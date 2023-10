Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

Formula 1’in saygı duyulan teknik liderlerinden biri olan Adrian Newey, dünya şampiyonluğunu kazanan birçok aracın tasarımını üstlendi.

Newey aynı zamanda, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlerle çalışarak takım içerisinde pilotlar arasında yaşanabilecek neredeyse olası tüm dinamikleri deneyimledi.

Çoğu takım, taraftarlar için eğlenceli olmasına rağmen takımda "bir numaralı pilot" olarak nitelendirebileceğimiz iki sürücüyü bir arada bulundurmaktan uzak duruyor. Çünkü sürücülerin egoları ile başa çıkmanın ve o şekilde yarışmalarının ne kadar zorlayıcı olabileceğinin farkındalar.

Red Bull’un şu anki teknik sorumlusu olan Newey, Max Verstappen’e şampiyonluk kazandıran araçları tasarlayan kişinin ta kendisi. Fakat Verstappen, agresifliği ve saldırganlığından ziyade hızı ve yeteneği yüzünden takım arkadaşı olarak zor biri gibi biliniyor.

Adrian Newey ise Verstappen’in, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilecek kadar iyi olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images