Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Marko, 2021'de yarış temposunda Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul ediyor
Formula 1 Haberler

18 inç lastikler, 14 kilogram daha ağır olacak

Ekleyen:
, Şef Editör

2022 yılında kullanılacak olan yeni 18 inç lastikler, 13 inç lastiklere kıyasla 14 kilogram daha ağır olacak.

18 inç lastikler, 14 kilogram daha ağır olacak

Formula 1, uzun süredir kullandığı 13 inç lastikleri 2022 yılı itibariyle kullanmayı bırakacak ve 18 inç lastiklere geçiş yapacak.

Yeni araçlar, bu yıla kıyasla 43 kilogram daha ağır olacak ve 795 kilograma kadar çıkacak. Bunun yaklaşık 14 kilogramı, yenilenen lastikten, daha büyük jantlardan ve yeni jant kapaklarından kaynaklanacak.

Bu lastikler fiziksel olarak değiştiği için sürücü hissiyatı üzerinde de büyük değişikliklere yol açacak.

Daha fazla ağırlık, sürücülerin başını ağrıtacak ve aracı toparlamaları eskisi kadar kolay olmayacak.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, "Ekstra ağırlık, özellikle yavaş virajlarda fark ediliyor. Sürüş tarzınızı buna göre ayarlamanız gerekiyor." dedi.

Carlos Sainz ise, "Virajlarda iyi bir denge yakalamak pek kolay değil. Kontrolü hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz." dedi.

Özellikle sezon başında, sürücüler bu yeni araçlara ve lastiklere adapte oluncaya kadar bazı spinler ve kazalar görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Yeni Pirelli lastiklerindeki bir başka değişiklik, artık aşırı ısınmanın çok daha düşük olması gibi görünüyor. Yeni lastiklerde sürücüler, daha uzun süre limitlerde gidebilecek. Oysa önceki yıllarda sürücüler, aşırı ısınma nedeniyle limitlere belli aralıklarla çıkabiliyordu.

Bunun dezavantajı ise lastiklerin çok fazla aşınmayacak olması gibi duruyor. Bu da pit stop sayısını, dolayısıyla da strateji sayısını azaltacak.

Bu yıl ön tekerleklerin üzerine bir kanatçık da eklenecek.

Bu kanatçık, herkes tarafından "standart şekilde" kullanılacağı için, burada herhangi bir gelişim çalışması yapılamayacak. Bu parça sayesinde, aracın önünden gelen hava akışının dışarı doğru yönlendirilmesi engellenecek.

Bu da aracın ürettiği kirli havayı azaltacak.

 

paylaşım
yorumlar
Marko, 2021'de yarış temposunda Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul ediyor
Önceki haber

Marko, 2021'de yarış temposunda Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul ediyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko, 2021'de yarış temposunda Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul ediyor
Formula 1

Marko, 2021'de yarış temposunda Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul ediyor

Windsor: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin tekrar başlayacağını düşünmediği için pit yapmadı"
Formula 1

Windsor: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin tekrar başlayacağını düşünmediği için pit yapmadı"

Audi ve Porsche, F1'e girmeye hazırlanıyor
Formula 1

Audi ve Porsche, F1'e girmeye hazırlanıyor

Son Haberler

18 inç lastikler, 14 kilogram daha ağır olacak
Formula 1 Formula 1

18 inç lastikler, 14 kilogram daha ağır olacak

Marko, 2021'de yarış temposunda Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul ediyor
Formula 1 Formula 1

Marko, 2021'de yarış temposunda Mercedes'in daha hızlı olduğunu kabul ediyor

Windsor: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin tekrar başlayacağını düşünmediği için pit yapmadı"
Formula 1 Formula 1

Windsor: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin tekrar başlayacağını düşünmediği için pit yapmadı"

McLaren, 2022 F1 aracına dair ilk ipucunu yayınladı
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2022 F1 aracına dair ilk ipucunu yayınladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.