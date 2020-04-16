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Formula 1 / Son dakika

18 yarışlık bir takvim bekleyen Horner: "Avusturya GP seyircisiz de olsa yapılabilir"

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18 yarışlık bir takvim bekleyen Horner: "Avusturya GP seyircisiz de olsa yapılabilir"
Ekleyen:
, Editör
16 Nis 2020 13:28

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2020 yılında 18 yarışlık bir takvime sahip olmayı beklediğini söylerken, Avusturya GP'nin de seyircisiz şekile yapılabileceiğnden bahsetti.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşmesini isteyen takım patronlarından birisiydi ancak sonuç olarak çoğunluk kesimin talebiyle yarış iptal edildi.

Sonrasında sekiz yarış daha iptal edildi veya ertelendi. Şimdi sezonun ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

Ancak Sky Sports'a konuşan Red Bull patronu Christian Horner, Temmuz ayında başlayan, 18 yarışlık bir 2020 sezonuna sahip olabileceklerini söyledi.

Red Bull Ring'deki Avusturya GP'nin de seyircisiz de olsa yapılabileceğini ekledi.

Horner, “Red Bull Ring hazır bir pist, bu yüzden yarışın tüm FIA kriterlerini karşılaması için hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Yarışı seyircisiz şekilde yapma olasılığı kesinlikle mümkün."

"Yaptırımlar kaldırılmaya başladıkça ve umarım durum iyileşmeye başladıkça, bu krizden çıkacağız. Ama insanlar 150 bin kişilik bir kalabalığın içinde oturmak isteyecekler mi?"

"Bence tam teşekküllü bir yarışa geri dönüş aşamalı olacak. Bazı ülkelerde, toplu etkinliklerle ilgili yasaklar olacak, ancak yarışı televizyonda göstermek için yarış pistinde minimum sayıda insanla bir yarış düzenleyebiliriz."

"Futbol ve diğer sporlar zaten başlayabilmenin bir yolunu arıyor ve F1'de bunu yapmak daha kolay, çünkü temaslı bir spor değil. Formül 1'de katılımcılar arasında büyük mesafeler olduğunu, sporcuların kask taktığı gibi gerçekleri de dikkate almalısınız. Yani doğal mesafe de var."

"Avusturya Grand Prix organizatörleri ve Red Bull, yerel yetkililerle birlikte seyircisiz bir yarış yapma seçeneğini düşünüyorlar. Bu konu şu anda tartışılıyor."

"Temmuz ayında başlarsak yıl sonundan önce 18 yarış yapabileceğimize ve bunun bir şampiyona olabileceğine eminim.

"Personel için zor olacak, takımdaki çocukların bununla başa çıkması zor olacak, ama bence mücadele başladığımızda heyecanlı ve hızlı olacak, güçlü bir mücadele olacak."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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