Norris: "Verstappen pistte yarışması en zor isim"

Lando Norris, bu sezonki şampiyonluk mücadelesinde Max Verstappen ile pistte birkaç kez karşı karşıya geldi



İngiliz pilot, özellikle sezonun ikinci yarısında elde ettiği başarılarla dikkat çekse de, Verstappen'e karşı yarışmanın hem fiziksel hem de zihinsel anlamda zorlu olduğunu ifade etti.



Şampiyona lideri Max Verstappen'in 52 puan gerisinde olan Lando Norris, geri kalan yarışlarda bu farkı kapatma umudunu sürdürüyor.



Norris, Verstappen’e karşı yarışmanın ne kadar zorlayıcı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Max, muhtemelen pistte karşılaşabileceğiniz en zorlu rakip."



"Olayları değerlendirme ve doğru kararlar verme konusunda en iyi pilotlardan biri olduğunu söyleyebilirim."



"Onunla yarışmak, her zaman büyük bir mücadele ve aynı zamanda büyük bir öğrenim deneyimi sunuyor."



"Formula 1'in şimdiye kadar gördüğü en zorlu mücadelelerden biriyle karşı karşıyayım."



"Hâlâ düzeltmem gereken çok fazla nokta var ve bunu yapmak kolay olmayacak."