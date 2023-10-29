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17. sıradan başlayacak Norris'in Meksika GP için hedefi ne?

Meksika Grand Prix'sine gerilerden başlayacak olan Lando Norris, Meksika Grand Prix'si için hedefinin ilk 6'da bitirmek olduğunu söylüyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Lando Norris, McLaren MCL60

Meksika'da dağınık bir sıralama seansı geçiren Norris, birinci bölümde elenmişti. 

Sıralama turlarının birinci bölümünde hızlı tur denemesinde yumuşak hamur lastiği tercih eden İngiliz pilot, ikinci sektördeki hatasının ardından turu iptal etmiş ve pite dönmüştü. 

Tüm ümitler atılacak son tura kalmıştı, Fernando Alonso’nun ilk virajda pistten çıkması dolayısıyla sallanan sarı bayraklar İngiliz pilotun turunu geliştirememesine sebep oldu.

Yarışa 17. sıradan başlayacak Norris, hedefinin ilk 6'da finiş görmek olduğunu dile getiriyor.

Norris, "Havanın yoğunluğu az olduğundan hava koridoru etkisi de azalıyor, ayrıca son virajda pek de hızlı değiliz. Bu da düzlükte geçiş yapmamızı zorlaştıracak."

"Ancak rahatlıkla ilk 6'da olabilecek kadar hızlıyız, ilk 6'ya girebilmek için fazlasıyla şansımız var." dedi. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

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