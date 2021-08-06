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Formula 1 Haberler

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Williams F1 Takımı, yeni sahipleri Dorilton Capital'ın kontrolünde gelecek senelerde artık paralı yani sponsor destekli pilotlara ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

Son senelerde sürekli artan F1 giderleri nedeniyle takım, birçok kez iyi sponsor getirisine sahip pilotlarla yarışmak durumunda kaldı.

Bu isimlerin içerisinde Pastor Maldonado, Lance Stroll ve Nicholas Latifi gibi pilotlar yer aldılar ve bu isimler takım için karmaşık sonuçlar aldılar.

Ancak takımın yeni sahibi Dorilton Capital'in yatırımını arttırması, F1 bütçe sınırının gelmesi ve yeni ticari gelir modeliyle takım, son senelerde hiç olmadığı kadar iyi bir finansal duruma sahip.

Bu, gelecek sene için pilot kadrosunu planlamaya çalışan takımın sponsor destekli pilot bulması zorunluluğunu kaldırıyor.

Şu anda Williams'ın mevcut pilotlarıyla 2022 için anlaşması bulunmuyor. Latifi'nin F1'de kalmak istediği biliniyor ancak onun IndyCar'a da geçebileceği iddialar arasında.

Takımın yıldız pilotu George Russell'un ise gelecek sene Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerini alması bekleniyor. Ancak Williams, mümkün olması halinde onu takımda tutmaya devam etmek istiyor.

Bir diğer iddia ise Russell'ın Mercedes'e geçmesi halinde Williams'ın Mercedes Formula E pilotu Nyck de Vries ile anlaşabileceği yönünde.

Williams Takım Patronu Jost Capito, içerisinde bulundukları şartlara bakarak gelecek sene için istedikleri pilotları seçme lüksüne sahip olduklarını söyledi.

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Capito, "Williams olarak, tek başımıza pilotlarımıza karar verebileceğimiz pozisyondayız. Geçmişte olduğu gibi birilerine, para getirecek pilotlara bağımlı değiliz."

"Zirveye dönmek için uzun vadeli bir planımız var ve bu plana uyacak pilotlar seçmemiz lazım. Şu anda sadece bunu düşünüyoruz. Tabii ki herkesle görüşebiliriz ancak sonunda karar bize ait olacak." dedi.

Capito, 2022 için takımların çoğunda boş yer olmadığı için Williams'ın çekici bir konuma geldiğini düşünüyor.

Capito, "Şu anda gelecek sene için koltuğu olmayan ya da opsiyonu olan her pilotun bizimle konuştuğunu düşünüyorum."

"Şu anda Williams'taki dolması gereken koltuk, Formula 1'deki en çok arzulanan koltuk." dedi.

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