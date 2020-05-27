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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Üreticiler için F1'e olan katılım daha belirgin oldu"

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Steiner: "Üreticiler için F1'e olan katılım daha belirgin oldu"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
27 May 2020 16:29

Haas takım patronu Günther Steiner'a göre 2021'de gelecek olan bütçe sınırlaması, spora ilgi duyan üreticilerin katılmalarında daha rahat bir karar vermelerini sağlayacak.

Dünya Motor Sporları Konseyi, COVID-19 salgını sonrasında sporun ve takımların geleceğini korumaya yardımcı olacak yeni tedbirleri kabul ettikten sonra, F1 için radikal olan bir dizi kural değişikliğini onaylayacak.

2021 için bütçe sınırı 175 milyon $'dan 145 milyon $'a düşürülürken, aerodinamik gelişme engelleri ve açık kaynak parçalarının kullanımı ile ilgili yeni kurallar da yürürlüğe girecek.

Bu değişiklikler, 10 takımın da 2021 ve sonrasında sporda kalmasını hedefliyor ve FIA ​​başkanı Jean Todt, F1'i gelecekte daha sürdürülebilir bir hale getirecek olan "yeni bir anlaşma" ortaya koymaya çalışıyor.

Haas, 2016 yılında F1 gridine katılan son yeni ekipti. Gridde ise son beş yıldır aynı dört üretici (Ferrari, Mercedes, Renault ve Honda) yer alıyor.

Ancak Steiner, F1 takımlarının gelecekte kâr ve zararın eşit olduğu iş modellerini sunma potansiyelinin, üreticilerin spora katılmalarına daha fazla ilgi duymasına yardımcı olabileceğine inanıyor.

Steiner Sky Sports F1'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şimdi işler çok daha ilginç olacak. Bu işin, kar ve zararda eşit olmasını, ileri gittiğimizden emin olarak götürmemiz gerekiyor ve bunun için ise sonuna kadar zorlamalıyız.” 

"Bu, Bay Haas için yapacağım işlerden biri. Kendi yatırımlarının daha küçük olduğu bir noktaya getirmeye çalışmak."

"Spora gelen takımlar için, bir bütçe sınırı tartışıldığında, her zaman para kazanabileceğini düşünen insanlar var. Formula 1 hâlâ çok pahalı bir spor. Bir yere ulaşmak için çok fazla para yatırmanız gerekiyor."

"Sanırım üreticiler için iyi olan şey, maksimum olarak ne kadar harcayacaklarını bilmeleri olacak."

"Bir bütçe ile başlıyorsunuz ve beş yıl sonra bu bütçe, birkaç yıl önce belirlediğiniz üç katına veya dört katına çıkıyor."

“Şu anda, bunun yönetmelikle harcayabileceğiniz maksimum miktar olduğunu söyleyen bir durum var. Oldukça açık bir şekilde belirtildi. Oysa daha öncesinde, tamamen ne kadar yatırım yapmak istediğiniz ile alakalı bir durum bulunuyordu."

"Bence bu iyi bir şey ve umarım şirketlerin, ya da otomobil üreticilerinin Formula 1'e yatırım yapmalarına yardımcı olur."

COVID-19 salgınının durumu belirli oldukça, 2021 yılı için bütçe sınırının düşürülmesine ilişkin görüşmeler son haftalarda hızlandı.

Önde gelen F1 ekipleri başlangıçta bütçe sınırını bu kadar büyük bir oranda azaltma planları konusunda rahatsız oldular, ancak daha sonrasında bu fikri kabul ettiler.

Steiner, F1'in geleceğini koruma planları için tüm takımların birleşmesinin çok önemli olduğunu söyledi ve ekledi: "Sanırım bazı küçük ekipler, bütçe sınırı olmasaydı, spordan ayrılırlardı ve bu büyük ekiplere de yardımcı olmazdı." 

"Bence bu, adil bir uzlaşma. Bunu fark ettiler ve gidebilecekleri kadar kesimler yaptılar, sonunda da bir uzlaşma durumu ortaya çıktı."

"Bence küçük takımlar olmadan sporun olmayacağını biliyorlar."

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Editör Luke Smith

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