Norris: "McLaren benim için en iyi seçenek"
Lando Norris, McLaren ile devam etme kararından pişman değil ancak gelecekte daha iyi bir fırsat çıkarsa, bunu değerlendirebileceğini söyledi.
Son yıllarda yıldızı parlayan Lando Norris'in McLaren ile 2025 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor fakat İngiliz ekip, son iki yılda beklenen performansın çok altında kaldı.
Norris'in McLaren ile olan anlaşmasını uzatmaktan pişmanlık duyup duymadığı konusunda çok fazla yorum var.
Bu konuda The Race'e konuşan Norris, en iyi seçeneği McLaren olduğu için, şu anda kararından pişmanlık duymadığını fakat gelecekte karşısında başka bir fırsat çıkarsa, bunu değerlendirebileceğini belirtti.
Norris, "Herkes bir seçeneğe sahip olmak ister."
"Bu nedenle sürücüler mümkün olduğunca çok kişiyle iletişim kurarak, mevcut tüm seçeneklerden haberdar olmaya çalışırlar."
"Bu da hangi seçeneğin en iyisi olduğu sorusunu net şekilde yanıtlamayı mümkün kılıyor."
"Uzun vadede benim için en iyi seçeneğin McLaren olduğunu düşünüyorum, ki bu yüzden takımla dört yıllık sözleşme imzaladım."
"Diğer takımlarla olan iletişimim olağan konuşmaların ötesine geçmedi, yani fazla ileri gitmedi."
"Kariyerime McLaren'da devam etme ihtimali kadar beni cezbeden başka bir şey olmadı."
"Gelecek için konuşursak, galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele edebilmem koşuluyla başka bir takıma geçmeyi kabul edeceğime inanıyorum."
"İki numara olmayı kabul etmem ya da kendimi elimden gelenin en iyisini yapamayacağım bir durumda bulmak istemem. Yaptığım görüşmelerde bu şartı açıkça ortaya koyarım."
"Başka bir deyişle yarışlar ve şampiyonlukları kazanmak için bunu yaparım." dedi.
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