Russell, Meksika GP'de neden umduğunu bulamadı?

Austin'de yakıt tasarrufu yapmak için temposunu düşüren Russell, Meksika'da da Carlos Sainz'i geçmek için çabaladığı birkaç turun ardından frenlerini soğutmak için yavaşlamak zorunda kaldı.

Russell, her iki seferde de aracını yeniden zorlamak istediğinde, lastiklerden yanıt alamadı.

Meksika'da, Daniel Ricciardo'yu ardında tutmayı başarsa da, Lando Norris'e geçilmekten kurtulamadı.

Russell, yarıştan sonra şöyle dedi: "Yine sonucu lastiklerin belirlediği bir yarış oldu."

"Araç gerçekten güçlüydü, Carlos'un hemen arkasındaydım, sadece bir türlü geçiş yapamadım."

"Sonra geri çekilmek zorunda kaldık çünkü birçok sürücüde olduğu gibi benim de frenlerim aşırı ısınıyordu. Geri çekilir çekilmez lastiklerimdeki sıcaklığı tamamen kaybettim ve asla geri kazanamadım."

"Son 15 tur adeta buz üzerinde sürmek gibiydi ve oldukça berbat bir duyguydu. Yarışı altıncı bitirdiğim için çok şanslıydım."

Russell neden performans kaybettiğini bilmesini "olumlu" olarak görüyor.

"Elbette eğlenceli değildi. Yarış boyunca lastiklerle mücadele ettim ve geri çekildiğim anda tüm tutuşu kaybettim. Bunu geri kazanamadığım oldukça açıktı."

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 George Russell, Mercedes F1 W14



"Çok endişeli değilim çünkü bunun nedenini biliyorum. Fakat iki yarış haftası üst üste iki farklı nedenden dolayı böyle geçti, geçen hafta yakıt yüzünden oldu. Yakıt durumunu yönetmek için geri çekildiğim anda yol tutuşu kaybettim, bu hafta sonu ise frenler yüzünden oldu. Bu en azından biraz netlik sağlıyor."

Russell ayrıca Mercedes'in Amerika GP'sine getirdiği güncelleme paketinin Meksika'da işe yaradığını söyledi ve şöyle devam etti: "Geçen yıl burada güçlüydük, ilk çizgiyi aldık. Muhtemelen geçen yıl podyumda iki aracımız olmalıydı. Yani kesinlikle iyi performans gösteriyor."

"Fakat bu hafta sonu lastiklerle ilgili bir hafta sonuydu. Dün pek çok takım iyi ya da kötü sürprizlerle karşılaştı. Brezilya'nın bu kadar hassas olmamasını umuyorum."

İlk F1 zaferini kazandığı yere dönüşüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Kâğıt üzerinde aracın performansı, bu hafta sonu olduğu gibi orada da iyi olmalı."

"Sanırım hava biraz kötü ama Brezilya'ya gideceğimiz için kesinlikle heyecanlıyız. Şampiyonada Ferrari ile aramız çok yakın ama başarılı olacağımıza eminiz."