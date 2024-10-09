Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Amerika GP

Norris: "Verstappen pistte yarışması en zor isim"

Lando Norris, şampiyonluk mücadelesi verdiği Max Verstappen’i övdü ve onun pistte yarışması en zorlu rakip olduğunu ifade etti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Pole Man Lando Norris, McLaren F1 Team, debriefs with Max Verstappen, Red Bull Racing

Pole Man Lando Norris, McLaren F1 Team, debriefs with Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, bu sezonki şampiyonluk mücadelesinde Max Verstappen ile pistte birkaç kez karşı karşıya geldi

İngiliz pilot, özellikle sezonun ikinci yarısında elde ettiği başarılarla dikkat çekse de, Verstappen'e karşı yarışmanın hem fiziksel hem de zihinsel anlamda zorlu olduğunu ifade etti.

Şampiyona lideri Max Verstappen'in 52 puan gerisinde olan Lando Norris, geri kalan yarışlarda bu farkı kapatma umudunu sürdürüyor.

Norris, Verstappen’e karşı yarışmanın ne kadar zorlayıcı olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Max, muhtemelen pistte karşılaşabileceğiniz en zorlu rakip."

"Olayları değerlendirme ve doğru kararlar verme konusunda en iyi pilotlardan biri olduğunu söyleyebilirim."

"Onunla yarışmak, her zaman büyük bir mücadele ve aynı zamanda büyük bir öğrenim deneyimi sunuyor."

"Formula 1'in şimdiye kadar gördüğü en zorlu mücadelelerden biriyle karşı karşıyayım."

"Hâlâ düzeltmem gereken çok fazla nokta var ve bunu yapmak kolay olmayacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Mansell: "Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali hâlâ var"

Mansell: "Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali hâlâ var"

Formula 1
Mansell: "Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali hâlâ var"
Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı

Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı

SRO Amerika
Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı
Marko: "Verstappen, Alonso ve Hamilton gibi olmayacak"

Marko: "Verstappen, Alonso ve Hamilton gibi olmayacak"

Formula 1
Amerika GP
Marko: "Verstappen, Alonso ve Hamilton gibi olmayacak"
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
McLaren: "Norris'in liderliği kaybettiği startlarda bariz bir sorun göremiyoruz"

McLaren: "Norris'in liderliği kaybettiği startlarda bariz bir sorun göremiyoruz"

Formula 1
Singapur GP
McLaren: "Norris'in liderliği kaybettiği startlarda bariz bir sorun göremiyoruz"
Norris: "Leclerc cadde pistlerinde çok güçlü"

Norris: "Leclerc cadde pistlerinde çok güçlü"

Formula 1
Singapur GP
Norris: "Leclerc cadde pistlerinde çok güçlü"
Norris: "F1 şampiyonluğu hâlâ Verstappen'in kaybedeceği bir şey, benim kaybedecek bir şeyim yok"

Norris: "F1 şampiyonluğu hâlâ Verstappen'in kaybedeceği bir şey, benim kaybedecek bir şeyim yok"

Formula 1
Singapur GP
Norris: "F1 şampiyonluğu hâlâ Verstappen'in kaybedeceği bir şey, benim kaybedecek bir şeyim yok"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Red Bull ve McLaren'ın Pirelli testlerine yağmur engeli

Red Bull ve McLaren'ın Pirelli testlerine yağmur engeli

Formula 1
Red Bull ve McLaren'ın Pirelli testlerine yağmur engeli
Piastri, McLaren hamlesinden önce Alpine'in kendisine "veremediği" tek şeyi açıkladı

Piastri, McLaren hamlesinden önce Alpine'in kendisine "veremediği" tek şeyi açıkladı

Formula 1
Piastri, McLaren hamlesinden önce Alpine'in kendisine "veremediği" tek şeyi açıkladı
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

Son Haberler

Red Bull ve McLaren'ın Pirelli testlerine yağmur engeli

Red Bull ve McLaren'ın Pirelli testlerine yağmur engeli

F1 Formula 1
Red Bull ve McLaren'ın Pirelli testlerine yağmur engeli
Mercedes, Monza’da Antonelli’ye şans vererek baskı yarattığını kabul etti

Mercedes, Monza’da Antonelli’ye şans vererek baskı yarattığını kabul etti

F1 Formula 1
Mercedes, Monza’da Antonelli’ye şans vererek baskı yarattığını kabul etti
Mansell: "Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali hâlâ var"

Mansell: "Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali hâlâ var"

F1 Formula 1
Mansell: "Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali hâlâ var"
Norris: "Verstappen pistte yarışması en zor isim"

Norris: "Verstappen pistte yarışması en zor isim"

F1 Formula 1
Amerika GP
Norris: "Verstappen pistte yarışması en zor isim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye