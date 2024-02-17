Red Bull, Mercedes tarzı F1 sidepodunun "daha gelişmiş" versiyonunu kullanmaya hazırlanıyor!

RB20, yüksek bir beli ve üstünde halonun arkasından gelen hava akımını yönlendiren kanalı içeren yeni motor kapağı tarzı ile Mercedes'in 2023 aracı W14 ile kıyaslanıyor.

Red Bull ayrıca, artık takımların çoğunun kullandığı sidepod bölgesinde alt kısmı daha uzun bir karosere sahip hava girişini de bıraktı ve bunun yerine hava girişini alta alıp onun üstündeki karoseri ileriye uzattı.

Fakat Motorsport.com bu tasarımın sadece sezon öncesi testlerdeki sıcak koşulların yanı sıra, Bahreyn, Avustralya ve Suudi Arabistan'daki açılış yarışlarında kullanılacağını öğrendi.

Red Bull, Nisan başında sıcaklığın düşeceği ve soğutmanın daha az gerekli olacağı Japonya'ya gittiğinde, Mercedes'in zeropod tasarımını andıran bir tasarıma geçecek. Bu, Mercedes'in 2022 ve 2023 boyunca iyi performans göstermekte zorlandığı bir konseptti.

Mercedes bu konseptle daha fazla yere basma gücü elde edebilmeyi umuyordu ve rüzgar tünelindeki veriler harikaydı. Ancak bunlar, asfalttaki tümsekler ve bunun gibi şeyler nedeniyle gerçek dünyadaki verilerle bir türlü eşleşmedi.

Mercedes, bundan ötürü 2023 Monako Grand Prix'si için bu düzeni terk etti ve Red Bull'un öncülük ettiği gibi daha geleneksel eğimli sidepoda geçti.

Red Bull'un lansman aracının, daha dar bir gövde tasarımına izin vermek adına daha kompakt ve dikey radyatör girişlerine sahip olduğu görülmüştü, ki bu Red Bull'un kendi 'zeropod' olarak adlandırılan tasarıma geçişini kolaylaştırabilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull, rüzgar tüneli testlerini ve CFD simülasyonlarını sınırlayan aerodinamik kısıtlamaları kısmen telafi etmek üzere 2023'te kullandığı "çözüme" tekrar başvurabilir. Avusturyalı ekip, geçen yıl sadece takımları şampiyonasındaki konumu nedeniyle değil, 2021 bütçe sınırı aştığı için verilen ceza nedeniyle rüzgar tünelini en az kullanan takım oldu.

Aerodinamik Test Kısıtlaması, "Isıyı havaya atan güç ünitesi ısı eşanjörlerinin geliştirilmesi ya da güç ünitesinin, güç ünitesi hava giriş kanallarından başlayan bir sınırdan çalıştırılması için" rüzgar tüneli çalışması yapılması konusunda istisnai izin veriyor.

Red Bull, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da -Mercedes tarzı zeropod tasarımına geçişle- soğutmayı iyileştirmeye yönelik geliştirmelere odaklandı. İç bileşenlerin yeniden paketlenmesi test kısıtlamalarına girmiyor, bu da ekibin dış aksamı iyileştirmek için daha az ödenek harcamasını sağlıyor.

Horner, lansmanda verdiği röportajda Mercedes tarzı motor kapağına geçmeleriyle alakalı, "Bu taktiksel bir karar değil. Performansa ve simülasyon araçlarımızda gördüklerimize dayanıyor." demişti.