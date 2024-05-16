18 aylık bir tasarım yenilemesi, McLaren'ı nasıl yarış galibi haline getirdi?

Her ne kadar Lando Norris'in zaferi, Max Verstappen'in RB20'si bir kukanın üstünden geçerek hasar gördüğü için tamamen tempo ile kazanılmamış olsa da, McLaren'in güncellenmiş MCL38'inin artık ciddi bir rakip olduğu açıktı.

Yine de anlaşılması gereken en önemli şey, başarısının sadece Miami'ye getirilen tek bir güncelleme paketinin sonucu olmadığıdır.

Takım, yeterince iyi olmadığını bildiği için 2023 MCL60'ın tekerlekleri henüz bir tur bile dönmeden durumu düzeltmeyi umduğu bir planı dikkatlice hayata geçirdi.

Bu yaklaşım, geçen sezonun açılış yarışlarında sadece küçük performans güncellemeleri getirirken, ihtiyaç duyduğunu bildiği büyük revizyon üzerinde çalıştığı için bir tür inanç sıçraması anlamına geliyordu.

Lando Norris'in B versiyon denebilecek bir makineyi ilk deneyen kişi olduğu 2023 Avusturya Grand Prix'sinde ortaya çıkan şey önemliydi.

Dönüştürücü Red Bull Ring değişiklikleri

Norris'in MCL60'ına uygulanan paket, sadece görünüm açısından değil, tur zamanı açısından da tamamen dönüştürücü oldu ve takım modern F1'de çok alışılmadık bir şekilde hemen grubun önüne doğru sıçradı.

Güncelleme paketinin odak noktası sidepod düzenlemesiydi ve girişin alt dudağı yükseltilerek öne getirildiği için daha fazla bir alt uzantı ortaya çıktı [2]. Bu sayede çok daha geniş bir alt kesik elde edilerek hava akışının aracın arkasına geçişi iyileştirildi.

Bu arada ayna tertibatı da değiştirilerek [3] sidepod'un üst yüzeyindeki akış koşulları iyileştirilmiş, arka rampanın şekli değiştirilmiş ve derin bir su kaydırma oluğu eklenmişti [7].

Aerodinamik yüzeyleri yeniden yapılandırırken, McLaren radyatörlerini ve soğutmasını da değiştirdi, bu da motor kapağının ve soğutma çıkışlarının yeniden tasarlanmasına yol açtı.

Motor kapağının [9] yan tarafındaki daha büyük dikey panjur paneli, daha arka konumda bulunan ve çok daha sığ panjurlar içeren daha uzun bir panel ile değiştirildi [8].

Bunu tamamlamak için, üst arka süspansiyon salıncak kemiğinin ön kolunun etrafına ilave bir çıkış eklendi [11].

Ayrıca zeminin gövdesinde, zemin çitlerinde ve kenar kanadında da değişiklikler yapıldı; bunların tümü bu yönetmelikler kapsamında performans bulmada kritik öneme sahip alanlar ve etraflarındaki yüzeylerle birlikte uyumlu çalışmalıdır.

Silverstone'da liderlik

Güncelleme paketi, bir sonraki yarışta McLaren'ın her iki sürücüsünün de yeni bir ön kanada sahip olması için yeterli parçaya sahip olmasıyla tamamlandı.

Takım, griddeki diğer birçok takım gibi, yarı müstakil bir planya ve kenar plakası düzenlemesi benimsemişti ve bu da daha fazla dış yıkama potansiyeli sağlıyordu. Yüzeylerin süreksizliği oluşan girdabı değiştiriyor ve hava akışını lastiğin yüzü boyunca ve etrafına doğru itiyor.

McLaren Silverstone'da burun profilinde de ince bir değişiklik yaparak, ön kanadı çevreleyen elemanlarda yapılan değişiklikleri tamamlamak için köprüyü düzleştirdi.

Tüm bunlar Lando Norris'in Britanya GP'sini kısa bir süre lider tamamlamasını ve sonunda ikinci gelmesini sağlayan bir paket oluşturdu.

Geliştirme çalışmaları devam ediyor

Ekibin ilerlemesi burada da durmadı ve her pistte doğru yere basma kuvveti ve sürtünme seviyelerini bulmada daha fazla esneklik sunan farklı arka kanat ucu kesiti tasarımlarını seçeneklerine eklemeye başladı.

Bu, takımın ilk olarak Alpine'de görülen ancak daha sonra Mercedes tarafından daha yaygın olarak kullanılan bir dolgu panelini denemesi ile gridde başka yerlerde görülen bazı çözümleri içeriyordu.

Ayrıca, yarı ayrık uç bölümünün iki farklı versiyonu da tanıtıldı; daha yüksek yere basma kuvveti kanat çözümünde daha kıvrımlı bir yineleme kullanılırken, daha düşük yere basma kuvveti varyantında daha geniş bir versiyon kullanıldı.

MCL60'ın geliştirme döngüsündeki bir diğer önemli nokta da Singapur Grand Prix'sinde, ekibin ön kanat, zemin ve sidepodlarda daha fazla iyileştirme yapmasıyla ortaya çıktı.

