Shwartzman, Fransa GP 1. antrenman seansında Ferrari ile piste çıkabilir

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Robert Shwarzman, bugün Mugello'da Ferrari'nin 2021 F1 aracı SF-21'i sürüyor. 22 yaşındaki pilot, FIA'nın Rus pilot banından kaçabilmek için İsrail pasaportunu kullanıyor.

Ferrari, Mugello'da bu testi düzenleyerek sadece Shwartzman'a bir şans vermedi, aynı zamanda genç mekanirkerlerini ve mühendislerini de piste getirdi.

Shwartzman, Ferrari'nin test pilotu olmasının yanında Marenello'daki simülatörü en çok kullanan pilotlardan da biri. Bu yüzden de takım, genç pilota pist üstünde gerçek bir geri bildirim verebilme şansını tanımak istedi. Shwartzman, son olarak Ocak ayında Fiorano'da test yapma şansını bulmuştu.

Genç pilotun antrenman yapmasının yanı sıra, Ferrari bu testte başka bir program da uyguluyor. Ferrari, Grand Prix'lere götürdüğü mekanikerleri ve mühendisleri bu teste getirmedi. Onun yerine genç mühendislerini ve mekanikerlerini getirdi ve onlara pist üstü tecrübesi kazandırmak istedi.

Ferrari, yakın gelecek hakkında da düşünüyor. Tüm seviyedeki genç personelinin gelecek yıllarda atabileceği adımlar ve takım içerisinde hangi pozisyonlara yükselebilecekleri, takım içerisinde onlar için nasıl olasılıklar olduğu düşünülüyor. Bu yüzden bugün önemli.

Testteki çalışma programı oldukça yoğun, 600 km tamamlanacak. Bu da iki Grand Prix kadar mesafe tamamlamak demek. 600 kilometre, pilotların bir hafta sonu boyunca tamamladığı mesafeyi de temsil ediyor. Bu yüzden 600 km seçildi.

Bu test, Shwartzman'ı Fransa'nın 1. antrenmanına hazır hâle getirmek için düzenleniyor da olabilir. Tüm takımlar, bu yıl iki seansta genç pilotlara yer vermek zorundular. Shwartzman, Fransa GP 1. antrenman seansında F1-75 ile piste çıkabilir.