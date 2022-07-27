Weber: "Ailesi, Schumacher hakkında yalan konuşuyor"

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Yedi kez Formula 1 Şampiyonu olan Michael Schumacher, 2013 Aralık ayında geçirdiği kayak kazasından bu yana hiç görüntülenemedi.

O günkü kazadan beri Schumacher, İsviçre'deki özel evinde yaşıyor ve durumunun tam olarak nasıl olduğu bilinmiyor. Schumacher'in eşi Corinna, bu şekilde Schumacher'in gizliliğini koruduklarını savunuyor.

La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Weber, Corinna'nın kendisini de engellediğini ve Schumacher'i görmesine izin verilmediğini söyledi.

Weber, "Yüzlerce kez Corinna ile iletişime geçmeye çalıştım ancak o cevap vermedi."

"Hastaneye gidip gitmemem gerektiğini sormak için Jean Todt'u aradım, o bana beklememi, çok erken olduğunu söyledi. Ertesi gün aradığımda kimse cevap vermedi. Böyle bir davranış şekli beklemiyordum. Bu konu hakkında hâlâ sinirliyim."

"Beni dışarıda tuttular, çok erken olduğunu söylediler ancak şimdi ise çok geç. 9 sene geçti. İlk başta olanları anlayabiliyorum çünkü ben de her zaman Michael'in özel hayatını korumak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak o günden beri onlardan sadece yalanlar duyduk." dedi.

Geçen sene Netflix'te Schumacher'in hayatını anlatan bir belgesel tarzında içerik yayınlanmıştı. O içerikte Corinna, hayatlarına devam ederken içerisinde bulundukları durumla nasıl baş ettiklerini açıklamıştı.

Willi Weber, Driver manager, Corinna Schumacher, Michael Schumacher, Benetton, watch 1994 championship rival Damon Hill, Williams, on television. Fotoğraf: Motorsport Images

Corinna, "Michael burada. Farklı ancak burada ve bu bize güç veriyor."

"Birlikteyiz. Evde birlikte yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz. Michael'i daha iyi hale getirmek ve rahat olduğundan emin olmak için her şeyi yapıyoruz. Ve sadece ona ailemizi, bağımızı hissettirmek için çalışıyoruz. Ve ne olursa olsun, elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimiz yapacağız."

"Aile olarak, Michael'in sevdiği şekilde ve hâlâ sevdiği şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Onun her zaman söylediği gibi özel hayat özeldir."

"Benim için onun özel hayatından mümkün olduğu kadar keyif almaya devam etmesini sağlamak çok önemli. Michael her zaman bizi korudu, şimdi de biz Michael'i koruyoruz." dedi.