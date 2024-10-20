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Formula 1 Amerika GP

Norris aldığı cezayı eleştirdi: "Verstappen de pist dışına çıkarak avantaj sağladı"

Lando Norris, Max Verstappen’in pist dışına çıkarak avantaj elde ettiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Lando Norris, Max Verstappen’in hem savunma yaparken hem de geçiş yaparken pist dışına çıktığını ve bunun ona avantaj sağladığını düşünüyor.

Ayrıca Norris, yarış hakemlerinin karar vermekte zorlandığını ve bu kararın daha erken gelmesi gerektiğini belirtti.

İngiliz pilot, Verstappen'in iyi bir savunma yaptığını da kabul ederek şunları söyledi: "Takım bana yeri geri vermemi söyleseydi işe yarar mıydı bilmek imkansız, hakemler birkaç tur boyunca karar veremediler. Bu yüzden kararın biraz daha erken gelmesi gerekirdi."

"Defans yaparken pist dışına çıkıyor, geçiş yaparken pist dışına çıkıyor. Ama şikayet etmeyeceğim, Max iyi sürdü ve iyi savundu. Beraber güzel bir yarış çıkardık. Ama kurallar kurallardır."

"Yarışın başlangıcına da tekrar bakmam gerekiyor. Oldukça dar bir konumdaydım, Max de dar bir boşluk buldu."

"Aracın içindeyken bazı şeyleri söylemek zor ama diğer şeyleri daha net görüyorsunuz."

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