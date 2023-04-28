12 sürücünün güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Cuma günkü antrenman seansından önce pek çok pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı. Bu sürücüler arasında Ferrari ve Mercedes pilotları da yer aldı.

Mercedes, Aston Martin ve Williams pilotları yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçiş yaptılar.

Ferrari pilotları ise yeni bir turboya geçerken, Sainz aynı zamanda yeni bir MGU-H ünitesine geçti.

İçten yanmalı motor değiştirenler Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Tsunoda, Albon, Sargeant

Turbo ünitesi değiştirenler; Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Magnussen, Hulkenberg, Tsunoda, Albon, Sargeant

MGU-H ünitesi değiştirenler; Sainz, Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Magnussen, Hulkenberg, Tsunoda, Albon, Sargeant

MGU-K ünitesi değiştirenler; Russell, Hamilton, Piastri, Stroll, Alonso, Hulkenberg, Tsunoda, Albon, Sargeant

Egzoz değiştirenler; Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Ocon, Gasly, Piastri, Zhou, Stroll, Alonso, Hulkenberg, Tsunoda, Albon, Sargeant