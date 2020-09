Williams ailesinin haberi, F1 takımını "şoke" etti

Frank ve Claire Williams, takımın geçtiğimiz ay itibariyle yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılmasından sonra, Monza yarış hafta sonunun ardından F1 takımından ayrılacaklarını açıklamışlardı.

F1'in 2020'deki son üçlü yarış hafta sonunun parçası olarak Belçika ve İtalya'ya seyahat etmesiyle beraber sürücüler George Russell ve Nicholas Latifi, ailenin takımdan ayrılacağını açıklamadan çok kısa bir süre önce öğrendiklerini söylemişlerdi.

Takımın araç performansı bölümünün başındaki isim olan Dave Robson, takımın bu haberi nasıl karşıladığını anlattı.

"Hafta sonunun başında çıkan haberler bizim için biraz sürpriz oldu." diyen Robson ekledi: "Ve tabii ki de Williams ailesinin takım ile olan ilişkisinin bitecek olması biraz can sıkıcı bir durum oldu."

"Ancak bunun da ötesinde bu haber, bu hafta sonu yaptıklarımızda bir şey değiştirmedi, Claire hâlâ burada ve hâlâ yönetimde, ileride olacak durumların sonuçları hakkında ise çok fazla düşünmedim."

"Herkes için büyük bir şok oldu. Ve geleceğin nasıl olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor, ancak umarım heyecanlı ve güzel bir geleceğe sahip oluruz."

"Gelecek haftalarda daha çok bilgimiz olacaktır, ancak an itibariyle pist üzerindeki işimize yoğunlaşmış durumdayız."

Motorsport.com'un, Williams'ın en azından, Mugello'da yapılacak bir sonraki yarışta geçici bir takım patronuna sahip olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Robson, an itibariyle böyle bir gelişme olmasını beklemediğini söyledi.

"Tabii ki de normalde Claire pisttedir, ancak Claire burada olduğunda elini biraz işlerden çeker ve mühendislik tarafında işi yapanların çalışmasına devam eder, yarışlarda işimizi piste yansıtmamıza izin verir."

"Bence, benim de anladığım kadarıyla, Mugello'da da durum böyle olacak - tabii ki de Claire orada olmayacak, ancak yarışların çoğunda da burada değildi ve mühendislik tarafında biz normal bir şekilde işi yapmaya devam ederdik."

"Daha sonrasında da Rusya'dan önce bir ara olacak ve orada neler olacağını göreceğiz."