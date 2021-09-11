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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

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Red Bull, Lewis Hamilton’ın İtalya Grand Prix’si sprint yarışında zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğundan şüpheleniyor.

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise ilk sırada yarışını kontrol altında tuttu ve Max Verstappen’in önünde galibiyeti kazandı. Hamilton ise McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris’in arkasında sıkışıp kaldı.

7 kez dünya şampiyonu, Norris’e yaklaşmayı başarsa da ana düzlükte yeterli hıza ulaşamadı ve ilk şikanda McLaren pilotunu geçmenin için bir yolunu bulamadı.

Hamilton’ın McLaren’ı geçememe sürprizi karşısında Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes’in bir zayıflığının açığa çıktığından şüpheleniyor.

Horner, Hamilton’ın düzlüklerin sonunda motor gücünün azaldığını düşünüyor. Bu durum, bataryanın sağladığı ekstra 160hp gücün bitmesi sonucunda oluşuyor.

Sky’a verdiği demeçte Horner, "Bunu sürdürülebilir bir şekilde çalıştırdıklarında, enerji üretiyorlar [enerjiyi kullanmak yerine bataryaya geri kazandırıyorlar]. ”

“Buna ‘kırpma’ [yakıt tasarruf moduna girme] diyoruz. Bu yüzden düzlüklerin sonunda arka ışığın yanıp söndüğünü görüyorsunuz ve bu sadece düzlük hızınızı kötüleştiriyor."

“Böylece Lewis'in [Norris'le farkı] yarım saniyeye indirdiğini görebilirsiniz ki bu genellikle geçişle sonuçlanır ancak düzlüğün sonunda momentumu tükeniyor.” dedi.

Horner, takımın şüpheleri doğruysa bunun Red Bull için yarınki yarışta büyük bir avantaj olacağını düşünüyor çünkü bu, Hamilton’ın Verstappen’e meydan okuyamayacağı anlamına geliyor.

"Yarında önde kalabilirsek bu bizim için iyi haber olur. Bu, düzlüklerin sonunda çok sert atak yapamayacakları anlamına geliyor çünkü bu sorunla baş etmeleri gerekecek."

Horner, Hamilton'ın startta kaybettiği pozisyonların ardından sprint yarışının ikinci şikanı ardından büyük ölçüde sakinlediğini düşünüyor.

Fakat takım patronu, sprint yarışının Red Bull’un yarış hızının Mercedes’e kıyasla rekabetçi olduğunu gösterdiğine inanıyor.

“Bence tek turda kesinlikle bizden daha hızlılar. Aslında, burada zorlandığımız birkaç viraj var ama  iyi bir tur bir araya getirebiliyoruz."

"Kirli havada Max, Valtteri ile aynı tempoyu yakalayabildi ve geri kalanlarla aralarındaki farkı açtılar."

“Elbette, böyle bir yarışta çok fazla risk almak istemezsiniz. Bu yüzden puan alıp yarın önden başlayacağımız için şükran duyuyoruz.”

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