Buna, ön kanat uç plakasının kamberinde yapılan ve hem kenar plakası dışında yer alan kanatçık hem de Silverstone'da tercih edilen yarı müstakil flap düzenlemesiyle nasıl etkileşime girdiğini değiştiren bir değişiklik de dahildi.

Ekip, Melbourne ve Bakü'deki güncellemelerin bir parçası olan kesikliği kaldırdığı ve daha uzun bir kenar kanadına geri döndüğü için zemin ve kenar kanadı da değiştirildi, ancak zeminin kenarını tamamlamak için konik bir kuyruk ekledi.

2024'te değişen yaklaşım

Red Bull'un 2023'te gittiği kadar agresif bir şekilde olmasa da, alttan uzantılı sidepod düzenlemesinin daha önce benimsenmesi, takımı iyi bir konuma getirmiş gibi görünüyordu. Diğer takımların bu yönde ilerlemesi bekleniyordu.

Ancak MCL38 tanıtıldığında, McLaren'in bu eğilime karşı koyduğu ve hedefini yeniden ayarladığı anlaşıldı - bu durum daha sonra Red Bull'un kendi genel revizyonu ve üstten uzantı çözümüne geçmesiyle doğrulanmış gibi görünüyordu.

Her iki durumda da, takımlar alt uzantı çözümü için doğal sınırı bulmuş gibi görünüyor.

Tek başına hem aerodinamik hem de soğutma açısından daha fazla performans sağlasa da, giriş düzenlemesinin hem yukarısında hem de aşağısında hangi performanstan yararlanılabileceği göz önüne alındığında bu pencere zaman içinde daraldı.

Miami değişiklikleri

Bu ek yük, Miami'deki MCL38'de görülen değişikliklerle sonuçlandı; yeni giriş düzenlemesi sadece daha geniş değil, aynı zamanda öncekinden daha sığ.

Bu da alt kesiğin boyutunu arttırmış ve ekibin genel akış koşullarını iyileştirmek için sidepod'un gövdesini genişletmesine ve yan tarafının şeklini değiştirmesine olanak sağlamış.

Ayrıca, 2023 sezonunda yapılan değişikliklerin ön koşulu olan derin oluk da iyileştirilmiş.

Sidepod karoserinin üst kısmında daha düz bir yüzey oluşturulurken, oluk artık sadece yüzey kola şişesi bölgesine doğru daha ani bir şekilde inerken oluşmaya başlıyor.

McLaren her iki sürücüsüne de Miami'de tüm güncellemeleri sağlayamadı, Piastri'nin tüm parçaları almak için Imola'ya kadar beklemesi gerekti, çünkü sidepod'ların da kaporta altında bir dönüşüm geçirmesi gerekiyordu.

Bu değişiklikleri tamamlamak üzere motor kapağı kaportasında ve soğutma panjuru düzeninde de değişiklikler yapıldı.

MCL38'in Norris'in sprintte yarış dışı kaldığı yerden uzaklaştırılırken çekilen bazı fotoğrafları, McLaren'in alt tabanının hava akışının davranışını iyileştirmek için rakiplerinin makinelerinden birkaç özelliğe sahip olduğunu da doğruladı.

İlk olarak Mercedes W14'te gördüğümüz bir dizi mini payanda, yapının etrafında ilerlerken hava akışını kırmaya ve yeniden düzenlemeye yardımcı olmak için kenar kanadın alt tarafında yer alıyordu.

Bu arada, geçen sezon Red Bull'da gördüğümüze benzer şekilde difüzörün tavanında da kama şeklinde bir bölüm oluşturuldu ve bu bölüm difüzör içindeki alanı zeminin üst yüzeyiyle dengeliyor.

Piastri'nin yarış haftasonu boyunca sergilediği tempo, güncellemede yer alan ve kendisinin de erişebildiği diğer parçaların önemli bir avantaj sağladığını gösteriyor; her iki araca da takılan yeni bir ön kanat bu parçalardan biri.

Buradaki en büyük değişiklik ana kanadın şekli (kırmızı oklar); daha geniş bir orta bölüm, arkasındaki akış akışının davranışını değiştirecek ve verimini en üst düzeye çıkarmak için iç kısımdaki elemanlarda bazı ince değişikliklerle sonuçlandı.

Hava akışını yeniden hizalamak ve yapılan diğer değişikliklerden faydalanmak amacıyla hem ön hem de arka süspansiyon kaportalarında ve fren kanallarında da değişiklikler yapıldı; bu değişiklikler her iki araç için de yeni, daha yüksüz tek elemanlı kiriş kanadı içeriyordu.

Güncellemeler devam ediyor

McLaren , sadece 12 ay önce hızının oldukça gerisinde olan bir aracı tersine çevirerek açıkça doğru yolda ilerliyor.

Ancak, geçen sezon olduğu gibi, rakiplerinin de önümüzdeki birkaç yarışta kendi önemli güncelleme paketlerini sunmaları beklendiğinden, sezonun geri kalanında bu konseptleri geliştirmeye devam etmesi gerekecek.

Ve hepimizin bildiği gibi, F1'de hareketsiz kalırsanız, hızla geriye gidersiniz.