Sürücüler, Suudi Arabistan GP'de yarışmaya karar verdi!

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Cidde pistine yakın bir petrol tesisine düzenlenen füze saldırısının ardından sürücüler, cuma akşamı TSi 22:00 civarında bir araya geldiler ve hafta sonu yarışmaya devam edip etmeyeceklerini tartıştılar.

Dört saatten fazla süren bu toplantıya ilk önce Stefano Domenicali ve Ross Brawn katıldı. Onlar odadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra 10 takım patronunun tamamı sürücülerle görüştü.

Sonrasında tüm takım patronları, Domenicali ile görüşmek üzere yarış kontrole gittiler. 20 sürücünün tamamı ise görüşmelere devam etti.

Sürücüler, durumdan memnun olmadıkları için yarışmamayı düşünseler de Motorsport.com'un kaynakları, artık tüm endişelerinin giderildiğini öğrendi.

Kendilerine tam olarak hangi güvencelerin verildiği ya da ne tarz bilgiler talep edildiği belli değil ancak sürücülerin tamamı yarışmaya karar verdi.

Takım patronları da saatler önce yarışın gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu yüzden artık Suudi Arabistan GP'nin gerçekleşmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.