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Formula 1

20 F1 pilotunun imzaladığı kask, rekor bağış topladı

Disney tasarımı ve 20 pilotun imzasını taşıyan Formula 1 kaskı, 'Make-A-Wish International' kurumu için 151 bin sterlin bağış topladı.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

'Fuel the Magic' adı verilen özel tasarım kask, Memento Exclusives tarafından işletilen F1 Authentics platformunda açık artırmaya çıkarıldı. 151 bin sterlin'lik teklif, kullanılmamış replika bir F1 kaskı için açık artırmada kamuya açık şekilde kaydedilen en yüksek satış bedeli olarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

Bunun yanı sıra satış, F1 Authentics üzerinden tek bir yardım ürünü için elde edilen en yüksek bedel rekorunu da kırdı. Önceki rekor, 2023 Kanada Grand Prix'sinde Max Verstappen'in yarışta kullandığı ve üzerinde yarış izleri bulunan tulumuna aitti. Söz konusu tulum 112 bin sterline satılmıştı.

'Fuel the Magic' kaskından elde edilen gelir, kritik hastalıklarla mücadele eden çocukların hayatlarını değiştirecek dileklerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla doğrudan 'Make-A-Wish International'a aktarılacak.

Kaskın tasarımı, Mickey Mouse'un resmi seslendirme sanatçısı Bret Iwan ile Disney'in global kreatif direktörü Bobby Kim tarafından hazırlandı. Mat siyah zemin üzerine tasarlanan kaskta kırmızı ve sarı detayların yanı sıra Mickey Mouse çizimleri yer alıyor.

Memento Exclusives CEO'su Barry Gough, satışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Make-A-Wish için bu denli önemli bir miktarda gelir elde edebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Disney ve F1 tarafından 'Fuel the Magic' kaskının açık artırması gibi önemli bir amaç konusunda bize güvenilmesiyle gurur duyuyoruz."

"Bu kaskın dünya genelindeki teklif sahiplerinin hayal gücünü yakalamasından ve kazanan kişinin yalnızca ikonik bir koleksiyon parçasına sahip olmakla kalmayıp son derece değerli bir amaca da büyük katkı sağlamasından dolayı mutluyuz."

Race start

Race start

Photo by: Max Slovencik / Getty Images

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