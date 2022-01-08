18 inç lastikler, 14 kilogram daha ağır olacak

Formula 1, uzun süredir kullandığı 13 inç lastikleri 2022 yılı itibariyle kullanmayı bırakacak ve 18 inç lastiklere geçiş yapacak.

Yeni araçlar, bu yıla kıyasla 43 kilogram daha ağır olacak ve 795 kilograma kadar çıkacak. Bunun yaklaşık 14 kilogramı, yenilenen lastikten, daha büyük jantlardan ve yeni jant kapaklarından kaynaklanacak.

Bu lastikler fiziksel olarak değiştiği için sürücü hissiyatı üzerinde de büyük değişikliklere yol açacak.

Daha fazla ağırlık, sürücülerin başını ağrıtacak ve aracı toparlamaları eskisi kadar kolay olmayacak.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, "Ekstra ağırlık, özellikle yavaş virajlarda fark ediliyor. Sürüş tarzınızı buna göre ayarlamanız gerekiyor." dedi.

Carlos Sainz ise, "Virajlarda iyi bir denge yakalamak pek kolay değil. Kontrolü hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz." dedi.

Özellikle sezon başında, sürücüler bu yeni araçlara ve lastiklere adapte oluncaya kadar bazı spinler ve kazalar görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Yeni Pirelli lastiklerindeki bir başka değişiklik, artık aşırı ısınmanın çok daha düşük olması gibi görünüyor. Yeni lastiklerde sürücüler, daha uzun süre limitlerde gidebilecek. Oysa önceki yıllarda sürücüler, aşırı ısınma nedeniyle limitlere belli aralıklarla çıkabiliyordu.

Bunun dezavantajı ise lastiklerin çok fazla aşınmayacak olması gibi duruyor. Bu da pit stop sayısını, dolayısıyla da strateji sayısını azaltacak.

Bu yıl ön tekerleklerin üzerine bir kanatçık da eklenecek.

Bu kanatçık, herkes tarafından "standart şekilde" kullanılacağı için, burada herhangi bir gelişim çalışması yapılamayacak. Bu parça sayesinde, aracın önünden gelen hava akışının dışarı doğru yönlendirilmesi engellenecek.

Bu da aracın ürettiği kirli havayı azaltacak.