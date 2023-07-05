18 yıl önce gerçekleşen bir olay, Norris'in ceza almasına sebep olmuş
McLaren sürücüsü Lando Norris'in geçen hafta ceza almasının sebebi olarak 2005 sezonunda yaşanan bir olay gösteriliyor.
Kanada GP'sinde Güvenlik Aracı arkasında çok yavaşlayan ve çift pit stop için takım arkadaşı Oscar Piastri'ye alan açmaya çalışan Norris'e bu hareketi nedeniyle beş saniye zaman cezası verildi.
Asıl tartışma ise cezanın "sportmenlik dışı davranış" sebebiyle verilmiş olmasından çıktı, nitekim yarışın ardından alaycı bir dille konuşan Norris, "yeterince sportmen olmadığını" söyledi.
Avusturya GP'si öncesinde konuyu yeniden açan Norris, "Bu konuyu hala FIA ile görüşüyoruz, çünkü neyi yapıp neyi yapamayacağınıza dair yeni bir emsal oluşturdular."
"Bunu yapan ya da benim yaptığımı düşündükleri şeyi kasıtlı olarak yapan ve hiçbir ceza almayan birçok pilot var."
"Şimdi temel olarak 'her zaman deltayı tutturmak zorundasınız' diyorlar. Yani sizi güvenlik aracı altında hızlı gitmeye zorluyorlar ki bu bana hiç mantıklı gelmiyor." dedi.
Cezanın sebebini araştıran çeşitli kaynaklar, FIA'nın 2005 sezonuna kadar indiğini ve benzer bir olayı tespit ettiğini söylüyor.
2005 Çin GP'sinde takım arkadaşı ve yarış lideri Fernando Alonso'yu korumak isteyen Giancarlo Fisichella, bunun için Kimi Raikkonen ve Rubens Barrichello'yu yavaşlatmıştı.
Bu sayede çift pit yapabilen Renault büyük avantaj kazanmış, FIA ise Fisichella'ya pitten geçme gibi ağır bir ceza vermişti.
Giancarlo Fisichella
Photo by: Gareth Bumstead
O yıl benzer bir olayın Belçika GP'sinde de yaşandığını hatırlatan dönemin yarış direktörü Charlie Whiting, pilotlara daha dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.
Bu uyarının ardından çift pit için arkasındakini yavaşlatma gibi bir taktiğe başvuran pilotların sayısı bir hayli azaldı; Norris'ten önce bu olaydan ötürü ceza alan son isim, 2017 Bahreyn GP'sinde Daniel Ricciardo'yu yavaşlatan Lewis Hamilton olmuştu.
FIA'nın Norris'e ceza vermesinin asıl amacı, ister pit alanında, ister tur içinde olsun, pilotların avantaj kazanmak için kimseyi engelleyemeyeceğine yönelik bir sinyal göndermekti.
Federasyonun elindeki en büyük kanıt ise, Norris'in pit alanına girmeden önce Piastri ile 50 km/s'lik bir hız farkına sahip olması.
McLaren geçtiğimiz günlerde cezanın yeniden incelenmesi için talepte bulunmuş, ancak bu talep reddedilmişti.
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