söylemiyoruz ama lastiklerin o şekilde çalıştığını gördüğümüzde bu, takımların bir şekilde bunu başardığını gösteriyor."

"Bunu nasıl başardılar, onlara sormanız gerek." demişti.

Verstappen ise takımının İtalyan şirket tarafından verilen basınç seviyelerinin içinde yarıştığını ifade etmiş ve takımının yanlış bir şey yapmadığını söylemişti. 

Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

 

 

 

 

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