Stroll: "F1'in sprint yarışlarından daha büyük sorunları var"

Motorsport.com ekibimizin Lance Stroll’le yaptığı röportajda, geçen sezon ve bu sezonla ilgili birçok konuya değinildi.

Sprint yarışları ile ilgili düşüncelerini dile getiren Kanadalı pilot, aynı zamanda geçen sezon zaman zaman zorlu dönemler geçirmesinin ardından yaşadığı ve kazandığı tecrübelerini anlattı.

Takımların prensip olarak kabul ettiği sprint yarışları, bu sezon boyunca üç Grand Prix hafta sonunda denenecek.

Her biri 100 kilometre olan yarışlar, Kanada, Brezilya ve İtalya Grand Prix’lerinde denemeye alınacak ve Cumartesi yapılan sprint yarışlarının sonucunda Pazar günkü grid belirlenecek.

Takımlar oybirliğiyle bu uygulamayı kabul ederken, birkaç pilot bu yeniliğe karşı bir tavır içerisinde.

Lance Stroll’e yarışlar hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, ‘’Sporda halledilmesi gereken daha derin sorunların olduğunu düşünüyorum. Fikre karşı değilim, bence saçma değil, harika olabilir. Ancak her kural veya format değişikliği, denenene kadar akıllarda, sporu nasıl ekileceğiyle ilgili soru işareti bırakır, bu da öyle bir şey.’’

‘’Bana göre gridin daha rekabetçi hale getirilmesi ve takımların birbirine yaklaştırılması gerekli. Daha yakın mücadele etmek bize daha fazla fırsat verecektir, hem aerodinamik olarak hem de lastiklerle ilgili. Bunu, aracın arkasındaki aerodinamik kayıpla veya lastiklerin bu kadar hassas olmasıyla başaramayız. Tersine grid yarışındansa büyük resme bakılmalı ve daha büyük sorunlara odaklanılmalı.’’ dedi.

Olaylı geçen ve sekiz aracın yarış dışı kaldığı Toskana GP’sinde, Lance büyük bir kaza geçirmişti ve bu kazanın ardından bir sonraki yarışta yeni güç ünitesine geçmek zorunda kalmıştı.

Motorsport.com tarafından kazanın onu nasıl etkilediği sorulan Lance, ‘’Evet, geçen sezon Mugello’dan sonraki birkaç yarışta zorluklar yaşadım. Hepsinin kazayla ilgili olduğunu düşünmüyorum, birkaç yarışta zorlandım. Rusya’da Ferrari’lerden biri bana çarptı ve bunun sonucunda yarış dışı kaldım. Bu talihsizdi.’’ yanıtını verdi.

Sonrasında da COVID-19’a yakalanıp Almanya GP’sine katılamadığını belirten pilot, geçirdiği virüsten sonra fiziksel ve zihinsel olarak enerjisi kalmadığını ekledi.

‘’Daha sonrasında da COVID’e yakalandım ve Almanya GP’sine katılamadım, sonraki iki Grand Prix’de de bundan biraz etkinlendim. Fiziksel olarak hiç enerjim yoktu ve zihinsel olarak da çok iyi bir konumda değildim. Virüsün beni ne kadar etkilediğini küçümsedim sanırım, bu yarışlarda fiziksel olarak zorlandım.’’

‘’Zorlu bir dönemden sonra formuma Türkiye’de geri dönmeye başladım. Ancak, çok fazla puan kaybettik ve bu tecrübeden öğrendiğim çok şey var. İyi tarafından bakmak gerekirse, sezonu güçlü bir şekilde kapattık çünkü bence sezon sonlarına doğru daha rekabetçiydik, sezon başındaki gibi değildik, daha iyiydik. Takımlar arasındaki mücadele sürekli değişti ve bence bu sezon orta grupta yine çok büyük rekabetler olacak. Konsantre olup, işimizi yapmalıyız.’’