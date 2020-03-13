14 McLaren personeli, Melbourne'de karantina alındı

McLaren, Perşembe akşamı personelinden birinin Coronavirüs testinin pozitif çıktığını ve takımın Avustralya Grand Prix'sinden çekileceğini açıkladı.

Takımlar arasındaki yapılan görüşmelerin ardından yarış, cuma sabahı iptal edilirken, önümüzdeki yarışlarla ilgili belirsizlik devam ediyor. McLaren tarafından Cuma sabahı yayınlanan bir açıklamada 14 takım çalışanının Melbourne'deki otelde karantinaya alındığı doğrulandı.

Bildiride, "Takımın 14 üyesi, doğrulanan bir vakaya ek olarak, yerel sağlık otoritesi direktifleri uyarınca 14 gün boyunca takım otelinde karantinaya alındılar."

“Bunlar, Coronavirüs testi pozitif çıkan takım üyesiyle yakın temas halinde olan kişiler. Bu bireyler, karantina dönemi boyunca yanlarında kalacak önemli takım personeli tarafından desteklenecekler."

“Semptom gösteren diğer takım üyeleri protokolümüze göre derhal teste tabi tutulacak ve kendilerini tecrit edecekler."

“Takımın diğer üyeleri, İngiltere'ye geri dönmeden önce takımın ekipmanlarını paketlemek için padoka dönecekler. Birleşik Krallık'a dönüldüğünde hiçbir takım üyesi, ihtiyati tedbir olarak McLaren Teknoloji Merkezi'ne 14 günlük süre boyunca geri dönmeyecek." denildi.

McLaren, F1, FIA ve Avustralya Grand Prix Corporation tarafından etkinliğin iptali için alınan kararı tam olarak desteklediğini açıkladı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown Twitter'da şunları yazdı: “Avustralya GP'sini iptal etme kararı konusunda F1, FIA ve AGPC'yi tebrik ediyorum. F1 ailesinin ve yerel toplumun sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelmeli. Bir yarışçı olarak, almak zorunda olduğum en zor karar fakat bir CEO olarak alması en kolay karardı. ”