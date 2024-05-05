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Formula 1

Toto Wolff: “Mazeretimiz yok, yeterince iyi değiliz”

Toto Wolff, en büyük sihirbazın bile Mercedes'in sorunlarını çözmekte zorlanacağını düşünüyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Miami Grand Prix'sinin sprint yarışının sıralamalarında istediği performansı bulamayan Mercedes, George Russell’ın on ikinci ve Lewis Hamilton'ın on altıncı olmasıyla sprint yarıştan tek bir puan bile alamadı.

Sprint yarışının ardından ana yarışın sıralama turlarında her iki pilotuyla da Q3’e kalmayı başaran Mercedes, ilk sıralarda mücadele edecek hızlarının olmaması sebebiyle yedinci ve sekizinci olabildi.

Wolff, "Diğer takımlara kıyasla lastiklerin çalışma aralığını tam olarak bulamıyoruz, bu bir mazeret değil ama şu an için çözemediğimiz durum bundan ibaret.” dedi.

W15'in performansının yeterince iyi olmadığını kabul eden Wolff, yaptıkları küçük hatalar yüzünden büyük bedeller ödediklerini söyledi.

“Şunu da kabul etmeliyiz ki, aynı problemin tekrar tekrar ortaya çıktığı durumlar sinir bozucu oluyor ve biz hâlâ arka lastiklerin aşırı ısınması problemini çözemedik."

"Pit stoplarımız çok iyi ama artık kimse bundan bahsetmiyor. Aracı geliştirdik ama performansı hâlâ yeterince iyi değil.”

Newey ve Red Bull, geçtiğimiz çarşamba günü, kazandıkları pek çok şampiyonlukların ardından 2025'in ilk çeyreğinden sonra yollarını ayıracaklarını duyurdu.

Akıllara hemen şu soru geliyor: Mercedes, gelecek sezon için henüz bir takımla anlaşmamış olan efsane tasarımcı Adrian Newey için bir hamle yapacak mı ?

Fakat Wolff, tasarladığı araçlarla toplamda 25 şampiyonluk kazanan 65 yaşındaki Newey gibi büyük bir ismin bile Mercedes'i bulunduğu durumdan çıkarmakta zorlanacağını düşünüyor.

Wolff, "Asla asla dememelisiniz çünkü o inanılmaz bir mühendis.

“Fakat şu anda en büyük sihirbaz bile sorunlarımızı çözmekte zorlanacaktır.” dedi.

Çeviri: Muhammed Eren Albayrak

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Motorsport Images

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