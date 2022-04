1982 Güney Afrika GP: F1 pilotlarının grev yaptığı yarış

Suudi Arabistan GP, pist üstünde yaşananların yanı sıra pist dışında yaşananlar sayesinde de uzun bir hafızalardan silinmeyecek.

Yemenli Husi milisleri, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde'de yer alan tesislerini hedef alan saldırılar düzenlediler. Bu saldırılardan ilki, yarıştan 1 hafta önce gerçekleşti fakat bu saldırı, ufak bir kitlenin dikkatini çekebildi.

Dikkatleri üzerine toplayan asıl saldırı ise yarıştan 2 gün önce, Cuma günü, gerçekleşti. Bu saldırının hedefinde de Aramco rafinerileri vardı. Balistik füzelerin kullanıldığı düşünülen saldırının sonucunda, Aramco tesisinde büyük bir yangın ortaya çıkmıştı.

Yangın çıkan tesis, Cidde Cadde Pisti'nden sadece 25 km uzaklıkta yer alıyordu. Saldırı gerçekleştiğinde, F1 araçları 1. antrenman seansı için pisttelerdi ve yangın sonucunda gökyüzüne yayılan kara duman pistten kolay bir şekilde görülebiliyordu. Hatta yanan yağın kokusu bile padokta duyulabiliyordu.

Flames light the nights sky in the distance beyond the circuit

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images