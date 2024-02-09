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Ferrari, yeni enerji içeceği sponsoru ile çok yıllık anlaşma imzaladı

Ferrari, Lewis Hamilton'ın 2025 için imza atmasından bu yana açıklanan ilk anlaşmalardan birinde enerji içeceği markası Celsius ile çok yıllık bir ortaklık üzerinde anlaştı.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari, Celsius

ABD merkezli şirket geçen sezon takımla Miami, Austin ve Las Vegas'taki üç Amerikan yarışını kapsayan gösterişsiz bir anlaşma yapmıştı.

Bu anlaşma şimdi logoları araçların ve pilotların tulumlarının üzerinde yer alan tam bir küresel ortaklığa dönüştü.

2004 yılında kurulan ve Nasdaq borsasında işlem gören Celsius Holdings, 2022 yılında %8.5'lik hissesini 550 milyon dolara içecek devi PepsiCo'ya sattı ve şu anki piyasa değeri yaklaşık 12.5 milyar dolar.

Celsius F1'i genişleme planının önemli bir parçası olarak görüyor ve kısa süre önce Kanada, Birleşik Krallık ve İrlanda'ya gireceğini duyurdu.

Anlaşmanın köklerinin geçen yılki ABD'ye özel anlaşmaya dayandığı göz önüne alındığında, Hamilton'ın 2025'te Maranello'ya gelişi, şirketin küresel pazarlama çabalarına beklenmedik bir destek sağlayacaktır.

Hamilton şimdiye kadar Monster enerji içecekleriyle ilişkilendirilmişti. Ancak şirketin Mercedes takımıyla ve Hamilton'la olan kişisel anlaşması geçen sezonun sonunda sona erdi ve şirket 2024 yılı için McLaren'e geçti.

F1'e giren tüm enerji içeceği markaları kaçınılmaz olarak Red Bull ile kendi sahasında karşı karşıya geliyor, Avusturyalı şirket 1995'te Sauber ile ilk girişinden bu yana önemli bir oyuncu oldu.

Monster ve Rich Energy ile Haas arasındaki başarısız isim sponsorluğu anlaşması dışında sektördeki çoğu F1 anlaşması nispeten düşük anahtarlı olma eğilimindeydi.

Ferrari'nin daha önce TNT markasıyla 2012'den 2014'e kadar süren bir ortaklığı vardı.

Ferrari'nin yarış gelirleri şefi Lorenzo Giorgetti, "Geçen yıl bizimle birlikte çalışmaya başlayan ve 2024 sezonu ve sonrası için küresel bir Scuderia Ferrari takım ortağı haline gelen Celsius ile işbirliğimizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz." 

"Celsius, pilotlarımıza ve ekip üyelerimize yoğun bir 24 Grand Prix sezonu boyunca en iyi performanslarını sergilemelerine yardımcı olacak temel enerjiyi sağlayacak. Celsius ile küresel hayran kitlemiz için yeni varlıklar ve deneyimler üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Markanın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Kyle Watson ise şunları ekledi: "Celsius, Scuderia Ferrari ile pilotları, taraftarları ve tüketicileri en iyi performanslarını sergilemeleri ve pistte ve pist dışında zinde yaşamaları için güçlendiren rekabetçi bir ruhu paylaşıyor."

"Scuderia Ferrari'nin dünya standartlarındaki F1 takımıyla ortaklığımızı büyütmeye devam etmekten daha mutlu olamazdık, bu takım da onların günlük yaşamlarını yükseltme ve en üst düzeyde performans gösterme tutkumuzu paylaşıyor."

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