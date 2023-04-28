12 sürücünün güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Bakü sıralama turları öncesinde 12 aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı.
Cuma günkü antrenman seansından önce pek çok pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı. Bu sürücüler arasında Ferrari ve Mercedes pilotları da yer aldı.
Mercedes, Aston Martin ve Williams pilotları yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçiş yaptılar.
Ferrari pilotları ise yeni bir turboya geçerken, Sainz aynı zamanda yeni bir MGU-H ünitesine geçti.
İçten yanmalı motor değiştirenler Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Tsunoda, Albon, Sargeant
Turbo ünitesi değiştirenler; Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Magnussen, Hulkenberg, Tsunoda, Albon, Sargeant
MGU-H ünitesi değiştirenler; Sainz, Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Magnussen, Hulkenberg, Tsunoda, Albon, Sargeant
MGU-K ünitesi değiştirenler; Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Hulkenberg, Tsunoda, Albon, Sargeant
Egzoz değiştirenler; Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Ocon, Gasly, Piastri, Zhou, Stroll, Alonso, Hulkenberg, Tsunoda, Albon, Sargeant
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