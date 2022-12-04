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Formula 1 Haberler

"Türkiye ve Portekiz, Çin'in 2023 F1 takvimindeki yerini almak için çekişiyor"

Portekiz Otomobil ve Karting Federasyonu Başkanı Ni Amorim, Autódromo Internacional do Algarve (AIA) ile Formula 1 arasında görüşmeler olduğunu ancak Türkiye'nin de yarışta yer aldığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
"Türkiye ve Portekiz, Çin'in 2023 F1 takvimindeki yerini almak için çekişiyor"
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Çin'in 2023 Formula 1 takviminden düşmesinin ardından yeri için arayışlar başladı ve bazı ülkelerle görüşmeler sürüyor.

F1, bu ülkelerin hangileri olduğunu belirtmedi ancak önde gelen adayın Portekiz olduğu açıktı. 

Şimdi The Portugal News, Türkiye'nin seçenekler arasında olduğunu ve F1'le görüşmelerde bulunduğunu iddia etti. Ancak Portekiz şu anda Çin'in yerini almak için pole pozisyonunda

Lusa'ya konuşan Portekiz Otomobil ve Karting Federasyonu Başkanı Ni Amorim, "Portekiz şu anda ön sırada."

"Ancak yarışa ilgilenen tek ülke Portekiz değil çünkü Türkiye de yarışta." dedi.

Ni Amorim destek için  Hükümetle görüştüğünü doğruladı ancak henüz bu konuda hiçbir yanıt alamadığını söyledi.

"Her şey Portekiz'in GP'ye ev sahipliği yapmak için gerekli fona sahip olup olmadığımıza bağlı. Ücretler pahalı ama yatırımın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz."

Şampiyona organizatörleri tarafından talep edilen miktarlar ülkeden ülkeye değişirken, Ni Amorim'e göre pandemi sırasında şampiyonaya katılım ücreti 30 milyon euro civarındaydı.

Amorim, "Şu anda talep edilen miktarların ne olduğunu bilmiyorum çünkü henüz müzakerelerin bu aşamasına gelinmedi." dedi.

Kararın hükümetin "bu projeyi sashiplenme" durumuna bağlı olacağını açıklayan Ni Amorim, "Eğer gerçekleşirse ülke ve motor sporları için çok iyi olacak. Bundan ötürü federasyon, Portimao'nun bu projeyi uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapacak." diye ekledi.

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