18 inçlik lastikler McLaren'i nasıl etkiledi?

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Yeni araçlar, senelerdir tartışılan 18 inçlik lastikleri de yanında getirdi; ancak lastikler, dalgalanma sorunundan ve yeni araçlardan istenen verimin alınıp alınamadığı tartışmasından dolayı çoğunlukla arka planda kaldı.

Takım patronu olarak ilk iki haftasını geride bırakan Stella, McLaren'in yeni lastiklerin etkisini rakipleri kadar etkili bir şekilde "hafifletemediğini" ve bu nedenle yarış hafta sonlarında lastik yönetimine ekstra odak vermek zorunda kaldıklarını söylüyor.

Stella, "Yeni lastikler, ilk günden beri düzlüklerde aracın nispeten keskin tepkiler verebilmesini sağladı, çünkü ön lastikler çok güçlü."

"Ancak ön lastiklere direksiyon açısı ekledikçe lastiklerin bozulma oranı da artıyor. Bu durum her araç için aynı. Lastiklerin dengesinden bahseden Pirelli raporları da pilotlarımızın söylediklerini onaylıyor."

"Bunu çözmek için araca lastiklerin temel davranışlarını hafifleten birtakım parçalar eklersiniz. Parçaların lastikleri ne kadar hafiflettiğine bağlı olarak, aracın sağladığı yol tutuşundan faydalanma imkanınız artar."

"Aracımız lastiklerin temel davranışlarını istediğimiz oranda hafifletmeyen birtakım özelliklere sahipti, ama bu her takımın yaşadığı bir durum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımın genel fikri ise Lando Norris'in lastiklerle eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'dan daha iyi başa çıkabildiği yönünde.

Stella, "Pilotların da lastiklere uyum sağlamada rol oynadıkları bir nokta var. Son birkaç yılda Daniel'in lastiklerle rahat edebildiği pencerenin Lando'ya göre daha dar olduğunu gösterdi."

"Daha önce anlattığım tüm özellikler onun performansını etkiledi, bu özellikler çok fazla ortaya çıkmadığında Daniel'in performans açısından oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak bu özellikler her ne sebeple olursa olsun belirginleştiğinde kendisinin performansı ciddi anlamda etkilendi."

"Lando'nun ise lastiklerle başa çıkma konusunda biraz daha yetenekli olduğunu gördük."

"Kısacası temel unsur lastiklerdir, aracın karakteristiği lastiklerin etkisini hafifletir ve bunun üzerinde pilotların da rolü bulunmaktadır." dedi.

McLaren teknik direktörü James Key de aracı geliştirmeye çalışan bir takım için lastiklerin önemli bir sorun olduğunu kabul ediyor.

Key, "Dürüst olmak gerekirse bu konuda bir kitap yazabilirim, nitekim lastiklerle ilgili kendi içimizde çok tartıştık."

"Bunlar garip özellikler değil, neler olduğunu görebiliyoruz. Büyük bir lastik etkisi var ve herkes aynı sorunu yaşıyor. Asıl mesele buna karşı ne kadar iyi önlemler aldığınız."

"İzlediğimiz sürecin veya kullandığımız bir parçanın bizi lastiklere karşı biraz daha duyarlı hale getirip getirmediği konusunda uzun tartışmalar yaptık."

"Aracımızın bazı yönlerinin 2021 aracına biraz benzediğini iddia edebilirsiniz, ancak eski araçta olmayan başka faktörler de var. Yani bu özel sorunla ilgili bir rutine takılıp kalmış değiliz."

"Sadece hafifletici önlemlerin olabildiğince güçlü olmamasına biraz daha yatkın görünüyoruz. Biz de bunu tartışıyoruz. Bence mekanik olarak elimizden gelen her şeyi yaptık."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pilot etkisine de değinen Key, "Andrea'nın da söylediği gibi, bu işi çözmek için sürüş unsurunu da değerlendirmemiz gerek. Ayrıca aero yükü ya da aero özellikleri gibi başka faktörler de var."

"Geçen yıl yaşadığımız sorunun yeni araçla birlikte çözülmesini bekliyoruz, ancak yeni araçlarla özgü başka sorunlar da var ve görünüşe göre bu bizi biraz olumsuz etkiledi."

"Yine de bunun tuhaf olduğunu söyleyemem, her araç aynı durumla karşılaşıyor. Örneğin bazen lastikleri çok iyi çalıştırıyoruz, hiçbir sorun yaşamıyoruz. Diğer zamanlarda ise sorunlar biraz daha belirgin oluyor ve hafta sonları dikkatimizin merkezi haline geliyor."

"Bu nedenle konu hakkında uzun tartışmalar gerçekleştirdik, lastikleri daha iyi hesaba katabildiğimizden emin olmak için için çok fazla araştırma yaptık." dedi.