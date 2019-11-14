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Formula 1 / Son dakika

10 sıra ceza alacak Leclerc: "Motorda 2020 parçaları olmayacak"

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10 sıra ceza alacak Leclerc: "Motorda 2020 parçaları olmayacak"
14 Kas 2019 18:54

Charles Leclerc, Brezilya GP'de yeni motora geçeceği içi 10 sıra grid cezası alacağını fakat motorda 2020 parçaları olmayacağını söyledi.

Ferrari, Monakolu sürücünün bu hafta sonu yeni bir güç ünitesine geçeceğini açıklamıştı. Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leclerc, sadece V6'nın değişeceğini ve bu yüzden  sadece 10 sıra grid cezası alacağını söyledi.

Leclerc, Austin'deki antrenman turlarında motor sorunu yaşadı ve hafta sonunun geri kalanında eski bir motorla yarışmak zorunda kaldı.

Leclerc, "Açıkçası bu hafta sonu 10 sıra grid cezası almak hiç de kolay olmayacak. Ama bunun, şampiyonanın geri kalanı için bizim için en iyi hamle olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bu hafta sonu hasarı mümkün olduğunca sınırlandırmaya çalışacağız ve Abu Dhabi'de motor değiştirmenin avantajını kullanacağız."

“Sıralama turları veya yarışta, bir şekilde bunun bizim için bir artı olacağını düşünüyorum. Bence oldukça benzer olsa bile, genel anlamda bir avantaj olacak.

“Motoru değiştirerek kazanacak daha çok şey var. Eskisi ile olan durumu Austin'de gördük. Her şey eski motordan kaynaklanmıyordu ama muhtemelen sonuçlar üzerinde biraz etkisi vardı. Bu yüzden şimdi bunun daha iyi sonuçlar elde etmemize yardımcı olacağına eminim."

Leclerc, yeni V6'nın, 2020'de kullanılacak motordan parçalar içerebileceği önerilerini de reddetti.

"Yaptığım telefon konuşması, Austin'de kaybettiğimizle aynı versiyonda bir motoru kullanmak hakkındaydı. Bu konuda, en azından benimle, bir tartışma olduğunu düşünmüyorum."

"Motor, Austin'de sorun yaşadığımız motorla tam olarak aynı olacak. Bu yüzden yeni bir şey yok. Sadece yeni bir tane alacağız çünkü eskisi artık kullanılmaz durumda."

Leclerc, rakip takımların Ferrari'nin motor tarafında "hile" yaptığına yönelik yorumlarının kendisine ekstra bir motivasyon vermediğini söyledi.

“Şahsen onlara yanıldıklarını kanıtlama motivasyonum yok. Hepimiz, takım içerisinde ne yaptığımızı biliyoruz, kesinlikle yanlış bir şey olmadığını biliyoruz ve burada da işlerin normale döneceğinden eminiz."

“Austin’de bizim için yolunda gitmeyen birkaç şey vardı, benim açımdan bakarsam motorun eski versiyonuna dönmek mükemmel değildi ve yarışta bunun etkisini gördü. Zaten bu nedenle, burada 10 sıra gride cezası almamıza rağmen yeni bir motora geçiyoruz."

“Benim tarafımda yanlış olduklarını kanıtlamak için fazladan bir motivasyona sahip değilim. Takım içerisinde bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz."

Leclerc, motor söylentilerinin 2019'daki başarılarını etkilemesinden ötürü hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna, “Tamamen dürüst olursam, kafamda bu konuda bir şey yok.Görünüşe bakılırsa bu, büyük bir tartışma konusu. Bunu görebiliyorum ama kendi açımdan beni kesinlikle etkilemiyor." yanıtını verdi.

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