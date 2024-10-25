Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak

Red Bull takım patronu Christian Horner, Yuki Tsunoda'nın sezon sonu Abu Dhabi testinde RB20'nin direksiyonuna geçeceğini doğruladı.



Japon pilot, Red Bull araçlarını şimdiye kadar yalnızca tanıtım etkinliklerinde kullanmıştı.



Son dönemde Honda'nın ısrarlarına karşı koyamayan Red Bull, Tsunoda'nın daha uygun bir ortamda teste çıkmasına fırsat verme kararı aldı.



Honda'nın yarış bölümü direktörü Koji Watanabe de bu talebi Autosport'taki demecinde belirtmişt.

Horner, bu durumun uzun süredir üzerinde konuşulduğunu belirtti ve şunları söyledi: "O bizim takımımızın bir üyesi ve Honda ile bu konuda uzun süredir görüşmeler yapıyoruz."



"Yuki, sezon sonunda yapılacak lastik testinde aracı deneyecek ve Red Bull mühendisleriyle birlikte çalışıp performansını gözlemleyeceğiz."