Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"
Red Bull Racing'in efsanevi tasarımcısı Adrian Newey, "bir numara" olan iki sürücünün aynı takımda olmasına değindi ve Max Verstappen ile Fernando Alonso ikilisini değerlendirdi.
Formula 1’in saygı duyulan teknik liderlerinden biri olan Adrian Newey, dünya şampiyonluğunu kazanan birçok aracın tasarımını üstlendi.
Newey aynı zamanda, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlerle çalışarak takım içerisinde pilotlar arasında yaşanabilecek neredeyse olası tüm dinamikleri deneyimledi.
Çoğu takım, taraftarlar için eğlenceli olmasına rağmen takımda "bir numaralı pilot" olarak nitelendirebileceğimiz iki sürücüyü bir arada bulundurmaktan uzak duruyor. Çünkü sürücülerin egoları ile başa çıkmanın ve o şekilde yarışmalarının ne kadar zorlayıcı olabileceğinin farkındalar.
Red Bull’un şu anki teknik sorumlusu olan Newey, Max Verstappen’e şampiyonluk kazandıran araçları tasarlayan kişinin ta kendisi. Fakat Verstappen, agresifliği ve saldırganlığından ziyade hızı ve yeteneği yüzünden takım arkadaşı olarak zor biri gibi biliniyor.
Adrian Newey ise Verstappen’in, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilecek kadar iyi olduğunu söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, leaves the podium with his trophy
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Newey’den, tasarladığı araçlarla şampiyonluk kazanan sürücülerden oluşan ve birlikte yarışacakları bir ‘Newey Takımı’ oluşturması istendi. Fakat İngiliz mühendis bunu es geçerek, konuyu diplomatik açıdan ele almayı tercih etti.
Kendi takımını oluşturması istenen Newey, “Tüm dünya şampiyonları, açıkça harika sürücülerdir.”
“Bu adamların karakterleri ve yapıları çok farklı. Bazıları yüksek özgüvene sahip. Sanırım bu onların ‘kilit’ özelliklerinden birisi. Ama hepsinin değil, birbirlerinden farklılar.”
“Özellikle genç ve hevesli bir takım arkadaşının yapmak isteyeceği ilk şey ne kadar iyi olduğunu göstermek olacaktır. Muhtemelen en iyisi olduğunu düşünerek takıma geliyor, ki bu da sürücünün özgüvenini etkileyebilir.”
“Aslında, bence Max inanılmaz yeteneği ile herhangi kasıtlı bir eylemde bulunmadı… Alex Albon, Max’in hızıyla başa çıkmakta zorlandı. Pierre Gasly ve diğerleri gibi.”
“Yani birinin olağanüstü diğerinin ise iyi fakat o seviyede olmadığı bir kadro kurarsanız, bir noktada diğer sürücünün Max’i yenemeyeceğini kabul etmesi gerekiyor. Mesela hızda. Niki Lauda ve Alain Prost örneğinde olduğu gibi.”
“Alain her zaman en hızlısıydı. Fakat Niki şampiyon olmayı başarabildi. Nico Rosberg ve Lewis Hamilton için de bu şekilde düşünebilirsiniz.” dedi.
World Champion Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 shakes hands with team mate and race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Red Bull, Verstappen şu anki takım arkadaşından memnun olduğu için ‘bir numara’ olan iki sürücüyü kontrol etme gibi bir durumda değil. Fakat Newey, iki alfa sürücünün baş başa mücadelesini yönetmeye çalışmaktan keyif alacağını söyledi.
Konu hakkında konuşan Newey, “Başa çıkması zor bir durum.”
“Ama bazı sürücüler birbirleriyle mücadele etmekten mutlu olabilir ve aralarındaki durumu garaja yansıtmaz. Diğer yandan birtakım sürücüler bunu biraz politik bir oyuna çevirmeyi tercih edebilir.”
“Diğer şeylerde olduğu gibi bu da zor. Politika zorlayıcı bir güce sahip ve herkesin enerjisini sömürüyor.” dedi.
Newey, sürücü dinamiklerinin bir kısmının yaşa bağlı olduğunu, olgunluk ve bilgelikle birlikte daha iyi denge yakalanacağına inanıyor. Şu anda Hamilton ve Alonso takım arkadaş olursa, bunun 2007’de McLaren’de yaşananların aksine daha farklı sonuçları olacağını da düşünüyor.
İngiliz mühendis, “Demek istediğim, Fernando en zorlu rakiplerden birisi ve takım arkadaşları ile pek iyi anlaşamamasıyla ünlü.”
“Diyelim ki, Max ve Fernando ya da yeniden Lewis ve Fernando ikilisi bir arada. Fernando, şu anda sahip olduğu tüm tecrübesiyle 2007’deki halinden farklı mı olurdu? Bence daha farklı olurdu. Fernando, olgunlaştı.” ifadelerini kullandı.
Hazırlayan: Jamila Rustamova
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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